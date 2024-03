SUMMIT ONE VANDERBILT DI NEW YORK, ATTRAZIONE MULTISENSORIALE

Alla scoperta delle meraviglie di New York non si può non rimanere affascinati dal SUMMIT One Vanderbilt, la piattaforma di osservazione nel cuore della metropoli, ubicata in cima al grattacielo più alto di Midtown Manhattan, una delle attrazioni imperdibili di New York che offre un’esperienza multisensoriale a 360 gradi con soluzioni stupefacenti alle sfide del nostro tempo. Grazie alla fusione di elementi di arte, tecnologia, architettura, il concetto di “luogo di osservazione” si trasla su livelli completamente nuovi. A risvegliare i sensi ci pensano tre piani di spazio immersivi che offrono nuove percezioni, ispirando, entusiasmando, mettendo alla prova i visitatori più audaci.

Vincitore del premio Usa Today 10best Readers’ Choice 2024, Summit One Vanderbilt è considerata la migliore esperienza artistica nel quale si entra completamente. SUMMIT non è un semplice luogo di osservazione, è il luogo dei grandi eventi, capace di offrire panorami travolgenti e mostre che invitano ad emozionarsi, tra stupore e contemplazione. Il premio USA TODAY’S 10Best Readers’ Choice conferma inoltre la cura e l’attenzione verso il design, il potenziale innovativo e l’impegno teso all’eccellenza in ogni aspetto di SUMMIT, in modo da assicurare ai visitatori un viaggio unico e straordinario. Parte integrante dell’esperienza multisensoriale offerta da SUMMIT è la mostra Air di Kenzo Digital. Il rinomato artista digitale ha creato una delle esperienze culturali più strabilianti di New York e del mondo, a 305 metri di altezza. Con Air, Kenzo ha voluto creare uno spazio in cui l’ispirazione che la città di New York gli offre, sia condiviso con i visitatori. Un luogo che rende omaggio a tutto ciò che New York è, può essere, sarà. “Voglio creare un’esperienza che sia personale, unica in ogni momento di ogni giorno, ma anche stimolante, illuminante, eccitante”. Air è un’idea semplice che sovverte le norme sensoriali e riconnette la mente in un viaggio primordiale. Il processo di ricerca di un nuovo equilibrio apre un senso di curiosità elementare e ricompensato dall’esplorazione.

Diversità, equità e inclusione sono i valori fondamentali del marchio e della cultura SUMMIT One Vanderbilt radicati nelle fondamenta della visione globale indirizzata a una società progressista, dinamica e impegnata. Punto di riferimento della città di New York riconosciuto a livello internazionale, mette al centro l’impegno nei confronti della diversità, equità e inclusione indirizzato alla ricerca di persone appassionate che riflettono i microcosmi unici e diversificati, sostenendo attivamente una comunità che abbraccia e incarna l’accettazione e il coinvolgimento di persone di ogni razza, provenienza e abilità. Un ambiente inclusivo che rifletta l’impronta prismatica degli ospiti, indipendentemente dalle differenze, tra cui razza, genere, religione, orientamento sessuale, etnia, nazionalità, stato socioeconomico, lingua, abilità, età, credenze religiose o prospettive politiche.

Stagione dopo stagione SUMMIT One Vanderbilt riesce a catturare l’attenzione globale, evidenziando il suo ruolo come catalizzatore di cambiamenti positivi e tangibili. Summit One Vanderbilt è visitabile tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 09:00 alle ore 24:00; ultimo ingresso alle 22:30. L’ingresso è dall’iconica Vanderbilt Avenue: è possibile attraversare Grand Central Terminal o utilizzare le porte accanto alla TD Bank situata in One Vanderbilt.