FIELDS OF SILENCE, L’ELEGANZA SOSPESA TRA I COLLI PIEMONTESI

Nella luce calda e vibrante dell’estate, Fields of Silence racconta un incontro intimo tra moda, natura e bellezza italiana. Il progetto prende vita in una villa immersa nelle colline piemontesi, dove il paesaggio non è soltanto uno scenario, ma diventa parte essenziale della narrazione.

La presenza eterea di Clementine emerge tra campi di grano, pareti ricoperte d’edera, sentieri incorniciati dal glicine e fiori raccolti nel giardino della villa. Elementi autentici che dialogano con gli abiti e i gioielli, inserendoli con naturalezza in un’atmosfera sospesa e profondamente sensoriale.

La luce, calda e mutevole, richiama le sfumature della pittura impressionista e avvolge ogni immagine in una delicata nostalgia. La moda introduce una nota contemporanea e preziosa, creando un equilibrio sottile tra eleganza, natura e suggestione pittorica.

Fields of Silence celebra così una forma di lusso discreta e senza tempo: il piacere della contemplazione, la forza silenziosa del paesaggio e la bellezza delle cose autentiche.

iCLIC

iCLIC è un collettivo artistico con base a Milano, nato dal desiderio di far dialogare immagine, gesto e narrazione. La sua origine affonda in esperienze multidisciplinari – dalla musica alla letteratura, dal cinema alla fotografia – e in una costante tensione verso la ricerca. Il punto di partenza è semplice: considerare ogni progetto come un atto poetico. Editoriali fashion, beauty, contenuti digitali o scenografie visive, per iCLIC l’immagine non è solo riproduzione del mondo, ma trasformazione, allusione, visione. Con un linguaggio che non separa documentario e messa in scena, narrazione e simbolo, iCLIC si muove al confine tra estetica e finzione.

Con collaborazioni con talenti del mondo dello spettacolo, creativi e brand internazionali, iCLIC mette al servizio del progetto una grammatica affinata in anni di sperimentazione. I riconoscimenti sono solo uno dei punti d’arrivo di un percorso che guarda soprattutto all’intimità dell’indagine: al limite dell’immagine, alla fragilità del gesto, alla vibrazione dello sguardo. Oggi iCLIC esplora una visione contemporanea, consapevole e aperta, pronta a muoversi tra arte, fashion, beauty e racconto visivo.