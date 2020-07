GLI EVENTI ESTIVI DEL TIROLO

Accoccolato su uno degli altopiani più soleggiati dell’Austria, circondato dal parco naturale del Karwendel, uno dei territori protetti più estesi del Tirolo, a 1.200 metri di altitudine, si trova Seefeld in Tirol, a soli 20 minuti da Innsbruck e a 1 ora e mezza d’auto da Bolzano. Laghi alpini balenabili, percorsi nel bosco dove praticare la silvoterapia abbracciando gli alberi secolari, fonte di guarigione emotiva e fisica e per ricaricarsi nella natura, renderanno l’estate 2020 un’esperienza rassicurante per riconciliarsi con le fatiche dei mesi passati.

Qui si può rigenerare il corpo e l’anima esplorando gli oltre 650 chilometri di sentieri escursionistici e alpinistici o semplicemente regalandosi una passeggiata attorno al lago, perfetta da fare anche con i passeggini, con il bosco che si riflette sullo specchio d’acqua e gli scoiattoli che fanno capolino tra gli alberi. Le Spa pluripremiate invitano al relax e gli amanti del golf potranno praticare sui campi più belli dell’arco alpino.

COSA FARE A SEEFELD

Oltre 570 chilometri di percorsi di bike e mountain bike segnalati, adatti a tutte le abilità. Ben 250 E-Bike a noleggio, in 19 diversi punti, che con la “pedalata assistita” permettono a sempre più persone di avvicinarsi al mondo della bici. In sella a una e-bike si può, infatti, raggiungere la propria meta preferita senza alcuna fatica e in totale relax, anche se non si è particolarmente allenati.

Gli amanti del golf hanno a disposizione da fine aprile a fine ottobre il Golfclub Seefeld-Wildmoos, un campo a 18 buche, Par 72, che appartiene ai “Leading Golf Courses Austria” e annoverato tra i più bei campi da golf dell’arco alpino, o il campo a 9 fairway, Par 70 del Golfclub Seefeld-Reith, a due passi dal centro, perfetto per tutti i livelli di abilità, dispone di driving range, 12 postazioni di tiro coperte per giocare indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, putting, pitching e chipping green con bunker di allenamento incluso.

In occasione del Mercato dello Strudel di sabato e domenica 11 e 12 luglio 2020, i ristoratori di Seefeld presentano la classica specialità austriaca in mille versioni: piccante o dolce, alla frutta o salata. Dalle ore 11.00 in poi presso la Piazza Principale.

23° appuntamento per i commercianti di Seefeld che sabato e domenica 12 e 13 settembre 2020 invitano alla tradizionale Festa dell‘antico artigianato tirolese all’insegna dell’originalità e autenticità che vede protagonisti gli artigiani che hanno saputo mantenere vive antiche tradizioni artistiche e che sanno entusiasmare ospiti e visitatori, che tutti gli anni accorrono per la festa e possono osservare il lavoro manifatturiero dal vivo.

DOVE SOGGIORNARE

Gioiello di rara bellezza in posizione invidiabile e garanzia di benessere olistico, perla della Grand Dame dell’Hotellerie e Madame Sacher Elisabeth Gürtler sull’altopiano soleggiato di Seefeld in Tirol, a 1200 metri s.l.m., facilmente raggiungibile dall’Italia e a soli 15 min da Innsbruck. In posizione defilata rispetto al centro di Seefeld in Tirol, c’è l’Astoria Resort Seefeld ***** S, un hotel che da sempre si contraddistingue per un’accoglienza di altissimo livello e per la sua pluripremiata SPA con 4.700 mq di wellness perfettamente integrati nella natura. Accanto al mondo delle acque che comprende anche un laghetto naturale di 800 mq. c’è il mondo delle saune oltre ad una Private SPA con sauna privata, bagno turco, divano letto, vasca da bagno, due lettini per i trattamenti e una grande terrazza con vista sulle montagne di Seefeld. L’Astoria Resort è la meta perfetta se si è alla ricerca di un benessere olistico potendo scegliere tra corsi di yoga, di Qi Gong, Pilates e un’ampia proposta di attività outdoor come passeggiate ed escursioni per rigenerarsi. Da prenotare subito: “Great pleasure”: 3 giorni e 2 notti con un bicchiere di vino e una fetta di Sacher come benvenuto, accesso alla SPA e al programma Active & Relaxion con Pilates, Qi Gong, Yoga, etc. da 358 euro a persona. Cancellazioni o modifiche gratuite fino a 48 ore dall’arrivo fino al 19/12/2020.

Krumers Post Hotel & SPA **** S, è l’hotel di charme dalla lunghissima tradizione che si affaccia sulla piazzetta principale di Seefeld, e la meta perfetta per una pausa di benessere in coppia nella spettacolare SPA di ben 2500 mq distribuiti su 4 piani con diverse aree relax: la “Zirbennest” nell’attico dell’area saune, dove si può oziare su lettini ad acqua circondati dal profumo di pino cembro e godere della vista sul Gschwandtkopf e sulla Rosshütte. Poi c’è la sala del camino e la “Pool-Galerie” con divani gonfiabili e vista sul Gschwandtkopf. Al terzo piano si trova la bellissima piscina panoramica, riscaldata e completa di idromassaggio. E poi c’è il roof per un momento di relax con lo sguardo libero di spaziare sulle cime di Seefeld. Da prenotare subito: “Tempo per due”: una pausa romantica di 3 giorni con cena a lume di candela e Private SPA con peeling aromatico e olio per il corpo, prosecco e frutta fresca nella sauna privata, con prezzi da 284 euro a persona. Cancellazione gratuita fino a 48 prima dell’arrivo fino al 20/12/2020