HOTEL ENGEL GOURMET & SPA, DOVE L’INVERNO È PURA ISPIRAZIONE

È una natura spettacolare quella della Val d’Ega, angolo dell’Alto Adige a mezz’ora da Bolzano, contornato dalle straordinarie vette delle Dolomiti, patrimonio Unesco, da piste mozzafiato e boschi innevati. Nel paese di Nova Levante, immerso nel silenzio delle montagne, a 1200 metri di altitudine, ecco l’Hotel Engel Gourmet & Spa, un albergo storico che ha nelle sue vocazioni il buon cibo, il benessere, la vacanza attiva, le famiglie e il romanticismo, trovandosi tra l’altro in via San Valentino. Nato nel 1862, quando i proprietari, la famiglia Kohler, decisero di adibire parte della loro casa a locanda per gli ospiti, oggi l’hotel è alla quinta generazione e punta sulla stessa filosofia: natura e cura del corpo. “Vacanze che ispirano” è infatti il motto della struttura, che si esplica sotto forma di esperienze attive, gastronomia di prima classe e profondo relax nel centro benessere (ma non solo). E le persone che vivono e lavorano qui, conferiscono all’Hotel Engel (angelo, in italiano) un carattere e un fascino inconfondibili.

Poco meno di duemila abitanti, Nova Levante (Welschnofen, in tedesco), uno dei comuni della Val d’Ega, è la base ideale per gli sciatori che amano esplorare le piste, tra le più belle delle Dolomiti. A rendere l’esperienza superba, la scelta di alloggiare in un hotel di lunga tradizione che coniuga il calore dell’ospitalità con una cucina di alto livello e tantissimi servizi. E che si trova proprio vicino agli impianti di risalita del comprensorio sciistico Carezza e Obereggen, con i suoi 90 chilometri di piste che si snodano in un paesaggio naturale mozzafiato al cospetto del Catinaccio e del Latemar, e che è parte del Dolomiti Superski.

L’Hotel Engel ha anche un’anima green, che si traduce in un impegno concreto e quotidiano per la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale. Il riscaldamento è fornito da una centrale a cippato di proprietà. In cucina si utilizzano quasi esclusivamente prodotti regionali, molti dei quali coltivati da un agricoltore del posto. E anche la plastica, qui, è stata sostituita da materiali biodegradabili. L’Hotel Engel è progettato con un occhio per il bello e una passione sincera per il passato. Le 46 camere e suite, di dimensioni generose tra 25 e 70 metri quadrati, sono arredate prevalentemente con materiali naturali come il legno, privilegiando colori caldi, tessuti morbidi, dettagli di stile e ampie vetrate. Con un tocco mediterraneo, regale o in stile country. Qui la raffinatezza incontra l’incantesimo della montagna, dove il comfort, il lusso e la naturalezza si stringono in un abbraccio.

Il benessere degli ospiti è assicurato da una splendida area wellness di 2.500 metri quadrati, un’oasi di pace che facilita la rigenerazione di corpo e mente. C’è la piscina indoor a 30 °C e la piscina infinity esterna a 32 °C che guarda ai boschi, la vasca idromassaggio a 35 °C, una vasca per bambini a 36 °C, la sauna panoramica gigante Panorama Event Sauna “Dolomites Fire” a 90 °C (con infusione, luci, suoni ed effetti cinematografici), la sauna bio a 60 °C, il bagno turco aromatico con acqua salata a 45 °C al profumo di menta e limone, il bagno a vapore con tecnica ultrasuoni-sole, l’infrarossi Soledom con muri in pietra di sale e divani sospesi, la vasca Kneipp, il canale di nebbiolina rinfrescante per abbassare la temperatura, la fontana glaciale, l’angolo relax con salottini e camino. Ogni giorno, inoltre, sono previste gettate di vapore con il mastro della sauna.

Nel perseguimento del benessere, anche il cibo gioca un ruolo fondamentale. La cura e la raffinatezza della cucina sono garantite dalla stella Michelin che brilla sulla Johannesstube, ora curata dallo Chef Philip Lochmann, un vero e proprio ambasciatore della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. Non per niente ha svolto il suo apprendistato in un piccolo paese della zona, Aldino, per poi passare nell’hôtellerie di lusso in Val Gardena e successivamente in Svizzera, Londra, Dubai e Austria, lavorando in diverse strutture stellate. Aperta anche agli ospiti esterni all’hotel, la Johannesstube ha appena subito un restyling completo: offre un’esperienza intima e raccolta con pochi tavoli, appena 6, ben distanziati, in un ambiente dai colori morbidi che accarezzano l’anima. Ad accogliere gli ospiti un suggestivo blocco di Dolomia, che funge da chef’s table, dove vengono serviti ai commensali i primi stuzzichini, introduzione gourmet firmata dalla cucina, accompagnati da un aperitivo. La sala è una splendida stube in legno di pino cembro dagli arredi e dai dettagli preziosi, dove emergono la pietra e i materiali locali.

Il motto che riassume la filosofia del ristorante gourmet è “Lightness to taste”, ispirata dalla leggerezza e dal benessere, e tutta incentrata sui prodotti di agricoltori e produttori locali, soprattutto vegetali: ogni piatto è pensato affinché l’ospite termini il pasto senza sentirsi appesantito, ma soddisfatto e leggero, pronto a godere appieno del soggiorno. L’allettante menù della Johannesstube segue il ritmo delle stagioni ed è profondamente radicato nella natura. La lista dei “partner gastronomici” è di tutto rispetto e viene presentata con orgoglio insieme al menù: dalle erbe di campo ai frutti di bosco, per arrivare a yogurt, ricotta, pesce e carni, tutto ha un nome, un cognome e una località di provenienza.

Nel menù di chef Lochmann, che definisce la sua “una cucina modellata da silenzio, purezza e intenzione”, ha un posto speciale il salmerino, un pesce di acqua dolce della zona, che dopo una cottura in un tè alle erbe alpine viene servito su un taco di ortica con insalata di erbe selvatiche, germogli di abete rosso e polvere di aghi di abete. Il vitello locale, invece, viene proposto con crema di midollo e fiore di zucchina ripieno di finferli. Un’esperienza sensoriale che spazia dai grandi classici alle nuove frontiere del gusto. Ed è ciò che promette anche la cantina. L’hotel e il ristorante sono gestiti da Johannes Kohler e dal fratello Matthias. Ed è proprio Johannes a curare personalmente la vasta selezione di vini, frutto di una passione che unisce competenza e desiderio di sperimentare. Con oltre 300 etichette, la cantina Kohler offre un’immersione completa nel mondo del vino, dove bottiglie pregiate si affiancano a proposte audaci e innovative. Particolare attenzione viene riservata alle interpretazioni moderne di vitigni autoctoni come la Schiava, un simbolo dell’enologia locale rivisitato in chiave contemporanea. In generale, l’offerta culinaria dell’Hotel Engel viene proposta nella apprezzata formula di pensione ¾, con colazione, light lunch, Tea Time con scelta dei dolci e cena con menù a scelta. Si può inoltre scegliere di assaporare la cucina detox e ayurvedica a seconda del pacchetto all-inclusive prescelto.

L’Hotel Engel Gourmet & Spa si è assicurato un posto in prima fila anche come destinazione per le ferie formato famiglia e fa parte dell’associazione Familotel, che si impegna a fornire alle famiglie vacanze rilassanti e divertenti. Lo stress e le complicazioni, in questa struttura, restano fuori dalla porta. E c’è più di un motivo per alloggiare qui se si hanno dei figli piccoli. Il principale è l’assistenza neonati (a partire dai 6 mesi) e il ricchissimo programma di animazione creativo per bambini e ragazzi dell’Happy Club e del Junior Club che spaziano dai laboratori anche di artigianato al cinema serale, dai giochi di movimento e musica alle passeggiate con le fiaccole, dai corsi di sci ai racconti di leggende locali fino ai go-kart, escursioni nella neve, gite a cavallo. Ma anche giochi tradizionali come calcetto, ping pong, biliardo. All’Engel Gourmet & Spa non manca una proposta culinaria dedicata ai bambini e ai ragazzi, con piaceri sfiziosi pensati ad hoc per piccoli palati sopraffini. E una bella novità dell’inverno 2025-26 è l’introduzione del Family Sunday nella Johannesstube, il ristorante stellato dell’hotel: si tratta di una domenica per famiglie che ha l’obiettivo di educare i palati più giovani alla buona tavola.

L’Hotel Engel Gourmet & Spa si trova vicino agli impianti di risalita del comprensorio sciistico Carezza e Obereggen: 90 chilometri di piste che si snodano in un paesaggio naturale meraviglioso, al cospetto del Catinaccio e del Latemar. E fa parte del carosello Dolomiti Superski: 1.200 km di piste per un’esperienza sciistica senza confini. Gli impianti Latemar a Obereggen inaugurano la stagione 2025-2026 il 29 novembre 2025, mentre quelli di Carezza aprono il 6 dicembre 2025. Le due aree sono veri e propri luoghi di attrazione per chi ama la montagna e offrono piste preparate perfettamente oltre alla possibilità di collegarsi con altri comprensori. Nello specifico, l’area sciistica di Obereggen-Latemar offre 18 impianti di risalita, compresa la nuova velocissima cabinovia a 10 posti Latemar, e 50 km di piste, che aggregate a quelle del comprensorio Val di Fiemme/Obereggen arrivano a 111 km. A Carezza è attiva la nuova cabinovia a 10 posti Franzin, che fa parte dei 13 impianti di risalita del comprensorio, per un totale di 40 km di piste, che diventano 110 km grazie al collegamento con la Val di Fassa.

E per chi non scia e preferisce le ciaspolate e le camminate nella neve, dall’Hotel Engel ci si può dirigere verso il celebre e romantico Lago di Carezza: in Val d’Ega ci sono oltre 30 chilometri di sentieri invernali e altrettanti rifugi offrono in ogni momento una pausa golosa e propongono delizie della tradizione culinaria altoatesina. Per gli adulti che anche in vacanza non vogliono rinunciare a tenersi in forma, l’albergo è attrezzato con un’area fitness, che propone – fra gli altri – sessioni di pilates, stretching, nordic walking, Hatha Yoga, Acqua Fit, corsi di nuoto sportivo, ginnastica posturale e meditazione.

Il Pacchetto Settimane per bebè e bimbi piccoli, prenotabile dal 10 gennaio al 31 gennaio 2026 e dall’8 marzo al 29 marzo 2026, è pensato per le famiglie e comprende cinque notti in camera familiare con trattamenti di pensione completa gourmet, accesso all’area spa, ricco programma settimanale di fitness e attività indoor, escursioni guidate nelle Dolomiti; almeno 30 ore di assistenza a settimana per bambini da sei a 36 mesi; almeno 48 ore di assistenza a settimana per bambini a partire dai tre anni; noleggio gratuito di bastoncini da trekking, zaino e mountain bike. A partire da 930 € a persona (1 bambino soggiorna gratis). Per raggiungere l’hotel dall’autostrada A22 (Autostrada del Brennero), si prende l’uscita Bolzano Nord e si seguono le indicazioni per Val d’Ega/Nova Levante (Eggental/Welschnofen) sulla SS241. Dopo circa 20 km si arriva a Nova Levante. Per chi arriva in autobus, treno o aereo, a disposizione una comoda navetta che accoglie gli ospiti alla stazione degli autobus, presso la stazione ferroviaria di Bolzano o all’aeroporto.

Tariffe: a partire da 185 € a persona a notte nella camera matrimoniale Junior Suite con pensione ¾ con colazione, light lunch, buffet dei dolci e cena con menù a scelta, e accesso all’area Spa. Per una famiglia di due adulti e un minorenne (sotto gli 11 anni) la tariffa parte da 450 € per notte con pensione ¾