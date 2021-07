TENUTA CASENUOVE E SUSANA PILAR, ARTE CUBANA NEL CHIANTI CLASSICO

Tenuta Casenuove, nel cuore del Chianti Classico, è una realtà unica nel suo genere, in cui vino e arte si incontrano fondendosi con il territorio. Dopo il successo della mostra Teenager Teenager (2020) di Sun Yuan e Peng Yu, il percorso artistico nato in collaborazione con Galleria Continua prosegue con la seconda esposizione all’interno della Tenuta vinicola. Protagonista Susana Pilar: l’artista cubana classe 1984, che vive e lavora a L’Avana, presenta nelle sue opere una riflessione sulla condizione femminile a Cuba, ritraendo le donne della sua famiglia, giovani e innocentemente belle. Il colore della pelle contrasta con il bianco degli abiti, la cui grazia e leggerezza nascondono solo in apparenza il peso dell’eredità familiare e della condizione della donna di colore.

L’installazione, realizzata con fotografie e specchi, sorprende i visitatori con un gioco di riflessi e prospettive nella suggestiva “Sala delle Volte” all’interno di Tenuta Casenuove. La mostra di Susana Pilar segna la seconda tappa del percorso di esposizioni temporanee ospitate a Tenuta Casenuove, confermando l’impegno del proprietario, il collezionista e mecenate Philippe Austruy, a valorizzare i luoghi del vino attraverso l’arte.

Con questo obiettivo è nata la collaborazione con Galleria Continua, realtà di respiro internazionale fondata a San Gimignano nel 1990 da Lorenzo Fiaschi, Mario Cristiani e Maurizio Rigillo, che ha dato vita anche al progetto Le Radici dell’Arte: ogni anno, seguendo l’alternanza delle stagioni nel vigneto, un artista viene invitato a Tenuta Casenuove per realizzare un’opera site specific che dialoghi con il paesaggio e gli uomini che lo modellano. A inaugurare l’iniziativa è stato Pascale Marthine Tayou, noto artista camerunese che colpito dall’atmosfera del posto e dalla passione di chi lo anima ha reso loro omaggio attraverso l’installazione I geni di Casenuove, 13 sculture in cristallo adorne di oggetti diversi (perle, corna, portafortuna, archetti, bottiglie di vino, profumi, ecc.) che esprimono l’energia, il carattere e l’umanità di uomini e donne che vivono e lavorano a Casenuove. Pascal Marthine Tayou ha realizzato anche Mangroove, le due fontane, una rossa e una fuxia, situate nei giardini antistanti il piazzale delle cantine.

Il progetto artistico di Tenuta Casenuove si è ampliato nel settembre 2020 con l’inaugurazione della galleria d’arte Il Vino dell’Arte affacciata sulle colline di Panzano: un unico ambiente in cui degustare i vini del Chianti ammirando opere d’arte contemporanea. Lo spazio espositivo, che al momento ospita una mostra ideata dall’artista italiano Loris Cecchini, è un proseguimento naturale del racconto iniziato dal progetto Le Radici dell’Arte: da un lato rimanda alle origini e alla cultura, dall’altro racconta l’esigenza di espressione profonda radicata nell’uomo che, tentando di comprendere il senso della vita, dialoga con la natura cogliendone i frutti migliori.

Tenuta Casenuove

Situata in Toscana, nei pressi di Panzano in Chianti e nel cuore del Chianti Classico, Tenuta Casenuove si estende su una superficie di 120 ettari, in un susseguirsi suggestivo di colline e vallate. Philippe Austruy acquista la proprietà nel 2015 e, sedotto dal luogo e dal suo enorme potenziale, avvia grandi lavori per ristrutturare la Tenuta, valorizzare il paesaggio e produrre vini eccezionali. Austruy si circonda dei migliori specialisti del settore: Alessandro Fonseca dirige la Tenuta accompagnato dal giovane enologo di talento Cosimo Casini e dall’Enologa Maria Sole Zoli, responsabile della cantina.

Dopo l’accurata opera di ristrutturazione e riqualificazione durata cinque anni, Casenuove ha ritrovato il suo antico splendore: qui, grazie alla collaborazione con Galleria Continua, il territorio e le sue evoluzioni trovano espressione nelle opere esposte nella Tenuta e nella galleria d’arte sulle colline di Panzano.

Cover: Photo credits Goussard