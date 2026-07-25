VIAGGIO INTORNO AL MONDO: L’ESTATE “AD ALTA GRADAZIONE” DI PELLEGRINI S.P.A.

L’estate è il momento ideale per partire alla scoperta di territori lontani, storie affascinanti e produzioni d’eccellenza. Pellegrini propone un viaggio intorno al mondo attraverso una selezione di distillati e vini liquorosi capaci di raccontare culture, tradizioni e saperi artigianali. Sei etichette da altrettanti paesi (Italia, Spagna, Messico, Giamaica, Stati Uniti e Giappone) per un percorso che parte dall’Italia e attraversa tradizioni produttive diverse, tra aziende storiche e piccole distillerie artigianali.

Italia

Essenza Mediterranea

Il viaggio parte dal cuore della Calabria, da Altomonte, borgo dalla lunga tradizione alchemica e liquoristica. Da questa eredità nasce Essenza Mediterranea, progetto che valorizza il patrimonio botanico del Mediterraneo. Il Vermouth Bianco Giacobini riprende uno storico marchio del territorio con una ricetta contemporanea a base di vini biologici, erbe aromatiche, spezie e agrumi mediterranei. Al naso spiccano le note di cedro e bergamotto di Calabria, accompagnate da sentori erbacei e balsamici.

Spagna

Ximénez-Spínola

Ci spostiamo in Spagna, a Jerez de la Frontera, dove nasce la produzione familiare di Ximénez- Spínola, realtà specializzata esclusivamente nel vitigno Pedro Ximénez e caratterizzata da produzioni limitate e numerate. Lo Sherry Pedro Ximénez Solera proviene da una Solera del 1918 ed è ottenuto attraverso l’appassimento naturale delle uve al sole e un lungo affinamento in botti di rovere americano. Un vino liquoroso elegante e vellutato, con intense note di uva passa, caffè tostato, cioccolato e fichi secchi.

Messico

Lokita

In Messico, nella valle di Oaxaca, il maestro mezcalero Arturo Martínez porta avanti una tradizione familiare di tre generazioni con Lokita, produttore di Mezcal Artesanal realizzato secondo metodi tradizionali. Il Lokita Mezcal Espadín 8 años nasce da agave Maguey Espadín maturata otto anni, cotta in forni sotterranei e distillata in alambicchi di rame pot still. Il risultato è un mezcal intenso e raffinato, con sentori di agave cotta, agrumi e fiori d’arancio.

Giamaica

Navy Island Rum

Dai Caraibi arriva Navy Island XO Reserve, un rum giamaicano che nasce da una selezione di rum distillati in alambicchi pot still e affinati in botti americane ex-bourbon. Un blend ricco e strutturato, con profumi di vaniglia, frutta matura, banana, mela cotta e caramello, ideale da degustare liscio o con ghiaccio.

Stati Uniti

Koval Distillery

Penultima tappa a Chicago con Koval, distilleria artigianale fondata dalla famiglia Birnecker e conosciuta per la cura nella selezione delle materie prime. Il Koval Dry Gin nasce da grano biologico e da una lavorazione attenta delle botaniche, ridistillate per preservarne freschezza e aromaticità. Un gin secco e vibrante, con note di ginepro, fiori selvatici, agrumi e pepe bianco.

Giappone

Kyoto Miyako Distillery

Per l’ultima tappa ci spostiamo nella prima distilleria di whisky della prefettura di Kyoto, da dove arriva The Kyoto Kuro-Obi (Black Belt), un blended whisky che unisce cereali 100% giapponesi e malti giapponesi e distillati di frumento nel classico stile nipponico. Affinato in botti di rovere americano vergine, offre un profilo complesso con note di ananas, banana matura e cocco, equilibrate da eleganti sentori maltati. Anche il packaging celebra la tradizione locale attraverso il prezioso tessuto Nishijin-Ori.