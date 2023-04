CONFINE, “PIZZERIA CON CANTINA” NEL QUARTIERE DELLE ‘CINQUE VIE’ A MILANO

Ha aperto Confine in piazza Gugliemo Massaia ang. via San Sisto, nel cuore dello storico quartiere delle “Cinque Vie” a Milano, la pizzeria con cantina ideata da Francesco Capece e Mario Ventura. Entrambi di origini campane, i due soci e amici sbarcano a Milano con un progetto che ha tutte le carte in regola per diventare una delle mete imperdibili del capoluogo lombardo. Il quartiere delle “Cinque Vie” proprio dietro via Torino è ancor oggi a Milano uno dei pochi luoghi che racconta una storia legata all’ artigianalità, al professionismo e che diventa meta imperdibile per il Fuorisalone durante la Design Week.

Pizzaiolo di Confine: le diverse tipologie di pizza

Confine ha un focus “combinato” sia sul mondo pizza (principalmente napoletana) e fritti sia sulla parte beverage con pairing studiati su etichette importanti del territorio e oltreoceano. Un locale di 500 metri quadri sviluppato su due livelli: al piano terra fronte strada troviamo le diverse sale che accoglieranno fino a settanta coperti, il banco bar e la cucina mentre al piano inferiore ci sarà il “caveau” che ospiterà una parte della cantina e uno social table inclusivo e conviviale.

A fianco della cucina sorgerà il laboratorio dedicato a impasti e lievitazione. L’attenzione maniacale di Francesco Capece, il mastro pizzaiolo, per l’impasto della pizza lo ha portato a voler ricavare questa piccola stanza per controllare e monitorare al meglio i percorsi e le temperature di lievitazione. La farina utilizzata è la tipo 1 Petra di Molino Quaglia e il sale proviene dalle Saline di Trapani: il tempo di maturazione medio degli impasti è 72 ore per garantire lo sviluppo del bouquet aromatico e una sottile vena di acidità non troppo pungente. La parte cruscale presente in questa tipologia di farina dona una certa “ruvidità” alla texture della fetta così da non permettere al condimento di scivolare via.

Le diverse tipologie di pizza non si riducono alla “classica cotta al forno” per le pizze tradizionali d’impronta napoletana, ma ci saranno anche il Padellino al vapore, il padellino al mais e semi di girasole e la fritta e ripassata al forno per raccontare la sua nuova visione della napoletana. Tra le pizze da segnalare la Pizza Botox signature di Francesco Capece, rivisitazione della classica quattro formaggi con confettura di fichi bianchi del Cilento e la Popeye, fritta e ripassata al forno, con spinaci saltati, cruda di scottona beneventana, tartufo invernale e parmigiano 36 mesi di vacca bianca modenese.

Mario Ventura e Francesco Capece

Francesco Capece e Mario Ventura prima di essere soci, sono due amici: entrambi originari dell’entroterra salernitano e proprietari di due locali importanti e riconosciuti in Campania, la pizzeria La Locanda dei Feudi a Pezzano (SA) e l’Emanuel Cafè & Emanuel Burger Bar a Salerno. Il loro definitivo sodalizio avviene dopo la visita ad una fiera di settore a Milano: momento in cui capiscono che la comfort zone non faceva più al caso loro. Così nasce Confine pizza e cantina: il nome non lascia libera interpretazione e parte dal concetto di “filo sottile” sul quale si trovano in perfetto equilibrio la spinta naturale verso innovazione e cambiamento e l’attaccamento a radici e tradizioni. Un’atmosfera che sta sul “confine” tra divertimento ed eleganza, conviviale ma intima, studiata ma percepita naturale: un luogo dove poter star bene, godere di un prodotto popolare come la pizza in una location dove nessun dettaglio è lasciato al caso.

Abbinamenti e pairing secondo Mario Ventura

Il nome pizza & cantina è stato scelto dai soci per dare pari valore alle due anime del ristorante. Infatti, sono previsti abbinamenti alcolici e analcolici con bevande diverse: sidro, succhi di frutta, kombucha, tè oppure cocktail. Per quanto riguarda la carta vini ci sono all’incirca seicento etichette con accento sulla Campania per i bianchi e per il resto abbiamo la presenza di vini da tutto il mondo con anche uno spazio riservato alle birre in bottiglia.

Mario racconta il servizio di sala come “professionale, attento, rispettoso e silenzioso” con grande focus sul cliente e sulle sue necessità. Confine è la pizzeria dove sentirsi a casa e godere di buon cibo con gli amici, e al contempo si propone come luogo dove vivere un’esperienza diversa, dinamica lasciandosi guidare e assaggiando “a spicchi” la visione del pizzaiolo di confine.

Photo credits Martina Corà