ENZO ISAIA. IL MITO DELLE ROSSE

Al Leica Store di Torino, dal 7 giugno al 31 agosto, Enzo Isaia presenta la sua anima di fotografo pubblicitario con una mostra molto singolare che, con pochi selezionati scatti, parla dell’automobile icona più famosa al mondo, la Ferrari.

Isaia ha collaborato con la mitica azienda di Maranello dalla metà degli anni ottanta a tutti gli anni novanta, fotografando la maggior parte delle vetture stradali allora in produzione: dalla Testarossa alla F50, dalla 456 GTA alla 550 Maranello e tante altre ancora. Tutti i modelli, ad eccezione della Barchetta Touring Superleggera 166MM, sono frutto dello straordinario design di Pininfarina.

Il Leica Store Torino presenta, in prima assoluta, un distillato della produzione Ferrari di Enzo Isaia: 16 stampe fotografiche f.to 70×50, di cui cinque totali vettura in BN e undici particolari a colori, senza alcuna indicazione per i modelli vettura: una scelta voluta per rendere più complicata e intrigante l’identificazione del modello di appartenenza e per portare quasi inconsapevolmente l’osservatore a concentrarsi sulle linee, le curve, le luci, i sottogruppi: dettagli sublimi di opere d’arte emblema delle competenze e del saper fare italiano.

La totalità degli scatti è stata realizzata con macchine fotografiche Sinar (del Gruppo Leitz) utilizzando l’amata/odiata pellicola che, come sanno gli appassionati di fotografia, non permetteva alcun errore: tutte le fotografie sono state scattate in teatro di posa, a parte una realizzata in Sardegna, e tutte sono state illuminate con proiettori a luce artificiale.

Enzo Isaia, nato a Pordenone, dopo un percorso universitario presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, sceglie di dedicarsi interamente alla fotografia. Specialista del settore pubblicitario, con particolare vocazione per i grandi still life – moto, automobili, autocarri, trattori, macchine movimento terra, treni, navi e aerei – ha sempre coltivato spazi per ricerche personali su paesaggio, architettura, reportage e ritratto. Numerose le esposizioni realizzate da Isaia anche in tali ambiti che hanno tra l’altro contribuito a rafforzare la collaborazione artistica tra il fotografo e Leica, come il successo della mostra itinerante “Noi Alpini” inaugurata allo Store Torino nel 2018.

Enzo Isaia è un grande amico di James Magazine/Enzo Isaia .

ENZO ISAIA

IL MITO DELLE ROSSE

7 giugno – 31 agosto 2019

Leica Store Torino

Via delle Rosine, 20c

Torino

open

lunedì 14:00/19:00

martedì/sabato 11:00/19:00

inaugurazione giovedì 6 giugno ore 18:30

La fotografia che correda il presente Comunicato Stampa è della “Pininfarina Rossa” (anno 2000).