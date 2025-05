RAFAEL SILVEIRA & FLÁVIA ITIBERÊ: DOUBLE SOLO EXHIBITION ALLA DCG DI LONDRA

La DCG Contemporary London è orgogliosa di presentare un double solo show che unisce le visioni evocative degli artisti brasiliani Flávia Itiberê e Rafael Silveira. Compagni nella vita e nell’arte, gli Artisti propongono due corpus di opere distinti ma profondamente connessi, vere e proprie finestre su paesaggi interiori ricchi, plasmati dalla memoria e dall’immaginazione.

Flávia Itiberê, artista tessile con radici nella moda e nel delicato rito del lavoro manuale, presenta Plural, una serie di opere finemente ricamate e installazioni tessili dall’atmosfera coinvolgente.

Fili sospesi e texture stratificate intrecciano temi come femminilità, discendenza e ricordo. Le sue opere sembrano fluttuare nell’aria, proiettando ombre che sfumano i confini tra forma e significato. Ispirata alle tradizioni brasiliane e ai gesti di amorevole cura, ogni opera si trasforma in un’elegante espressione di identità, al contempo delicata e intensa. Plural è un omaggio alle molte vite racchiuse in una sola, a voci cucite attraverso il tempo e lo spazio, che parlano attraverso stoffa e colore.

Accanto a lei, Rafael Silveira presenta Agricultura Cósmica, un’immersione surreale nel fertile terreno dell’inconscio. Riconosciuto per i suoi dipinti vividi e onirici, spesso incorniciati da sculture lignee intagliate a mano, Silveira trasforma la pittura a olio tradizionale in opere vibranti e dall’impatto cinematografico. I suoi personaggi sfidano la logica: teste che si trasformano in fiori, fumo o uccelli; paesaggi che si dissolvono in portali di pensiero. Con richiami al pop surrealismo e all’inquietante, la sua arte immagina la mente come un giardino dove i pensieri sono semi e le immagini i fiori selvatici che ne germogliano. Nel mondo di Silveira la tela sembra respirare, la cornice prende vita, e nulla è mai come appare.

Le opere di entrambi gli artisti sono attraversate da un profondo tema di trasformazione e resilienza. La mostra nasce da un momento personale e intenso, durante il quale Flávia ha affrontato un delicato intervento al cervello, r riuscendo fortunatamente a guarire completamente. Questo percorso condiviso tra incertezza e sfida si riflette nella forza emotiva dell’esposizione, dove un senso di rinascita e rinnovamento vibra costantemente, rafforzando il legame profondo e autentico tra i loro lavori.

Itiberê e Silveira danno vita insieme a un dialogo poetico, tra filo e pigmento, superficie e anima. Dove lei intreccia storie nello spazio con il ricamo, lui dà forma all’invisibile attraverso la pittura. Le loro opere si incontrano in quel delicato confine tra realtà e immaginazione, invitando lo spettatore non solo a osservare, ma a vivere un’esperienza emotiva profonda.

Flávia Itiberê

Flávia Itiberê, originaria di Curitiba, in Brasile, è una famosa artista tessile, nota per il suo linguaggio visivo unico che intreccia le tecniche tradizionali del ricamo con una sensibilità artistica profondamente contemporanea. Dopo un percorso iniziale nel mondo della moda, la sua visione artistica si è evoluta riflettendo sulla natura effimera e consumistica di quel settore.

In risposta a queste riflessioni, Itiberê ha orientato la propria ricerca verso forme d’arte più durature. La sua pratica si fonda su un processo lento e meditativo, incentrato sulla lavorazione manuale, da cui nascono opere che vanno da ricami minuziosi di piccolo formato a grandi installazioni tessili. Questo approccio riflessivo rappresenta la sua risposta artistica alla cultura dell’immediatezza e del consumo usa e getta.

Le opere di Itiberê hanno ottenuto un ampio riconoscimento, con esposizioni in istituzioni prestigiose, tra cui il Museo Oscar Niemeyer in Brasile. I suoi lavori tessili unici sono entrati a far parte di importanti collezioni pubbliche e private in America, Europa e Asia.

La sua arte si sviluppa in atmosfere oniriche, invitando lo spettatore a immergersi in spazi di intimità e riflessione, dove si indagano i profondi processi interiori che plasmano la realtà esterna. Ogni opera narra una storia attraverso fili e trame sapientemente intrecciati, dando vita a racconti visivi che parlano all’emozione e al subconscio.

Pur mantenendo una propria autonomia artistica, Itiberê collabora di tanto in tanto con il marito, il celebre pittore Rafael Silveira, in progetti che fondono le loro visioni complementari. Il suo impegno per una creazione lenta e consapevole, realizzata con ago e filo, si pone come un delicato atto di resistenza poetica alle pressioni dell’immediatezza contemporanea, distinguendola nettamente nel panorama dell’arte tessile.

Rafael Silveira

Rafael Silveira è un artista brasiliano, attualmente residente a Curitiba. Ha avviato la sua carriera negli anni ‘90 come illustratore, pubblicando i suoi lavori su riviste e magazine indipendenti, per poi collaborare con l’editore americano Dark Horse e con diverse testate brasiliane. Il successo e i riconoscimenti internazionali ottenuti nel campo dell’illustrazione hanno segnato l’inizio di un percorso artistico personale e distintivo, che lo ha portato a sviluppare una visione pittorica unica nel suo genere.

Dal 2007, Silveira si dedica alla pittura a olio, creando un corpus di opere surreali e minuziosamente dettagliate, spesso incorniciate in elaborate cornici scultoree realizzate a mano, che diventano parte integrante del lavoro stesso. Le sue influenze spaziano dai grandi maestri del passato, come Arcimboldo e Magritte, fino all’estetica surreale dei B-movie cult, ai cartoni animati classici e al cinema visionario di registi come David Lynch, Wes Anderson e Quentin Tarantino. La sua immaginazione attinge anche alla letteratura, con riferimenti a figure come Franz Kafka e Augusto dos Anjos, creando un linguaggio visivo ricco di stratificazioni culturali e simboliche.

Le sue opere sono state esposte in città come San Paolo, New York, Londra e Milano, e sono entrate a far parte di prestigiose collezioni pubbliche e private a livello internazionale, tra cui il Museo di Arte Moderna di Rio de Janeiro (MAM-Rio) e il Museo Oscar Niemeyer (MON-PR). Una monografia che ripercorre dieci anni del suo percorso artistico è stata pubblicata da Editora Sesi-SP, con un saggio critico a cura del curatore Agnaldo Farias.

Nel 2017, la sua mostra Circonjecturas al Museo Oscar Niemeyer ha attirato quasi 100.000 visitatori, diventando una delle esposizioni più visitate nella storia del museo. La mostra è stata successivamente presentata in importanti sedi come il Centro Cultural Fiesp di San Paolo e la Caixa Cultural di Brasilia. Una versione virtuale dell’esposizione è disponibile sulla piattaforma Google Arts & Culture.

Le sue opere più recenti sono state pubblicate su importanti riviste cartacee e digitali, tra cui Juxtapoz, Hi-Fructose, COLOSSAL, Beautiful Bizarre e persino sulla copertina del New York Times.

Nel 2022, Silveira ha presentato la sua prima mostra immersiva al Farol Santander di San Paolo, accogliendo oltre 140.000 visitatori, un record assoluto per le sue esposizioni. Nello stesso anno ha partecipato alla mostra collettiva Imaxinária presso il museo Afundación in Spagna, nelle città di Santiago de Compostela e A Coruña, dove la sua opera è stata scelta come immagine ufficiale della campagna promozionale dell’evento.

RAFAEL SILVEIRA & FLÁVIA ITIBERÊ

Double Solo Exhibition

12 giugno/10 luglio 2025

Dorothy Circus Gallery

35 Connaught Street, W2 2AZ

London, UK

Cover:

sx: Rafael Silveira, The Roots of Reality (2025), olio su tela, 90 x 80 cm – dx: Flavia Itiberê, Trama ricamo fatto a mano (2025), 47 x 51 cm.

Courtesy of DCG and the Artists.