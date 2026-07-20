THUNDERDONK, I NUOVI WHISKY AROMATIZZATI DI SCAPEGRACE DISTILLING CO.

Direttamente dalla Nuova Zelanda sbarca sul mercato europeo il nuovo Whisky aromatizzato ideato e realizzato da Scapegrace Distilling Co., si chiama ThunderDonk. Due sono le varianti proposte, entrambe dal carattere deciso e identitario così come lo è lo stile della distilleria Scarpgrace diventata nota al grande pubblico per il suo Gin Black, il primo gin al mondo naturalmente nero che diventa rosa a contatto con l’acqua tonica. ThunderDonk è realizzato con vero Whisky single malt della distilleria Scapegrace in Nuova Zelanda ed è il risultato di un progetto di sviluppo durato 18 mesi. In un contesto di forte crescita del mercato globale del Whisky aromatizzato, ThunderDonk interpreta questa tendenza con uno stile deciso e fuori dagli schemi, grazie a un profilo aromatico che spazia dalle note dolci a quelle salate, fino alle sfumature speziate.

Quella dei Whisky aromatizzati è una categoria sempre più apprezzata per la sua versatilità e la capacità di coniugare la complessità del distillato con la morbidezza e la piacevolezza dei liquori anche grazie alla gradazione alcolica relativamente contenuta, 33% vol. ThunderDonk, nelle sue due versioni, è pensato per essere degustato liscio, con ghiaccio oppure come base per cocktail. “ThunderDonk è un prodotto che si distingue, sia sul bancone di un bar che su uno scaffale di casa. Ha un nome che ne cattura lo spirito: audace, giocoso e pensato per essere condiviso. Il Whisky aromatizzato sta vivendo un vero e proprio boom a livello globale e ThunderDonk è qui per dare una scossa al settore” afferma Daniel McLaughlin Co-Founder & Managing Director at Scapegrace Distilling Co.

DEGUSTAZIONE

THUNDERDONK SPICED MAPLE

Realizzato con grano, acero e spezie, offre un sorso deciso e pieno, nel quale le note di acero emergono con intensità e sono accompagnate da sfumature speziate e caramellate. Dal profilo gustativo emergono intriganti note piccanti di zenzero, di peperoncino che si integrano nel finale di bocca con la dolcezza dello sciroppo d’acero. Un sorso intrigante che si distingue per il perfetto equilibrio tra la componente dolce e quella speziata.

THUNDERDONK SALTED CARAMEL

Ottenuto da grano e caramello salato, al palato è deciso, morbido e ricco di carattere. Anche all’olfatto emergono aromi di caramello e di sale marino sulla base delle caratteristiche note del whisky, di un delicato tocco di vaniglia, per un finale morbido e rotondo; decisamente confortevole.

è distribuito in Italia da