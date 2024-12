FUGA IN MONTAGNA PER L’EPIFANIA 2025

L’Epifania, si dice, porti via la magia delle feste… e se invece fosse l’inizio di un nuovo incantesimo? Come lasciarsi avvolgere dal silenzio ovattato della montagna, dove la neve danza leggera e il tempo si ferma. Respirare la magia di un’alba tra le vette, abbandonarsi al tepore di piscine riscaldate e ritrovare sé stessi nel ritmo lento della natura: il relax e i paesaggi da sogno ispirano buoni propositi.

Trasformare l’Epifania in un’esperienza indimenticabile è possibile regalandosi un viaggio rigenerante per iniziare l’anno nuovo con la giusta energia. Se c’è una cosa che l’Epifania non può portarsi via con sé, infatti, quella è la spensieratezza e l’allegria dei giorni di vacanza, da trascorrere in montagna in cornici da sogno. Complice la neve e bellissimi hotel immersi nella natura, qui è splendido rilassarsi nei centri benessere, ciaspolare o passeggiare nei boschi innevati o fare divertenti gite in slitta. Creandosi inevitabilmente ricordi indelebili da portare sempre con sé, nel cassetto della propria memoria. Dall’Alto Adige al Trentino, ecco alcune località dove trascorrere una Befana dolce, slow e scintillante. Come la neve.

CHIUSA

Chiusa, in Alto Adige, in inverno si rivela un’incantevole oasi di pace immersa in un paesaggio magico, che invita a rallentare e a godersi del tempo per sé, offrendo un’esperienza unica per chi cerca un’autentica fuga invernale slow. Il territorio di Chiusa, con i paesi di Barbiano, Velturno, Villandro, distanti pochi chilometri l’uno dall’altro, si trova in una posizione strategica, nel cuore del Sudtirolo: rappresenta il punto di partenza ideale per recarsi sulle piste più famose delle Dolomiti. Ma soprattutto, questi villaggi propongono ogni genere di divertimento e intrattenimento anche per chi non ama le discese. Lontano dal turismo di massa e dal caos, da qui si può partire per escursioni da favola o ciaspolate in mezzo alla neve in uno degli alpeggi più grandi e suggestivi dell’arco alpino, l’Alpe di Villandro, a poca distanza dal paese di Villandro. Per chi predilige lo sci di fondo, ci sono due tracciati, composti da tratti pianeggianti e leggere salite, adatti sia ai principianti che agli esperti. Gli sci si possono noleggiare alla Malga Gasserhütte e alla Malga Rinderplatzhütte. Le baite lungo il percorso invitano poi a fare una pausa per gustare le ottime specialità locali. Prenotando nel “Biwak Camp Alto Adige” sull’Alpe di Villandro e Lazfons (dal 4 all’11 gennaio 2025) si può godere di camminate e ciaspolate, ascoltando i propri passi nel candore della neve intatta. Ci si arriva dopo belle escursioni guidate. Il camp è assistito da esperte guide sciistiche ed escursionistiche, mentre i pasti vengono consumati nel vicino rifugio “Stöfflhütte”, che funge anche da ristoro.

HOTEL GNOLLHOF

A Gudon (a 1.160 metri), in Valle Isarco, a un passo dal bosco innevato e da alcuni dei sentieri più belli che costeggiano i masi di montagna, con una piscina a sfioro stupenda sulla valle e le montagne, ecco l’Hotel Gnollhof. Situato a un quarto d’ora di macchina da Chiusa, rappresenta il palcoscenico perfetto per riconciliarsi con sé stessi, vivendo il lusso del presente. Meta alternativa alle classiche rotte invernali, da qui si parte soprattutto per camminate di relax e ciaspolate silenziose all’Alpe di Villandro, di Velturno, all’Alpe di Barbiano-Corno del Renon o in Val di Funes, sotto le Odle. O qualche discesa quieta con lo slittino. Per chi allo sci proprio non vuole rinunciare, l’hotel offre uno shuttle per le famose località della Val Gardena o dell’Alpe di Siusi. Al rientro ci si rifugia nell’area benessere, per provare i protocolli creati da Comfort Zone, avvolgersi nel caldo secco della sauna panoramica finlandese, o nel caldo umido del bagno turco classico o salino. Una vera chicca la possibilità di fluttuare senza pensieri, lontano da tutto e da tutti, nella splendida infinity pool riscaldata, affacciata sui boschi imbiancati e la valle sottostante. La cucina è prelibatissima, da provare accompagnata dai grandi vini bianchi della Valle Isarco.

HOTEL VIOZ

Immerso nella maestosità del Parco Nazionale dello Stelvio, in Val di Sole, a pochi passi dagli impianti di risalita della Skiarea Pejo 3000, l’Hotel Vioz rappresenta un’icona dell’ospitalità familiare fin dal 1925, offrendo un’esperienza autentica e accogliente. Dopo un’attenta ristrutturazione che ha interessato gran parte della struttura, l’Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments si presenta oggi in una veste contemporanea, pur conservando l’anima e il fascino della sua tradizione. L’hotel, per vocazione, ha sempre dedicato attenzioni speciali alle famiglie e ai bambini, offrendo loro una serie di servizi, dall’ampio parco giochi privato alle gite e alle attività a tema per arrivare al Baby, Mini e Junior Club. Dopo aver rinnovato la reception, la hall, l’elegante bar-bistrot e alcune stanze, la grande novità di fine 2024 è stata l’apertura della nuova e magnifica area wellness: 700 mq di raffinatezza con vista sulle montagne della Val di Sole, uno scenario unico che contribuisce a quel benessere totale di corpo, anima e mente tanto ricercato dagli ospiti. Cuore del progetto sono le due piscine interne riscaldate per i bambini e la piscina riscaldata per gli adulti, interna ed esterna, di 100 mq. L’Hotel Vioz mette a disposizione degli ospiti 35 camere e 10 nuovissime Family Apartsuite per famiglie, caratterizzate da arredi in legno di design, in grado di ospitare da 2 fino a 6 persone, con cucina e spazi ampi e ben attrezzati. Per completare al meglio una vacanza di benessere, nei pressi del Vioz ci sono anche le Terme di Pejo, tra le più famose terme di montagna, celebri per l’acqua termale.

ATTO SUITES & CUISINE

Per vivere un’Epifania nel pieno rispetto della natura, Atto Suites & Cuisine – nel centro storico di San Candido, in Alto Adige – è molto più di una semplice accoglienza: rappresenta la principale scelta per chi cerca un luogo dove gustarsi appieno l’esperienza delle Dolomiti concentrandosi sul proprio benessere. Alla base del concept della guest-house progettata dal pluripremiato studio d’architettura Pedevilla Architects vi è l’intenzione di realizzare una “casa lontano da casa”. Atto Suites & Cuisine, ospitato in un ex panificio-pasticceria, è stato realizzato e arredato con materiali prevalentemente locali, mantenendo la storica facciata in porfido rosso che ricorda la tipica pietra del Rio Sesto, con cui da sempre sono costruite le chiese della Val Pusteria. Al piano terra si trova la zona ristorante, che incarna il concetto “farm-to-table” (tutte le materie prime utilizzate in cucina provengono dalle fattorie che circondano San Candido), mentre la terrazza-giardino con vista – dà il benvenuto agli ospiti e collega il ristorante con la zona pedonale pubblica. Atto Suites & Cuisine ha quattro suite e una penthouse che godono di una vista mozzafiato sul massiccio montuoso del Rondoi-Baranci. Da San Candido chi ama lo sci può sfruttare il celebre comprensorio della regione 3 Cime Dolomiti, con il Baranci, il Monte Elmo e la Croda Rossa, che collega ben 5 montagne tra loro e propone oltre 115 km di piste da sci adatte a tutti i livelli di abilità. Non mancano oltre 200 km di anelli ben tracciati per il fondo. Sul fronte wellness, chi soggiorna da Atto Suites può usufruire dell’intero programma di attività e dell’area fitness e benessere del Naturhotel Leitlhof (Spa compresa). La struttura mette a disposizione degli ospiti un servizio transfer da Bressanone, Verona, Treviso e Venezia. Inoltre, è prevista la cancellazione gratuita della prenotazione entro 48 ore dall’arrivo.