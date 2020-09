AUTUNNO IN ARRIVO: MISSIONE REMISE EN FORM

Gli effetti della sindrome da rientro sono già arrivati, puntuali come il ritorno in città, e l’umore è in caduta libera? Regalatevi una fuga d’autunno nell’abbraccio della Maremma toscana, alla scoperta di un delle Spa più esclusive del Belpaese: quella dell’Argentario Golf Resort. Un vero e proprio paradiso del Wellness 5 stelle assolutamente accessibile a tutti con semplici ingressi giornalieri, pacchetti Day Spa o abbonamenti.

Una Spa che accoglie e coccola i suoi ospiti a 360°. Questa è la filosofia del Centro, nato per soddisfare le esigenze di ogni cliente adattandosi ad ogni singola richiesta e necessità. L’Espace Wellness Center, si estende su una superficie di 2.700 m² e comprende la biosauna con cromoterapia, l’Hammam, il percorso Kneipp, sei cabine massaggio e doccia solare UVA, tre piscine interne riscaldate con vista panoramica, di cui una con acqua salina e due piscine esterne, sale per yoga e pilates, sale pesi e zona attrezzata per crossfit e ginnastica funzionale. E ancora: all’aperto, l’Espace offre due campi da padel, due campi da tennis, due percorsi jogging e un campo da calcetto.

Tranquillità, privacy e lusso? La risposta è Espace Suite, all’interno dell’Espace Wellness Center; è un rifugio discreto e raffinato con bagno turco aromatico con cielo stellato, doccia a cascata, idromassaggio con cromoterapia, lettino Hammam in pietra riscaldata, letti ad acqua fluttuanti. In aggiunta a questi servizi, i clienti della Espace Suite possono concedersi tutti i trattamenti personalizzati offerti nel centro benessere, in totale privacy. La Espace Suite è ideale per fughe romantiche o per Spa Party memorabili.

Le proposte dell’Espace Wellness Center, tutte personalizzabili, comprendono massaggi, percorsi e trattamenti beauty, che possono essere declinati secondo tre concetti: Armonia, Energia e Natura. Le proposte Armonia sono trattamenti esclusivi che conducono la mente e il corpo al raggiungimento dell’armonia e al benessere globale. Le proposte Energia sono veri e propri trattamenti d’urto energizzanti per il viso e il corpo, studiati per donare ad una pelle spenta, stanca e poco elastica il giusto grado di tonicità e turgore e di rinvigorire allo stesso tempo il corpo. Le proposte Natura sono, infine, dei trattamenti a base di prodotti naturali e vegetali provenienti dalla Toscana. Donano alla pelle e al corpo un’immediata sensazione di bellezza e benessere, rallentando e contrastando i segni del tempo. Fra i trattamenti signature non possiamo non citare anche il Rituale Argentario, un trattamento mirato per la rigenerazione della pelle che combina i benefici effetti di un preparato di sali, olio d’oliva della Maremma e olio essenziale di lavanda. Un vero elisir, ideale per l’esfoliazione profonda, anche grazie a sapienti manovre di frizionamento. Completa il trattamento un massaggio rilassante e defaticante, che idrata in profondità la pelle grazie all’olio di oliva bio toscano. E ancora: all’interno dell’Espace Suite, una suggestiva area con bagno turco privato, lettini ad acqua riscaldati e vasca idromassaggio con cromoterapia, è assolutamente da provare il Rituale Hammam, un trattamento esfoliante eseguito su lettino in pietra riscaldato. Ad una prima fase di preparazione della pelle all’interno del bagno turco, segue un’esfoliazione delicata con guanto di kassa e sapone nero con proprietà detossinanti e nutrienti. Terminata l’esfoliazione, il sapone nero verrà rimosso da un piacevole flusso di acqua calda. Il trattamento si concluderà con un massaggio avvolgente e rilassante con oli naturali arricchiti con gocce di oli essenziali. La ricerca dell’eccellenza ha guidato anche la scelta dei prodotti utilizzati in tutti i trattamenti. La Spa del resort propone una selezione dei migliori prodotti Carita, delle creme e dei trattamenti della linea cosmetica Ligne St. Bart per il corpo e una serie di linee cosmetiche bio contraddistinte dai profumi e dalle fragranze della natura maremmana. La Spa offre anche la possibilità, su prenotazione, di beneficiare della consulenza di un team di esperti per mettere a punto programmi di benessere personalizzati: dalla nutrizione, sotto la regia del nutrizionista e biologo Luca Naitana, ideatore del Metodo Wellbeing per la rieducazione alimentare, al Life Coaching, fino ai percorsi di allenamento con Personal Trainer fino alla scelta dei migliori prodotti Beauty per la routine più adatta alle diverse esigenze.