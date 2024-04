BREAK DI PRIMAVERA ALL’INSEGNA DEL BENESSERE

Quest’anno i giorni di vacanza permettono di fare qualche viaggio, anche lungo, in primavera. Perché non organizzare dunque una vacanza in Italia, oppure una capatina in una località estera facilmente raggiungibile? Ad esempio, in montagna nel Tirolo austriaco, per una remise en forme in un hotel da sogno. Oppure, in un castello da fiaba in Alto Adige, dove staccare la spina e immergersi nel completo relax. E ancora: in una locanda in Toscana, nel cuore della Val d’Orcia, in un buen retiro esclusivo. Il calendario dei ponti e delle festività primaverili in questo 2024 sono un’ottima occasione per regalarsi un long weekend o una mini-vacanza. Ad iniziare dalla Festa della Liberazione, il 25 aprile. Che cade di giovedì. Dunque, prendendo un solo giorno di ferie si riesce a fare un weekend di 4 giorni. Maggio si apre come sempre con la Festa dei Lavoratori: il 1° maggio stavolta cade di mercoledì. In questo caso servono due giorni di ferie per ritagliarsi una mini-vacanza di cinque giorni. Meglio approfittarne, dato che la Festa della Repubblica, il 2 giugno, è di domenica, senza possibilità di ponti. Il consiglio è quello di evitare le mete prese d’assalto e scegliere – con cura – le realtà genuine e autentiche per un’esperienza a tutto tondo. Che curi l’anima ma anche il corpo. E, perché no, esalti i piaceri della buona tavola. Un’occasione perfetta per organizzare un weekend fuori porta. Magari in uno splendido castello in Alto Adige, oppure in una locanda nella bellissima Val d’Orcia, lontano dalla frenesia delle città. O in un resort a cinque stelle del Tirolo Austriaco per coccolare corpo e anima.

BIO HOTEL STANGLWIRT

Uno degli indirizzi da segnare in agenda è il Bio-Hotel Stanglwirt di Going am Wilden Kaiser (773 metri sul livello del mare), nel Tirolo austriaco, tra le Alpi di Kitzbühel e i monti del Kaiser, una vera leggenda dell’hôtellerie e un destination hotel straordinario per la sua unicità e la sua offerta benessere. Il cinque stelle Stanglwirt, primo e unico hotel dell’Austria nella lista d’oro Condé Nast Traveler’s dei 140 migliori hotel del mondo, è stato insignito del titolo “World’s Best Wellness Spa” da World Boutique Hotel Award. Dalla suggestiva grotta salina a cascata alla più grande piscina privata d’Europa (210 metri quadrati) con acqua salata di sorgente, dallo scintillante acquario marino agli oltre 12.000 mq di benessere, il wellness del corpo e dell’anima qui è al centro di ogni cosa.

Il concetto di well being si esprime al meglio negli efficaci trattamenti viso e corpo. Il prestigioso resort ha lanciato la propria linea di trattamenti skincare TGC – The Good Conscious, sinonimo di sostenibilità e salute della pelle, oltre che di cura ai massimi livelli. Per una fuga nella natura l’offerta include anche sport come l’equitazione, il tennis, il golf, il nuoto, le escursioni e le arrampicate, la montagna da esplorare a piedi o con la e-bike, il nordic walking e la pesca.

Il pacchetto “Spring Trip” dal 24 al 26 aprile 2024 comprende 2 cene e 1 buono wellness per persona da 30 €. A partire da 516 € a persona a notte, con prima colazione. Estensione del soggiorno: da 223 € a persona a notte, con la prima colazione

CASTEL STEINBOCK

Per un soggiorno bucolico, dove cambiare routine per dedicarsi solo al relax e al buon cibo, c’è la ghiotta occasione di trascorrere il ponte primaverile in un fantastico castello medievale. Accoccolato nel suggestivo borgo storico di Villandro, a 880 metri di quota, Castel Steinbock è una dimora esclusiva che risale al XV secolo. Si trova a pochi chilometri da Bolzano e a qualche minuto di macchina da Bressanone, in Alto Adige. In questa oasi di evasione, racchiusa in mura antiche che custodiscono un design contemporaneo raffinato, ci sono 12 suite sorprendenti, dove ogni dettaglio racconta una storia. Il luogo ideale per un romantico break, per vivere la bella stagione con tutti i sensi, grazie anche ai due ristoranti che esaltano il soulful food curato da Tomek Kinder, chef premiato con due toque Gault-Millau.

Presso Castel Steinbock regna un lusso discreto, quasi sussurrato, composto da mille attenzioni e privo di ostentazione. Che ha un imperativo ben preciso: la lentezza come lusso di vita. La primavera, qui, è un sentimento tutto da vivere assecondando i propri desideri e le proprie necessità. Una sensualità allo stato puro pervade i momenti nelle saune private e negli eleganti bagni firmati Antonio Lupi: il nuovo servizio di Private SPA permette di scegliere la propria essenza preferita per il bagno e mentre si sorseggia un drink al bar del Castello, il bagno e la sauna vengono portati alla temperatura perfetta. Castel Steinbock si trova proprio sotto la stupenda Alpe di Villandro (Villanderer Alm in tedesco), uno degli alpeggi più grandi e più belli d’Europa, ideale per dolci passeggiate o escursioni in bicicletta e in e-bike.

Il pacchetto “Special #2: Più tempo insieme – 4 giorni” prevede 4 pernottamenti al prezzo di 3 con prima colazione royal; alpine dinner; skisafari nelle Dolomiti e ciaspolata guidata sull’Alpe di Villandro. A partire da 1.050 € per 2 persone, fino al 28.04.2024

LOCANDA IN TUSCANY

Alla ricerca di un luogo bucolico dove rilassarsi godendo di ottima cucina e vini di qualità? Tra le colline della Val d’Orcia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si trova una tenuta che ha saputo coniugare natura, sapori e accoglienza con vista mozzafiato sulla campagna senese tra Pienza e Bagno Vignoni. Locanda in Tuscany, un incantevole Country Resort con 9 camere e suite – una diversa dall’altra, tutte con accesso alla piscina esterna panoramica – è la scelta perfetta per una fuga romantica e per rilassarsi lasciando vagare lo sguardo sulla natura circostante. Impossibile, infatti, non subire il fascino di questi luoghi onirici, puntellati qua e là dalla silhouette dei cipressi, da vigneti, uliveti, campi di grano, poggi boscosi ma anche borghi medievali, chiesette solitarie, casali antichi e poderi. La riqualificazione del podere che ospita Locanda in Tuscany è avvenuta tramite un’operazione minuziosa e attenta a non snaturare l’edificio e il suo passato contadino e rurale, e nel pieno rispetto del territorio.

I due proprietari, Claudia e Luca, hanno trovato i complementi d’arredo perfetti per rendere il loro resort ancora più autentico, dalle porte alla rubinetteria, dalle originali vasche da bagno in ghisa con i piedini che troneggiano nelle camere fino ai settimini che ospitano l’angolo bar. Il lusso qui è essenziale e si respira in ogni dettaglio. Anche nell’offerta culinaria: Locanda in Tuscany collabora infatti attivamente con i produttori locali nel progetto Amore Toscano, nato per valorizzare la straordinarietà dei prodotti tipici toscani. Per riscoprire il lusso dei sapori genuini di una volta, alla Locanda in Tuscany si può pranzare, cenare e prendere l’aperitivo nella Taverna di Mozart, il ristorante del resort.

Il pacchetto “Fuga romantica di due giorni nel cuore della Val d’Orcia” include prima colazione a buffet; upgrade su disponibilità al momento dell’arrivo; late check-out su disponibilità; una cena romantica di quattro portate per due persone alla Taverna di Mozart con selezione di bollicine italiane incluse; due massaggi a scelta tra relax e sportivo. A partire da 772 € per due notti. Notte aggiuntiva 216 €