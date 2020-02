HOTEL LAMM: BENESSERE, SPORT E BUONGUSTO

175 km di piste da favola dove poter mettere alla prova le proprie doti sciistiche, il miglior snowpark d’Italia (e 3° al mondo) con fantastici rail, kicker, box e whoop, 80 km di sentieri innevati da scoprire con gli sci di fondo o con le ciaspole: per gli amanti della montagna l’Alpe di Siusi è un vero paradiso.Quindi quale posto migliore per passare un fantastico weekend sulla neve o addirittura una settimana bianca in coppia o con tutta la famiglia?

A Castelrotto, suggestivo borgo medievale alle pendici delle Dolomiti, l’Hotel Lamm, 4 stelle Superior recentemente rinnovato in chiave alpine chic, c’è tutto quanto occorre per trascorrere indimenticabili giornate all’insegna del divertimento, del relax e della buona tavola.

55 camere design, tra cui due suite con sauna e whirpool private, una fitness room per allenamenti individuali o con personal trainer, una spettacolare oasi spa all’ultimo piano con sauna finlandese, biosauna, bagno turco, docce esperienziali, zona relax con lettini di cirmolo indoor e outdoor e un ampio menù di trattamenti benessere, e una scenografica skypool (a temperatura costante di 30°) con vista sulle vette imbiancate e sui tetti di Castelrotto.

Non solo. La sera, lo chef Marc Oberhofer sa deliziare anche i palati più esigenti con la sua ricercata cucina al Ristorante Zum Lampl o, da dicembre 2019, nella nuovissima Lamplstube, 3 tavoli per un massimo di 10 posti a sedere dove lo chef altoatesino propone la sua fine fusion cuisine in un ambiente privato ed esclusivo.

“È un regalo che ho fatto a me stesso e ai miei ospiti” afferma chef Oberhofer, “un altro capitolo che si aggiunge alla mia storia e che scrivo con emozione ed entusiasmo. Volevo un luogo intimo e accurato dove poter continuare a sperimentare la mia cucina, fra tradizione e creatività, sempre nel rispetto di quegli standard di qualità e sostenibilità che caratterizzano la filosofia dell’hotel”.

La cantina è affidata al maître sommelier Robert Beuger, già responsabile wine in hotel. Il servizio in sala al giovane Patrick Raich.

Fino al 13 aprile 2020 sono due i pacchetti esclusivi che l’hotel mette a disposizione dei suoi ospitI.

Il primo è il pacchetto “Get active”, dedicato a chi vuole regalare del tempo a se stesso e rigenerare corpo e spirito, include 7 notti con meditazione con ciotole di canto tibetane la mattina per iniziare bene la giornata, un’escursione guidata sull’Alpe di Siusi in compagnia di una guida esperta, oltre a un pacchetto beauty che include un body wrap rilassante, un trattamento viso e un massaggio rigenerante per la schiena Dynamic Recreation Back Massage (da 1.100 € a persona).

Il pacchetto “Relax your mind” è invece per una toccata e fuga dalla routine quotidiana e include 3 pernottamenti, la meditazione mattutina, uno Sport&Vitality impacco corpo rilassante e un massaggio alla schiena per sciogliere le tensioni e lo stress da città (da 485 € a persona).

In entrambi i pacchetti sono inclusi aperitivo di benvenuto, ricca colazione a buffet con specialità altoatesine, cena a più portate con menù locale, mediterraneo e internazionale preparata da Chef Oberhofer e dalla sua brigata di cucina, accesso all’area benessere con sauna finlandese, biosauna, bagno turco, docce sensoriali, area relax con lettini di cirmolo, rooftop sky pool (30° C) e idromassaggio, Mobilcard Area vacanze Alpe di Siusi Live Card per l’uso gratuito del trasporto pubblico (l’area è interamente car free) e il 10% di sconto sul noleggio sci.