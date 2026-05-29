ARTE E TECNOLOGIA PER LA COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA

di Houda Bakkali

La tecnologia ci permette di creare il contenitore perfetto per ogni pubblico, ogni progetto e ogni obiettivo educativo. Consente inoltre di connettere i pubblici e di lavorare con versatilità e dinamismo, offrendo la possibilità di personalizzare i contenuti in tempo reale per migliorarli e adattarli a ciascun pubblico. L’arte crea il primo impatto visivo. Stabilisce una connessione emotiva, genera discorso e porta avanti la narrazione dal suo spazio unico, con la sua identità distintiva e con la firma dell’artista che conferisce un marchio inconfondibile a ogni opera.

Arte: utilità

L’opera d’arte, intesa come entità in sé, come spazio privilegiato di ricreazione, riflessione e dibattito, in questo contesto digitale e grazie alle nuove tecnologie diventa anche uno spazio di informazione, educazione e diffusione della conoscenza. L’arte è un mezzo unico per la partecipazione e del dibattito. La tecnologia attiva tutto il potenziale dell’opera d’arte oltre la tela, che già di per sé è capace di affascinare, emozionare e rivelare l’inimmaginabile. Essa aggiunge nuovi livelli di informazione, gerarchizzati, interattivi e multimediali, trasportando lo spettatore in un mondo non solo di sensazioni, ma anche di conoscenze teoriche e pratiche su temi tanto affascinanti quanto complessi come la scienza e la medicina. L’opera d’arte diventa il filo conduttore, uno spazio vivo capace di reinventarsi continuamente, trasmettendo attraverso l’artista e la sua visione contenuti di valore veicolati dalla sensibilità, dall’autenticità e dalla firma personale del creatore.

Il mezzo: dalla tela alla multipiattaforma

La tecnologia permette all’artista di creare e di entrare a far parte di innumerevoli piattaforme e mezzi nei quali l’arte trova nuovi spazi, aprendosi a nuove comunità e a nuovi pubblici e abbattendo barriere spaziali, temporali e generazionali. La tela fisica e l’opera stampata si trasformano in livelli immersivi e interattivi, entrano in spazi virtuali, gallerie 3D, pubblicazioni digitali o si reinventano come opere audiovisive. Questi nuovi formati informano, educano, intrattengono, affascinano e invitano alla riflessione, consentendo al contempo nuovi modelli di apprendimento che completano e arricchiscono quelli tradizionali. In questa molteplicità di mezzi e piattaforme, l’opera osserva il pubblico e il pubblico scopre l’opera, rendendo possibile una comunicazione bidirezionale, interattiva, immersiva e multimediale.

Contenuto: il fondamento

È molto importante sottolineare che, nella creazione di arte in ambienti scientifici, il design deve ruotare attorno al contenuto ed essere costruito intorno ad esso. Ciò richiede di creare con straordinario rigore, comprendendo ogni dettaglio e applicandolo secondo la sua funzione, costruendo al contempo una narrazione che non sorprenda soltanto per l’impatto tecnologico o la creatività visiva, ma che sia soprattutto utile, comprensibile e capace di favorire il dibattito e la partecipazione.

Scienza: rigore

Quando si crea per ambienti scientifici e medici, è essenziale affrontare la sfida con rigore, attenzione al dettaglio e profonda conoscenza. Si tratta di discipline complesse, vaste e in costante evoluzione, e il compito del creatore non è soltanto quello di abbellire il contesto in cui vengono presentate, ma anche di trasmetterne i contenuti con chiarezza e precisione. La responsabilità deve essere uno degli assi centrali che guidano l’intera produzione. I creatori devono essere ben documentati e comunicare informazioni utili, aggiornate, rigorose e accessibili, favorendo l’universalizzazione della conoscenza e promuovendo al contempo informazioni affidabili e di alta qualità.

L’Artista: autonomia

L’artista ha il controllo non solo del processo creativo, ma anche delle possibilità che vanno oltre la creatività, come la misurazione dei risultati, l’analisi del pubblico, l’ottimizzazione dei contenuti e la personalizzazione di ogni dettaglio. Gli artisti possono inoltre creare e partecipare alle piattaforme e ai mezzi che ospitano le loro opere, orientandone la diffusione in modo trasversale, abbattendo barriere spaziali, temporali e generazionali, acquisendo maggiore autonomia e connettendosi con pubblici più eterogenei.

Versatilità vs obsolescenza

Uno dei maggiori vantaggi della tecnologia è la sua capacità di abbattere le barriere spaziali, temporali e generazionali, permettendoci di condividere il nostro lavoro, le sue motivazioni e i messaggi che contiene senza i limiti che ci separano. La capacità di generare dibattito, partecipazione ed esperienze interdisciplinari è senza dubbio uno degli aspetti più arricchenti e preziosi della tecnologia applicata all’arte. Tuttavia, la tecnologia porta con sé l’obsolescenza, il cambiamento o la scomparsa degli strumenti con cui lavoriamo e delle piattaforme attraverso le quali ci connettiamo o presentiamo il nostro lavoro. Ciò comporta diversi aspetti che devono essere presi in considerazione. Il primo è lavorare con la consapevolezza che la tecnologia evolve sia in senso positivo sia in senso negativo. Il secondo è essere preparati all’adattamento che ciò richiede, il che implica lavorare con coerenza, responsabilità, rigore e aggiornamento e formazione continui. Infine, è necessario essere consapevoli che la tecnologia stessa ci consente di affrontare questa obsolescenza fornendoci gli strumenti per creare i nostri strumenti e le nostre piattaforme, personalizzarli e metterli a disposizione dei nostri progetti e dei nostri pubblici con un livello di dipendenza sempre più gestibile. Un’opportunità straordinaria, che tuttavia non è esente dall’altra grande sfida: riuscire a tenere il passo con la vertiginosa velocità dello sviluppo tecnologico, partecipando attivamente alla sua evoluzione e continuando a formarci. Sapere come selezionare le risorse giuste per ogni pubblico e per ogni progetto, valutando attentamente perché ne abbiamo bisogno, come le utilizzeremo, quale contributo apportano e in quali modi potrebbero limitarci.