DA VITTORIO: 1.000 OSPITI PER FESTEGGIARE I 60 ANNI

Come le grandi firme dell’automobilismo reinterpretano in chiave moderna iconici modelli del passato, abbracciando il futuro pur conservando la propria identità, così la famiglia Cerea ha scelto di celebrare il 21 luglio l’anniversario dei suoi 60 anni trasformando i valori che ne hanno costruito il successo in un’esperienza contemporanea di gioia, condivisione e riconoscenza.

Bruna, Chicco, Francesco, Bobo e Rossella Cerea hanno voluto festeggiare – circondati da istituzioni, amministrazioni locali, colleghi, amici e stampa – un momento speciale per il ristorante, cogliendo anche l’occasione per ringraziare la “grande famiglia allargata” che ha contribuito e continua a rendere Da Vittorio un emblema della cucina e dell’ospitalità italiana nel mondo: gli oltre 1.200 collaboratori, i fornitori e tutti i preziosi ingranaggi che fanno funzionare un meccanismo del gusto unico e identitario nel panorama gastronomico mondiale.

L’evento si è sviluppato lungo i principali spazi della tenuta della Cantalupa: dal dehor del ristorante all’eliporto, dal DaV Cantalupa e dalla piscina fino all’area tennis, con un racconto che ha permesso agli ospiti di vivere la serata lasciandosi guidare dai sapori delle oltre 40 isole gastronomiche presenti, ma anche dalla musica, dall’atmosfera e dalle performance che hanno evocato momenti salienti della nostra evoluzione culturale e stilistica.

In una commistione di passato, presente e futuro, La Filarmonica di Milano ha reinterpretato alcune delle pagine più iconiche della musica internazionale in chiave orchestrale contemporanea; il quartetto vocale Incanto ha proposto un repertorio di tecnica vocale che spaziava dal classico al pop; Asia Tromler, danzatrice e artista aerea, si è esibita in una suggestiva performance che ha fatto tirare il naso all’insù a tutti i partecipanti, creando un dialogo armonioso tra musica, movimento e scenografia; Jazz Becker, DJ e producer dallo stile raffinato e internazionale, ha portato invece i ritmi sincopati dell’elettronica per un viaggio nel futuro.

Ma non c’è compleanno senza torta e, per l’occasione, i Cerea hanno voluto condividere con gli ospiti una gigantesca Torta Pacchero, il dolce creato dal team di pasticcieri di Da Vittorio per l’anniversario (capitanati dal pastry chef Simone Finazzi e dal maître chocolatier Davide Comaschi) e proposto un brindisi ai prossimi sessant’anni insieme.

Da Vittorio

Nato nel 1966 dalla visione imprenditoriale di Bruna e Vittorio Cerea con l’apertura della prima insegna a Bergamo, oggi il Gruppo Da Vittorio comprende società che operano in diverse aree di business improntate alla valorizzazione dell’eccellenza gastronomica assoluta. Comprende: i ristoranti stellati Da Vittorio; i ristoranti casual dining DaV; i Café; il DaV Pastry Lab, la Pasticceria Cavour 1880; gli shop Da Vittorio Selection; il Gift department; la ristorazione esterna, la ristorazione collettiva, le consulenze, l’hôtellerie e Vicook.

Cover: photo credits Canio Romaniello