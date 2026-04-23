HOUDA BAKKALI PREMIATA CON L’AMERICAN ILLUSTRATION 45

L’opera Breast Cancer Awareness di Houda Bakkali è stata premiata con l’American Illustration 45 a New York, un concorso che annualmente riconosce le migliori illustrazioni del mondo e la cui giuria è stata in questa edizione composta dai direttori artistici di pubblicazioni come The New Yorker, The New York Times Magazine, Rolling Stone, Anthropologie, Axios, The Robb Report, Al Majalla, HarperCollins, Architectural Digest, The Marshall Project, New York Magazine e The Wall Street Journal.

Il concorso ha ricevuto 6.387 opere delle quali 432 sono state premiate e faranno parte della pubblicazione annuale AI-AP così come della mostra che si terrà a New York il prossimo mese di novembre. L’opera di Bakkali Breast Cancer Awareness fa parte di questa selezione che riunisce alcuni dei migliori creativi del mondo. Un lavoro che ha come base l’illustrazione, ma che conta anche versioni animate, immersive e interattive, e che si aggiunge ai suoi lavori su arte, comunicazione e salute, rendendo la sua opera una interfaccia per promuovere la sensibilizzazione del cancro al seno, rendendo anche omaggio ai pazienti, ai familiari e alle comunità mediche. Uno spazio dove creatività e tecnologia si uniscono per la divulgazione della salute e della scienza.

“È un onore ricevere questo premio per un’opera in cui metto il focus sull’arte e sulla tecnologia come un mezzo potente per aiutare a sensibilizzare e comunicare temi di salute, per facilitare il messaggio attraverso diversi spazi e mezzi, attraverso il potere dell’arte e della cultura. Anche per lavorare nel binomio creatività e tecnologia con molta responsabilità, facendo un uso impegnato sia della tecnologia sia della narrazione, delle sue dinamiche e particolarità. Affrontando l’arte come quel primo impatto visivo, emozionale e utile che ci aiuta ad avvicinare il messaggio al pubblico per favorire la partecipazione nella divulgazione di contenuti che sono di interesse sociale, che non passano di moda e che dobbiamo affrontare con tempo, con dettaglio, rigore e, anche, con molto cuore. L’innovazione deve anche servire a creare valore reale, al di là dell’estetica e della tecnica, al di là dell’immediatezza del discorso e dell’impatto visivo. Oggi ci sono strumenti, spazi per farlo, per creare con metodo. Perché entusiasmare e affascinare attraverso la tela ci avvicini ad altre aree della conoscenza e ad altre prospettive della realtà. È molto motivante questo premio, soprattutto, ricevere il riconoscimento dei colleghi, essere vicini ai migliori professionisti e far parte, un anno in più, di una delle piattaforme creative più rispettate e dinamiche del mondo” commenta Houda Bakkali