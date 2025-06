ORIGINI DI ABITZAI PROTAGONISTA A FAR 2025

Abitzai, il brand premium di Ceramica Mediterranea lanciato nel 2021, mette in mostra la nuova collezione Origini a FAR, il Festival dell’Architettura di Roma, ideato e promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma e provincia e giunto quest’anno alla sua settima edizione. Origini, attraverso le due linee Areale e Tibula, racconta una storia inedita, fatta di simboli antichi e segni ancestrali, che diventano terreno fertile per l’immaginazione. Dal 20 al 25 giugno nella splendida cornice dell’Acquario Romano, sarà possibile ammirarla in due esposizioni organizzate rispettivamente all’interno e all’esterno. Quest’ultima, in particolare, incorniciata dalle antiche mura

Mura Serviane, realizzate nel IV sec. a.C., dal titolo “Terra&Radici”, comunica appartenenza, bellezza e un nuovo concetto di Mediterraneo contemporaneo. Si compone di volumi con altezze diverse e vari elementi verticali e orizzontali, a creare un esercizio visivo di ceramica in grès porcellanato a km zero. “Siamo partiti dalle radici della cultura mediterranea e dai suoi linguaggi antichi, decodificandoli in un alfabeto che richiama il concetto dell’azienda di adesione alla propria terra e la sua autenticità”, spiega Claudia Mazohl, fondatrice del brand. “Radici che affondano nella terra mediterranea, che a sua volta diventa materia prima pregiata e ricca di connotati ancestrali per le ceramiche Abitzai. Ogni ceramica, ogni piastrella, racconta la terra da cui ha preso vita, una terra primordiale, con una potenza rigenerativa percettibile.”

Origini di Abitzai è al contempo un racconto e una materia viva. Una celebrazione del Mediterraneo che continua a raccontare la sua storia attraverso il design e l’arte della ceramica, traducendosi in superfici pregiate, nate dalla terra e plasmate dall’innovazione, pronte a vestire gli spazi con un’eleganza senza tempo che resiste all’omologazione, per scoprire la bellezza della differenza e del valore della memoria.

Il linguaggio contemporaneo delle due linee Areale e Tibula va oltre le convenzioni formali in una fusione di percezione e miraggio, di paesaggi sospesi tra apparenza e memoria. Se Areale si distingue per una trama fluida di segni e simboli che oscillano tra realtà e immaginazione, Tibula evoca l’antica città, situata all’estremità settentrionale della Sardegna, crocevia di civiltà e racconti. I decori di Origini, frutto di un raffinato equilibrio tra tradizione e innovazione, nascono dall’accostamento di smalti colorati e metalli preziosi su una solida base in grès porcellanato. Le superfici acquistano profondità e preziosità grazie a giochi di luce e cromatismi, che spaziano dal neutro caldo al verde marino, dal cotto terroso all’antracite vulcanica.

Il brand Abitzai incarna l’essenza dello stile italiano e dell’anima mediterranea. Il suo nome deriva dall’antico dialetto sardo e significa mantenere acceso, vivificare, seminare. Un manifesto di intenti che si esprime attraverso collezioni dal design sofisticato, lontano dalle mode effimere, ma saldamente radicato nelle tradizioni e nei paesaggi dell’isola. Il Mediterraneo non è solo un mare, ma una culla di civiltà, un crocevia di culture e storie che si intrecciano nei secoli. Non è solo uno spazio geografico, ma una filosofia dell’incontro, un modo di pensare. Abitzai attinge a questa eredità, trasformandola in superfici evocative che raccontano di storia, arte, mistero e natura. Le sue collezioni esprimono la bellezza e la sostanza del territorio di origine, usando colori vivi, linee sinuose e geometrie insulari che rendono unica ogni creazione.

Inoltre, sabato 21 giugno, il brand Abitzai sarà al centro del talk Radici, archetipi, superfici; previsto nell’ambito di Match, Design!, il ciclo di incontri che mette a confronto idee e pensieri sul design, con particolare attenzione al modo in cui la cultura del progetto può diventare la leva che innesca le trasformazioni dell’abitare. Paolo Casicci, ideatore e curatore del progetto con Alessandro Gorla, modererà l’incontro, dialogando con lo Studio Tanzi Architecture e con Claudia Mazohl, fondatrice di Abitzai, intorno alla storia, ai valori e al design che contraddistinguono Ceramica Mediterranea e il brand Abitzai.