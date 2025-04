HOUDA BAKKALI, ARTE E CULTURA IN BAHRAIN

L’opera di Houda Bakkali riempie di colori le pareti della leggendaria Alleanza Francese del Bahrain. Un’esperienza attraverso la realtà aumentata che è attualmente esposta presso la sede di questa istituzione e che il pubblico può godere sia in versione fisica che virtuale, vedendo come ogni opera prende vita attraverso la realtà aumentata, abbattendo barriere spaziali, generazionali e temporali, facendo dell’arte un bene universale che unisce attraverso la creatività, l’innovazione, l’amicizia e uno sguardo ottimista. Una nuova narrativa che trasforma l’arte in uno strumento comunicativo bidirezionale, ludico, in continua crescita e apprendimento.

L’opera colorata della Bakkali diventa testimone d’onore dell’immensa agenda culturale ed educativa dell’Alleanza Francese del Bahrain, che fonde perfettamente la promozione delle culture francofone con le iniziative locali e i contenuti internazionali per incentivare la passione per la letteratura, il teatro, la musica e il cinema. Inoltre, attraverso la continua attività divulgativa tramite conferenze e incontri su temi tanto diversi quanto la tecnologia, la natura, il benessere, la salute o la gastronomia.

L’Alleanza Francese del Bahrain è un luogo di incontro tra culture. Un’istituzione che dal 1969 promuove non solo la diffusione della francofonia, ma anche la diversità e l’innovazione applicate all’educazione e alla cultura. Un buon esempio di ciò lo abbiamo visto lo scorso mese di novembre, quando ha guidato con grande successo il progetto Novembre Digitale, iniziativa dell’impressionante viaggio digitale che si è svolto nel centro iconico di Al Riwaq, sotto l’iniziativa dell’Istituto Francese di Parigi, dove è stata presentata la ricca storia del Bahrain come mai prima, attraverso spazi 3D in collaborazione con il Museo del Louvre. È stata anche un’esperienza cinematografica in realtà virtuale, dove il pubblico ha potuto immergersi in diversi viaggi virtuali esplorando, tra gli altri luoghi, la Cattedrale di Notre-Dame, oltre a vari laboratori, conferenze, progetti musicali e arte dal vivo che si sono uniti all’esposizione delle opere di Houda Bakkali.

Il Bahrain, considerato la perla del Golfo Persico, vanta alcuni luoghi culturali unici come Qal’at al-Bahrain, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, il tempio di Barbar, un santuario dell’epoca dei Dilmun, così come una vasta offerta culturale che fonde tradizione e modernità, e che può essere apprezzata dal Museo Nazionale del Bahrain fino al percorso dell’arte nel Block 338, uno dei quartieri più moderni e trasgressivi di Manama, dove si può godere dello street art, così come di festival ed eventi provenienti da tutto il mondo. Una destinazione che guarda al futuro e che offre una vasta proposta culturale e luoghi di incontro per la promozione della diversità, dell’arte e della cultura.