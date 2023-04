HOUDA BAKKALI: DULCINEA E DON CHISCIOTTE NELL’ERA DIGITALE

Il 23 aprile nell’ambito della Giornata Internazionale del Libro 2023, è ospitata Dulcinea e Don Chisciotte nell’era digitale, un progetto artistico e divulgativo firmato da Houda Bakkali e che comprende diverse creazioni multimediali, audiovisive e didattiche pensate per entrare in contatto con il pubblico trasferendo i valori universali del Don Chisciotte attraverso nuovi strumenti tecnologici.

Per José Fernando Sánchez Ruiz, presidente della Casa de Castilla-La Mancha di Madrid, “con questo progetto ci avviciniamo alla digitalizzazione come strumento costruttivo, con la certezza che la nostra proposta di prendersi cura del Manchego castigliano crescerà tra un nuovo pubblico e le nuove generazioni utilizzando strumenti innovativi che permettono di abbattere le barriere spazio-temporali. L’unione di tradizione e modernità non serve solo ad ampliare l’una e l’altra, ma anche ad avvicinare punti di vista diversi sul futuro. In questa occasione, il nucleo di collegamento è una delle icone più famose al mondo: Don Chisciotte. Siamo Don Chisciotte. Ci affidiamo al romanzo e ai suoi personaggi, perché sono nostri, nostra espressione da quattro lunghi secoli. Dulcinea e Don Chisciotte nell’era digitale è un progetto globale e multidisciplinare in cui Houda Bakkali, uno dei nomi di spicco dell’arte digitale, si concentra sulla continuazione dell’universalizzazione del Don Chisciotte attraverso strumenti d’avanguardia, concetti collaborativi e di manifestazione che cercano un equilibrio tra analogico e digitale, connettendosi con un nuovo pubblico oltre La Mancha”.

Realtà aumentata, metaverso, Web3 e intelligenza artificiale

Dulcinea e Don Chisciotte nell’era digitale propone una visione digitale multidisciplinare, basata non solo sulla creazione artistica attraverso piattaforme digitali, ma anche sulla costruzione di nuove piattaforme in cui amplificare messaggi e contenuti culturali. Per Houda Bakkali “questo progetto cerca di trasferire una visione dinamica dell’arte, aperta al mondo e con la capacità di ricreazione, sia in senso produttivo che ludico, nel tempo e senza limitazioni spaziali. La parte informativa è un pilastro essenziale. Trasferire al pubblico gli strumenti, i processi creativi e anche discutere e valorizzare l’utilità dei nuovi concetti e paradigmi dell’arte”. In questo modo Dulcinea e Don Chisciotte nell’era digitale presenterà un ciclo di workshop teorico/pratici, aperti al pubblico e tenuti da Houda Bakkali sugli strumenti, i vantaggi e le sfide di concetti come la realtà aumentata, il metaverso, Web3 o intelligenza artificiale.

Dulcinea, la figura dimenticata di Don Chisciotte

Nell’ambito del tributo alla Giornata Internazionale del Libro, l’attenzione è posta sulla figura di Dulcinea, l’iconica figura femminile del Don Chisciotte che difficilmente ha un ruolo da protagonista nel romanzo. Secondo il presidente della Casa di Castilla-La Mancha a Madrid “il caso di Dulcinea, personaggio di Don Chisciotte che vive nascosto nelle pagine del romanzo, a volte viene presentata come l’idealizzazione del suo possibile amore per Aldonza Lorenzo, la contadina, a volte è incantata da maghi che le fanno perdere le sue proprietà, facendola vivere in una permanente dualità tra realtà e idealità, come l’anima stessa del romanzo. Dulcinea non diventa mai un vero personaggio nei paragrafi, né le sue parole sono registrate in essi. Per questo in questa giornata abbiamo voluto valorizzare questa figura femminile attraverso la realtà aumentata di Houda Bakkali, che traduce perfettamente quel simbolo onirico, desiderato e lontano. In questo senso, il suo lavoro è capace di commuovere tutti gli spettatori, che possono identificarsi con l’aspetto di questo curioso personaggio dualistico. La nostra artista, esperta di ricerca e creatività, attraverso l’arte digitale, rende omaggio alla figura femminile in modo divertente, misterioso e appassionato, portandola ai tempi attuali, di donne coraggiose, professionali, impegnate nel mondo con le loro aspirazioni”.

