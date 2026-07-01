HOUDA BAKKALI, OLTRE LA TELA

Che cosa facciamo con tutto il potenziale della tecnologia? A cosa serve? Come la gestiamo, come la condividiamo, come la preserviamo? Quali sfide comporta il suo utilizzo e che cosa impariamo, in definitiva, dall’esperienza?

Sono domande che attraversano Continuum | Impatto, uso ed evoluzione delle tecnologie immersive nella cultura, progetto con cui Houda Bakkali riflette sull’evoluzione del proprio lavoro negli spazi digitali e immersivi. Dalla fascinazione iniziale per l’impatto visivo alla ricerca attuale di una reale utilità, la tecnologia non viene più considerata soltanto come effetto scenico, ma come linguaggio capace di ampliare l’opera, renderla accessibile, trasformarla in piattaforma educativa e informativa, oltre che in luogo di intrattenimento, dibattito e riflessione.

Nel corso degli anni, le esperienze immersive hanno permesso all’artista di sviluppare ogni tela virtualmente, attraverso contenuti multimediali, adattandola a spazi e pubblici differenti. La tecnologia ha rotto il ritmo della staticità e ha aggiunto nuovi livelli di lettura: non soltanto fantasia, ma anche riflessione sull’evoluzione dell’arte nell’era digitale. Un processo da cui nemmeno gli spazi canonici sono rimasti estranei: musei, gallerie e istituzioni culturali hanno sperimentato questi strumenti per attrarre nuovi pubblici, estendere gli ambienti fisici e moltiplicare le possibilità narrative dei contenuti.

La realtà aumentata come soglia

Attraverso il linguaggio dell’artista, la realtà aumentata è diventata uno dei momenti chiave dell’attrazione. L’opera fisica si trasforma in punto d’incontro: il pubblico scopre come ogni elemento possa prendere vita, come la tela sia in grado di raccontare la propria storia attraverso contenuti audiovisivi, esperienze interattive e narrazioni in continua evoluzione.

La tela, dunque, non è più soltanto il risultato di pennellate o pixel. Diventa una superficie espansa, capace di includere suono, movimento, interazione e racconto. Se questa fase era già affascinante, ancora più rilevante è stata la possibilità di immergersi nell’opera strato dopo strato, elemento dopo elemento, attivandola, osservandola dall’interno, condividendola e partecipando alla sua diffusione.

In questo senso, la realtà aumentata non è più solo tecnologia applicata all’immagine, ma un’esperienza culturale che invita a vivere l’opera in modo diverso. Non sostituisce il gesto artistico, lo prolunga. Non cancella lo spazio fisico, lo attraversa e lo rende più complesso.

Gallerie virtuali e ambienti 3D

Le gallerie virtuali sono nate come alleate preziose per estendere sia l’opera sia lo spazio espositivo, abbattendo le barriere geografiche. Accessibili da browser o dispositivi mobili, hanno creato esperienze coinvolgenti ma, soprattutto, hanno introdotto un valore educativo e informativo: ogni visitatore può entrare nel processo creativo, comprenderne le motivazioni e seguirne l’evoluzione attraverso elementi audiovisivi e interattivi.

Anche gli spazi immersivi, le esperienze di realtà aumentata, le gallerie virtuali e gli ambienti 3D si sono evoluti. Sono cambiati i loro utilizzi e, con essi, il modo in cui li percepiamo. Alcuni termini, come metaverso, hanno perso centralità nel discorso pubblico dopo essere stati protagonisti di una stagione dominata da slogan e titoli d’effetto. Eppure molte di quelle intuizioni non sono scomparse: si sono spostate in ecosistemi virtuali più specializzati, dedicati alla formazione, agli eventi, alle dimostrazioni, agli incontri professionali.

L’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio all’utilità. Oggi questi ambienti sembrano trovare il loro valore più solido nel mondo dell’impresa, dell’istruzione e della cultura, restando sociali, personalizzabili e collaborativi. La fase dell’effetto speciale è stata superata dalla necessità di costruire strumenti capaci di durare.

La maturità degli spazi ibridi

L’ecosistema digitale rende evidente anche l’importanza della realtà fisica. Gli spazi ibridi stanno maturando costantemente e trasformano l’immersione in una forma di comunicazione capace di rendere la cultura e la conoscenza più internazionali, accessibili e democratiche.

L’arte diventa così parte di un universo in evoluzione, dove cambiano i modi di creare e di partecipare. Si rompono gli stereotipi legati a concetti chiusi e a spazi altrettanto chiusi, mentre prende forma una cartografia aperta e mobile, capace di sostenere narrazioni diverse e di trasmetterle oltre i limiti spaziali, temporali e generazionali.

Questa apertura permette alle conoscenze di convergere in una visione interdisciplinare, nella quale innovazione e tradizione non si escludono ma si alimentano reciprocamente. La tecnologia, quando è guidata da un pensiero critico, può ampliare il valore dell’opera senza ridurla a un dispositivo effimero.

Oltre la moda, verso l’utilità

Negli ultimi anni l’ecosistema digitale è stato oggetto di marketing ed è stato, a sua volta, strumento di marketing. Abbiamo attraversato stagioni dominate da parole d’ordine pensate per produrre attenzione immediata. Il tempo, però, ha attenuato molti entusiasmi superficiali, lasciando spazio a una domanda più concreta: che cosa resta quando la tendenza passa?

Resta una tecnologia che evolve, cambia funzione, si trasforma e ci mette davanti alla responsabilità di utilizzarla in modo significativo. La sua potenziale obsolescenza è uno dei nodi centrali: durare nell’ecosistema digitale significa superare la moda, imparare in modo continuo, praticare un pensiero rigoroso e orientato al lungo termine.

La capacità di suscitare entusiasmo e il valore degli spazi immersivi come forma di intrattenimento rappresentano certamente un valore aggiunto. Ma il punto decisivo è saper indirizzare strumenti e piattaforme verso proposte capaci di generare benefici reali per il pubblico: non soltanto divertire, ma educare, informare, coinvolgere, aprire nuove domande.

Continuum diventa allora una linea del tempo e, insieme, un metodo di osservazione. Racconta il passaggio dalla meraviglia all’uso, dall’effetto all’applicazione, dalla tecnologia come promessa alla tecnologia come pratica culturale. In questa evoluzione, l’arte non perde centralità: al contrario, trova nuovi modi per espandersi, restare viva e dialogare con pubblici diversi, oltre i limiti della tela.

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