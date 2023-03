BARI: IL RAFFINATO DESIGN DI VIS URBAN SUITES & SPA

Bari, il suo bellissimo lungomare, città murattiana con i suoi eleganti palazzi, il Teatro Petruzzelli, il centro storico con la basilica di San Nicola dove convivono la religione cristiana e l’ortodossa. Una città che riserva tante sorprese. L’ultima è VIS Urban Suites & Spa, un nuovo indirizzo per i viaggiatori che cercano qualcosa di diverso dal solito albergo. Un esclusivo boutique hotel, situato nel cuore di Bari, in un palazzo storico del 1876, che unisce lo stile Liberty al décor contemporaneo.

VIS Urban Suites & Spa è il progetto fortemente voluto da due famiglie di imprenditori baresi: Gaia e Giuseppe Cobol e Mariadele e Francesco Casillo.

Sono 12 le camere, dei veri e propri confortevoli appartamenti caratterizzati da un’ampia metratura, con impianti domotici, e arredi di design che convivono alla perfezione con i pavimenti con le maioliche originali dell’epoca. Quattro suites dispongono di un delizioso dehors e una ha anche una piscina privata, ricavata nella roccia.

Un sapiente restyling curato dall’architetto Mauro Lanotte e dai progettisti dello Studio Esseelle Associati, che ha già all’attivo diversi progetti di ospitalità luxury in Italia.

“Siamo orgogliosi di valorizzare la nostra città, cuore nevralgico di una Puglia in continua espansione” affermano Mariadele Casillo e Gaia Cobol “Da qui la scelta di investire nel mondo dell’ospitalità di lusso”.

Il plus è sicuramente la Spa, collocata nelle antiche e suggestive cantine del palazzo, completamente ristrutturate attraverso un mirato intervento di restauro per esaltarne la bellezza. Un vero gioiellino con piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali e area relax. Uno spazio dove il tempo si ferma, e aiuta l’ospite a scaricare ogni tensione in un’atmosfera accogliente. La Spa è aperta anche agli esterni, su appuntamento, e propone trattamenti e rituali di benessere effettuati da esperte operatrici, con prodotti cosmetici legati al territorio pugliese.

La colazione viene servita al VIS Cafè dalle ore 7.30 fino alle ore 11.30, un orario allungato proprio per rispettare i ritmi di ciascun ospite. Tutte le proposte sia salate che dolci vengono preparate in casa. Il VIS Cafè è aperto dalla mattina alla sera, anche al pubblico, per una pausa caffè, uno snack, il tè del pomeriggio o l’aperitivo con i cocktail creati dal bartender. Periodicamente vengono organizzati anche dei cooking show per imparare tutti i segreti della cucina pugliese o come degustare il tè.

“Per noi è importante far conoscere il nostro hotel e aprirlo alla città” spiegano i proprietari, “Bari è una città in costante fermento. VIS Urban Suites & SPA pensa a un ospite contemporaneo, ma anche a chi ama gli indirizzi lifestyle, da scoprire e vivere nella propria città”.

A breve un’altra bella e importante novità: presto verrà inaugurato il rooftop, location perfetta per eventi privati ed esclusivi.