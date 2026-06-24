HOUDA BAKKALI: LA FORMA UTILE DELLA SCIENZA

Arte, tecnologia e creatività possono rendere la conoscenza medica più chiara, accessibile e partecipata, a patto che il contenuto resti il vero centro di legittimazione.

di Houda Bakkali

La creatività: centro di attrazione

Le nuove tecnologie ampliano lo spettro degli strumenti, dei contenitori e delle piattaforme dedicati alla comunicazione e alla divulgazione della scienza e della conoscenza medica. Dalle infografiche ai contenuti interattivi, dalle risorse audiovisive agli spazi immersivi, dalla realtà aumentata alla realtà virtuale, l’avanzamento tecnologico permette di adattare il messaggio medico e scientifico, di gerarchizzarlo e di strutturarlo nel modo più efficace per ogni spazio e per ogni pubblico.

Ogni giorno la praticità degli strumenti digitali conferisce maggiore potere ai creativi. Nascono nuovi luoghi e nuovi formati in cui il concetto trova le risorse necessarie per arrivare al pubblico con più impatto, invitando a una partecipazione più consapevole e favorendo una migliore comprensione.

In questo contesto l’arte diventa l’interfaccia della conoscenza: non più una superficie statica, ma una dimensione dinamica, sonora, audiovisiva, interattiva, capace di cambiare ed evolvere nel tempo. La creatività non resta fissata in una cornice fisica né incapsulata in uno spazio digitale chiuso. Il suo centro di attrazione diventa più liquido, mobile, gestibile. La tecnologia offre la possibilità di reinventarlo secondo il momento, l’obiettivo e il pubblico.

Nel campo della comunicazione medica e scientifica tutto questo assume un significato speciale: polivalenza e adattabilità. Significa lavorare producendo utilità reale, trasferendo il contenuto medico-scientifico in modo chiaro, comprensibile e accessibile.

La tecnologia: centro di attivazione

Sebbene la tecnologia possa occupare, nel campo della scienza e della medicina, un ruolo centrale – per moda, per agenda, per slogan o per necessità – rimangono ancora molte sfide davanti a noi per una normalizzazione del suo uso pratico, non solo sperimentale o teorico, nella quotidianità.

Non si può generalizzare: ogni contesto presenta particolarità proprie. Tuttavia possiamo individuare alcune necessità ricorrenti: migliorare la cultura e l’alfabetizzazione digitale, sviluppare idee per un’implementazione pratica reale e continuativa nel contesto medico-scientifico, affrontare il rischio di obsolescenza, sostenere i costi legati alla formazione continua, alle attrezzature e agli strumenti che richiedono aggiornamenti costanti, costruire team multidisciplinari altamente specializzati e capaci di adattarsi al cambiamento, monitorare e aggiornare processi e competenze, comprendere l’impatto dell’intelligenza artificiale e la sua capacità di assorbire nuovi ambiti professionali.

Sono solo alcune delle limitazioni che possono ritardare, mettere in discussione o contenere l’applicazione completa e sostenuta delle tecnologie in questo settore.

Eppure, nel campo della comunicazione medica e scientifica, il potenziale del binomio tra arte e nuove tecnologie resta indiscutibile. Quando l’artista unisce la propria opera a piattaforme accessibili e facilmente comprensibili dagli utenti, la gerarchia si rovescia. La tecnologia smette di essere un limite e inizia a funzionare come un alleato imprescindibile, persino amichevole, per l’attivazione dell’opera e, di conseguenza, per la diffusione della conoscenza medica e scientifica.

Chi si dedica a questo ambito sa di operare in uno spazio che richiede attenzione estrema e grande rigore. Produrre con impatto e utilità reale significa progettare con metodo e con una tabella di marcia nitida. Richiede esigenza, visione e precisione: sapere cosa vogliamo, perché lo vogliamo, come intendiamo realizzarlo e con quali strumenti. Poi misurare i risultati, analizzare la portata e ricominciare.

La scienza: centro di legittimazione

Forse questo è uno dei punti più difficili e, allo stesso tempo, più immediati da affrontare. Il contenuto deve prevalere sul contenitore. La scienza deve essere trattata con rigore e responsabilità. L’approccio ai contenuti medici implica un impegno etico e professionale indiscutibile.

Quando tecnologia e arte si aggiungono alle parole scienza e medicina possono scattare molti allarmi, perché in diverse occasioni questa fusione viene strumentalizzata per inserirsi in un evento, in una foto, in un’agenda o in uno slogan capace di colpire, ma destinato a essere rapidamente dimenticato, o a rimanere latente senza un’evidente utilità sociale, ridotto a puro investimento sperimentale.

È proprio questo il rischio che può far perdere fiducia nella tecnologia, banalizzare l’uso dell’arte nella divulgazione medica o trasformare la scienza in una leva narrativa che non sempre genera valore scientifico. Il pubblico possiede una straordinaria capacità di osservare, comprendere e misurare nel tempo. Il pubblico ha memoria. Se una campagna non si traduce in utilità reale e duratura, se non valorizza la sensibilità del destinatario e non conosce i meccanismi della scienza, rimane spesso una magnifica messa in scena, presto archiviata.

Siamo partecipi – e molti hanno l’enorme privilegio di esserne protagonisti – di una fase fatta di sfide straordinarie e di opportunità ancora più straordinarie. Quando abbiamo la possibilità di creare, comunicare e contribuire alla costruzione di nuovi spazi delicati e importanti come quelli della scienza e della medicina, l’anticipazione è fondamentale. Ma lo sono ancora di più la conoscenza profonda, la responsabilità oltre il titolo e la capacità di creare oltre la semplice sperimentazione.

La scienza ci legittima quando la assimiliamo a partire dai suoi stessi modelli, espandendola attraverso il contenuto e il significato. Quando inquadriamo la cornice sulla necessità del destinatario. Quando investiamo in sensibilità, diffusione ed estetica, naturalmente, ma soprattutto nella consapevolezza dell’utilità e della partecipazione globale e universale. È un dovere primario e indiscutibile, la cui necessità cresce in scala ed esigenza quando parliamo dell’approccio alla salute e alla medicina attraverso il binomio arte e tecnologia.

L’artista: centro di espansione

Il lavoro dell’artista passa così dall’essere meramente decorativo all’apportare emozione nel messaggio e strategia nella struttura. Significa conquistare attraverso il concetto creativo, ma anche attraverso la capacità di comunicare mediante un linguaggio visuale, interattivo, multimediale e immersivo. È un contesto che pone sfide eccezionali.

La prima è quella di una formazione continua e profonda. La tecnologia ha la particolarità di procedere a una velocità quasi irraggiungibile: restare costantemente vigili rispetto alla novità, a ciò che è già fuori catalogo e a ciò che può diventarlo è tanto difficile quanto imprescindibile.

La seconda è la sfida dell’obsolescenza. La tecnologia si trasforma, talvolta scompare. Per questo la responsabilità nell’affrontare qualsiasi progetto – e ancora di più un progetto legato alla medicina – diventa indiscutibile.

La terza è la sfida della comodità e delle soluzioni rapide. L’accesso sempre più semplice alle tecnologie e al loro apprendimento può trascinare verso una pericolosa zona di comfort, nella quale il creativo finisce per delegare competenza alla tecnologia e al mezzo senza controllarne nel dettaglio linguaggio, dinamiche, contesto o comunità. Che si lavori con piattaforme esterne o che si creino strumenti e piattaforme proprietari, è nostra responsabilità comprenderne a fondo l’ambiente e farne un uso consapevole.

La quarta è la sfida del concetto, inteso come nucleo centrale. Senza idee non esiste progetto. La tecnologia è un facilitatore; spetta ai creativi segnarne il ritmo.

Infine c’è la sfida del comunicare. In questo spazio di creazione, quando la tecnologia è il motore, l’arte l’interfaccia e il contenuto la base, i creativi assumono un ruolo esigente in tempi di massima dinamizzazione digitale, di cambiamenti, rumore e slogan. Non sono estranee la strumentalizzazione della scienza e della medicina, l’uso della tecnologia come moda e l’arte intesa come cornice puramente estetica.

Parlare di arte, tecnologia e medicina richiede formazione e capacità decisionale, ma soprattutto presa di coscienza: sensibilità nell’affrontare temi medici, criteri etici nell’uso del linguaggio scientifico e della tecnologia, valutazione dell’impatto di ogni progetto, attenzione all’utilità e consapevolezza del rischio legato a lavori a breve termine, rispetto ai benefici di progetti evolutivi capaci di usare arte e tecnologia con lo stesso rigore con cui affrontano il contenuto che li rende protagonisti.

Un’opera viva, oltre la cornice

In questa sfida, il tema più importante è il tempo: adattamento delle risorse, formazione del pubblico destinatario, specializzazione degli agenti e dei team emittenti. Significa interrogarsi sull’agenda della moda effimera e competere nello spazio, molto più difficile, della creazione orientata all’utilità e alla permanenza.

In questa nuova comunicazione non parlano più soltanto l’opera e la visione creativa. Comunicano anche gli strumenti, la praticità e l’usabilità delle tecnologie scelte, insieme alla capacità di generare connessione e partecipazione attorno ai progetti.

Di fronte a sfide sempre più esigenti, la tecnologia offre libertà: osservare, apprendere, selezionare, creare, diffondere, misurare e ricominciare. Significa creare con prospettiva, ridurre la dipendenza dagli strumenti e acquisire la capacità di espandere i lavori in modo globale e trasversale.

Rompendo l’abitudine di incasellare e allontanando la paura di restare incasellati, l’opera esce dalla sua cornice e si trasforma in un bene capace di muoversi attraverso molteplici spazi e piattaforme. Condivide emozione e contenuto, visione creativa e ambizione scientifica oltre i limiti spaziali, generazionali e temporali. Con impatto comunicativo misurabile, valore sociale osservabile e utilità reale applicata.

Un’opera d’arte pensata per comunicare permette di immergersi nelle conoscenze mediche e scientifiche in molti modi diversi. Un’opera sempre viva, in continua espansione.