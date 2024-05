FORTE DI BARD: GLI ASSAGGI DEL SAGNA DAY

Sagna SpA ha scelto il Forte di Bard per la presentazione del suo nuovo catalogo. Nella storica fortificazione che vigila, ancora maestosa sull’accesso alla Valle d’Aosta, un migliaio di ospiti, tra ristoratori, enotecari e sommelier, arrivati da tutta Italia, hanno potuto confrontarsi con gli oltre 40 produttori che hanno presentato le nuove annate dei loro vini e le nuove versioni dei loro distillati o liquori.

Quello di Sagna è un catalogo ricco e variegato e include aziende uniche e dal fascino ineguagliabile. Dalla Champagne alla Borgogna, da Bordeaux a Loira e Chablis, passando per il resto dell’Europa e del mondo. Senza, ovviamente, tralasciare le più prestigiose aree vitivinicole italiane. Abbiamo avuto il piacere di assaggiare moltissimi prodotti e qui sotto, in ordine sparso, alcuni tra quelli che ci hanno colpito maggiormente.

DEGUSTAZIONE

VIGNA MONTOSOLI 2019 CANALICCHIO DI SOPRA

Brunello di Montalcino Docg

100% Sangiovese, trentasei mesi in botti di rovere di Slavonia da 25 hl. Elegante nel calice rosso rubino screziato di granato, si esprime attraverso i sentori speziati e balsamici; la frutta matura rimane in sottofondo e ritorna al palato dalla buona persistenza e dal tannino fitto e fine. Verticale nella pienezza avvolgente della struttura.

ALBESANI VIGNA SANTO STEFANO 2017 CASTELLO DI NEIVE

Barbaresco Docg Riserva

100% Nebbiolo proveniente, per la quasi totalità, da viti di oltre 45 anni. Maturazione in legno per almeno due anni. Un vino dal grande impatto gustativo che risulta ancora vibrante a cominciare dal colore granato luminoso. Sentori di frutta, surmatura e sotto spirito, insieme a spezie dolci ne caratterizzano l’olfatto. Il tannino è fine, deciso ed elegante; ottima la persistenza integrata con la discreta freschezza.

PASSITO 2013 HAUNER

Malvasia Delle Lipari Doc

95% Malvasia delle Lipari, 5% Corinto Nero, vendemmia tardiva e appassimento sui “cannizzi” per 15/20 giorni. Elegante e senza alcuna stucchevolezza, questo vino si mostra figlio del sole di Sicilia già dal colore, luminoso e dorato. Al naso i sentori della frutta a pasta gialla, candita e appassita, si uniscono a quelli del miele e delle spezie dolci. Grande struttura e lunghissima persistenza sostenuta dalla sapidità.

CHATEAU LAFLEUR-GAZIN 2020

Pomerol Aoc

80% Merlot, 20% Cabernet Franc, venti mesi di maturazione in legno per un quarto nuove. Generoso già all’olfatto, si apre su note di frutta nera matura a cui si aggiungono sentori balsamici, speziati e una leggera tostatura. Ottime la struttura e la persistenza che lo rendono un vino dal facile approccio e dell’immediata godibilità seppure nella sua giovinezza.

L’EOLIENNE 2019 FERRAUD

Moulin à Vent Aoc

100% Gamay e macerazione semi-carbonica. Colpisce per la sua freschezza che traspare all’olfatto che rimanda a note fruttate e floreali. Dalla buona struttura e dal tannino vibrante, mantiene un buon equilibrio e finezza. Ottima la persistenza che accompagna la beva.

CIALLA BIANCO 2000 RONCHI DI CIALLA

Colli Orientali del Friuli Doc

60% Ribolla Gialla, 30% Verduzzo Friulano di Cialla, 10% Picolit di Cialla, fermentazione e maturazione per undici mesi in barrique. Un vino dalla longevità incredibile che appare di un luminoso color oro, il frutto è maturo finanche candito, note erbacee e di frutta secca tostata accompagnano lievi sentori evolutivi. Sapidità e freschezza bilanciate, lunghissima persistenza e verticalità.

ION 2019 STEFANIA BARBOT

Irpinia Doc Campi Taurasini

100% Aglianico, maturazione per dodici mesi in acciaio. Viola, come il suo nome (dal greco antico ἴον – ov”), fragrante nei profumi che rimandano ai frutti neri croccanti. Immediato anche il sorso sorretto dalla vena acida e dal tannino elegante e integrato nel corpo del vino dall’ottima persistenza.

CORTON GRAND CRU 2021 DOMAINE FAIVELEY

Clos des Cortons Faively

100% Pinot Noir, monopolio della famiglia Faiveley dal 1874. Dal brillante rosso rubino, concentra il naso sui toni scuri della frutta matura e delle spezie. Poi ancora agrume e leggere tostature. Ottima la freschezza, il tannino risulta perfettamente integrato e la lunga persistenza si chiude con note eleganti che richiamano l’olfatto.

LA GALOPINE 2021 DELAS

Condrieu Aoc

100% Viognier con sosta sulle fecce nobili. Dalla grande intensità olfattiva e gustativa, questo vino alterna note fruttate e quelle di nocciola con una leggera vena fumé. Dalla grande persistenza, unisce la verticalità ad una nota morbida, cremosa, burrosa.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG 2015 SECONDO MARCO

40% Corvina, 45% Corvinone, 15% Rondinella, fermentazione spontanea a maturazione per quarantotto mesi in botti di rovere di Slavonia da 50 hl. Avvolgente e complesso sia all’olfatto che al palato. Frutta nera matura e sentori speziati e tostati. Dal tannino ricco e vellutato, colpisce per la sua scorrevolezza e la succosità che lo rendono un vino immediatamente godibile ma con una prospettiva di lunga tenuta allo scorrere del tempo.