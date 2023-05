ALTO ADIGE, DUE GEMME DI NATURA E BENESSERE

La Giornata Europea dei Parchi si celebra il 24 maggio per ricordare la data di istituzione, in Svezia, del primo parco nazionale d’Europa, proprio il 24 maggio 1909. D’altronde, i parchi e le aree protette costituiscono un patrimonio unico e prezioso, da vivere e da tutelare. Un parco è il luogo più adatto per ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico, grazie al contatto con la natura e quel senso di serenità che solo l’immersione profonda nel green sa regalare.

Questione di silenzio, di vibrazioni, di profumi e di oli essenziali che si diffondono nell’aria. La scienza non ne fa mistero: rigenerarsi all’aperto, tra gli alberi, contrasta lo stress e il dolore, regola il battito cardiaco, migliora l’umore e la qualità del respiro. E, indiscutibilmente, aiuta a riposare meglio, regolando il ciclo del sonno. Un parco fa miracoli. E svolge un ruolo insostituibile nel connettere le persone con la natura, favorendo il benessere e uno stile di vita più attivo.

In occasione della Giornata Europea dei Parchi ecco due strutture dove è possibile dormire e soggiornare all’interno di un parco e goderne tutti i benefici, per corpo e spirito, concedendosi una full immersion completa nella natura e staccare la spina. Tra oasi silenziose, piante autoctone, armonia, erbe aromatiche, fiori e farfalle.

HOTEL ENGELS PARK

Vipiteno, Alto Adige

È un parco immenso quello che circonda l’Hotel Engels Park, situato a pochi passi dal centro storico di Vipiteno, perla delle Alpi e città più settentrionale d’Italia. Ben 6 mila mq di giardino privato, costellato da piccoli laghetti, raffinati archi di rose, un gazebo fiorito e diverse isole relax dove ciascuno può trovare la propria dimensione per meditare, leggere, passeggiare, rilassarsi. Un luogo incantato che rappresenta un invito a stare all’aria aperta in totale tranquillità, a passeggiare cercando di percepire i sassolini che massaggiano i piedi o la frescura dell’erba, ad abbandonarsi sulle sedie a sdraio collocate tra gli alberi centenari. Obiettivo della struttura è quello di far sì che ogni ospite raggiunga l’equilibrio tra corpo e anima, associando tecniche di rilassamento, sana alimentazione e movimento.

Engels Park è concepito come un hotel diffuso composto da 40 camere dotate di ogni comfort: dalle docce emozionali alle cabine a infrarossi ma anche ricche boiserie di legno di cirmolo, che sprigiona i suoi benefici oli essenziali in grado di indurre un sonno profondo e ristoratore, aiutato anche dalla rigogliosa natura circostante: grazie alle ampie vetrate che permettono alla natura di permeare l’interno delle stanze, infatti, si dorme con le finestre aperte per godere dell’aria di montagna, fare il pieno di ossigeno e riposare meglio. Per completare il relax, la struttura dispone di una Spa con accesso diretto al parco, di una piscina coperta da 15 metri con idromassaggi e lettini e 7 tipologie di saune e bagni di vapore.

SCHLOSS FREUDENSTEIN

San Michele d’Appiano, Alto Adige

Un castello magico, ospitato in un parco sontuoso che sovrasta la Strada del Vino, circondato da vigneti a perdita d’occhio: Schloss Freudenstein, costruito nel 13esimo secolo a San Michele d’Appiano, il comune vitivinicolo più grande dell’Alto Adige, situato a pochi minuti da Bolzano, è il rifugio ideale per concedersi una vacanza in totale immersione nella natura, privi di costrizioni. Il castello è collocato in un magnifico giardino di 8 mila mq, che si estende fino a valle e comprende il campo da Golf privato. Schloss Freudenstein è la cornice perfetta per vivere in prima persona esperienze outdoor in grado di appagare tutti i sensi: tutto è studiato per stimolare gli ospiti a lasciarsi andare e a godere l’arte di vivere, lontano dal caos e dalla confusione, sperimentando il proprio ritmo: una nuotata nella bellissima piscina a sfioro, una partita a golf, una passeggiata nella quiete del parco per assorbirne l’energia.

Le 16 suite del castello sono caratterizzate da uno stile originale e senza tempo, che esalta il carattere storico del luogo, con tocchi moderni. Schloss Freudenstein propone un’esperienza di gusto unica e stimolante, magistralmente orchestrata da Danilo D’Ambra, Chef dallo spirito cosmopolita. Stagionalità e qualità sono i cardini della sua ristorazione: tutto ciò che si trova nel piatto nasce e cresce nelle immediate vicinanze, persino nel parco della struttura: le erbe aromatiche, le radici, la frutta, la verdura.

Cover: Hotel Engels Park