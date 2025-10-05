CALORE DI CASA, COMODITÀ DA HOTEL: LA VACANZA IN MONTAGNA A MISURA DI FAMIGLIA

Comodità, comfort, flessibilità: ecco le tre parole d’ordine per una vacanza in famiglia. Per chi si muove con i bambini godere di una vacanza perfetta significa proprio trovare il giusto (spesso difficile) equilibrio tra comodità, libertà e servizi su misura. Naturalmente i family hotel, tarati proprio sulle esigenze dei più piccoli, consentono ai genitori di staccare davvero la spina e di godersi qualche giorno di vero relax senza pensieri. Uno dei maggiori plus del residence è la flessibilità: niente dress code per pranzi o cene, nessun obbligo di orario per i pasti e la possibilità di gestire la giornata in totale autonomia. Si mangia quando si vuole, vestiti come si vuole, con o senza scarpe ai piedi. La cucina attrezzata permette di preparare pasti salutari, ideali per i più piccoli, sfruttando i prodotti di negozi o mercati locali. Inoltre, l’assenza dell’inevitabile vociare dei ristoranti garantisce ai bebé un sereno riposo. Rispetto a una camera d’albergo, il residence offre poi più spazio e privacy: le famiglie possono muoversi liberamente tra camera da letto, zona living e cucina. La soluzione perfetta per chi cerca la comodità, senza però voler rinunciare alla possibilità di farsi coccolare, esiste: sono le strutture che, oltre a prevedere il soggiorno nelle tradizionali camere, offrono anche la possibilità di alloggiare in appartamenti dotati di ogni comfort potendo però sfruttare, nello stesso tempo, tutti o alcuni servizi dell’albergo. Pur godendo dell’indipendenza di un appartamento, in questi casi le famiglie possono usufruire della pulizia degli spazi, della reception attiva, dei market interni e, in molti casi, delle piscine, delle aree giochi, dell’animazione per bambini, del ristorante o della Spa. Ecco quattro strutture che permettono di soggiornare in appartamento, con la possibilità però di poter sfruttare i servizi offerti dell’hotel. Dal Trentino, con l’Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments di Peio Fonti, nel cuore della splendida Val di Sole, ai Maria Lodges del Maria Adventure Family Hotel & Lodge di Obereggen, in Alto Adige, dove l’avventura incontra il calore dell’ospitalità. E ancora, dal Radisson Residences Savoia Palace Cortina d’Ampezzo, per chi cerca il lusso e l’eccellenza nella perla delle Dolomiti, fino al Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel ai piedi degli Alti Tauri, nel Tirolo austriaco.

HOTEL VIOZ – FAMILY HOTEL & APARTMENTS

Lo storico Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments, che fa parte di My Family Hotel, il club dei Family Hotel del Trentino, offre da un secolo esatto un’accoglienza calda e familiare, che lo ha reso un punto di riferimento in Val di Pejo, una valle laterale della Val di Sole, nel Trentino Occidentale. La splendida ristrutturazione che ha coinvolto in questi anni l’hotel, che si trova nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, a pochi passi dagli impianti di risalita della ski area Pejo 3000, ha riguardato le nuove Family Apartsuite, bilocali e trilocali in grado di ospitare da due fino a sei persone e con vista meravigliosa sulle montagne del gruppo Ortles-Cevedale. Le Family Apartsuite sono caratterizzate da ampi spazi, arredi in legno di design e cucina attrezzata con piano cottura, frigo, forno microonde, lavastoviglie. Gli ospiti possono scegliere tra la formula residence, senza pasti e con meno servizi inclusi (tra cui il parcheggio privato, il deposito sci/bike e la lavatrice e asciugatrice), o la formula hotel, con la mezza pensione e tutti i comfort dell’albergo. Tra questi, la nuova area wellness di 700 mq, con due piscine interne riscaldate per i bambini e la splendida piscina riscaldata per gli adulti di 100 mq (interna ed esterna), e la Family Sauna panoramica, con temperatura adatta anche ai più piccoli, o la spa Aphrodite, dedicata solo agli adulti, oppure l’accesso al Mini Club (dai tre anni in su), con passeggiate ed escursioni organizzate ogni giorno.

RESIDENCES SAVOIA PALACE CORTINA D’AMPEZZO – A RADISSON COLLECTION

Per chi in vacanza predilige il lusso, la bellezza e l’eleganza austera di una meta fiabesca come Cortina d’Ampezzo, il Grand Hotel Savoia – che da più di un secolo accoglie i propri clienti in un ambiente glamour ma, allo stesso tempo, caldo e ospitale – è un approdo sicuro. E gli ospiti che desiderano una maggiore libertà di orari, senza però rinunciare allo charme degli ambienti e ai servizi del cinque stelle, possono scegliere di alloggiare negli appartamenti del Residences Savoia Palace Cortina d’Ampezzo – A Radisson Collection, situati a una manciata di passi dall’iconico hotel con la sua inconfondibile facciata Art Nouveau. I 45 appartamenti, dal design moderno e contemporaneo, possono ospitare fino a 6 persone, con vista unica sul Monte Cristallo o sulle Tofane: la soluzione ideale non solo per le famiglie, ma anche per i gruppi di amici o di appassionati di sport invernali. In questi appartamenti, di diverse metrature e dal design ispirato agli chalet, il comfort è totale: tutti sono infatti dotati di angolo cucina, lavastoviglie, frigorifero, forno a microonde e asse da stiro. A disposizione degli ospiti anche il Palace Café, per colazioni o spuntini leggeri, e il Pizza Palace, per una pizza gourmet. Ma le opzioni “golose” sono pressoché illimitate: chi alloggia al Savoia Palace Residence può infatti raggiungere comodamente il Grand Hotel Savoia e gustarsi un cocktail o un hamburger al “1224 Bar Lounge & Terrazza”, una colazione o una cena elegante ma informale al Ristorante “Savoy” o concedersi una cena fine dining nel nuovo “1224 Restaurant Cortina”. Sempre al Grand Hotel Savoia gli ospiti del Residence possono accedere (previa prenotazione e piccolo supplemento) alla Savoia Spa, un’oasi di benessere con piscina coperta riscaldata, sauna finlandese, biosauna, bagno aromatico e bagno mediterraneo, oltre a numerose aree relax per ricaricare mente e corpo. Per garantire il massimo del rilassamento a tutti, è stato pensato uno slot pomeridiano (dalle 13:30 alle 17:30) dedicato ai bambini, così che anche le famiglie possano vivere un momento di benessere senza pensieri. E ancora, chi sceglie la formula residence può accedere al servizio di babysitter, lavanderia, concierge, deposito bagagli, cassetta di sicurezza o chiedere la culla per i più piccini.

GRADONNA MOUNTAIN RESORT CHÂLETS & HOTEL

A poco più di un’ora dal confine italiano, adagiato tra i boschi del Parco Nazionale degli Alti Tauri, nel cuore del Tirolo Orientale, il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel è un vero tempio del relax a 360° e autentico ski-in/ski-out Hotel. Questo rifugio incantato, perfetto sia per una vacanza di coppia, sia in famiglia, è un villaggio alpino contemporaneo che oltre al futuristico corpo centrale, con una torre di vetro di 12 piani che ospita suite esclusive, propone anche 36 chalet indipendenti (Classic, Superior e De-Luxe), perfetti per chi cerca un soggiorno esclusivo in mezzo al bosco e nel segno della privacy. Ogni chalet può accogliere fino a otto persone ed è quindi ideale anche per due famiglie che possono condividere gli spazi e sfruttare tutti i comfort di un hotel di design a quattro stelle superior: camino, sauna privata, cucina super accessoriata, locale “tecnico” (con lavatrice, asciugatrice, lavabo, ferro e asse da stiro), tessuti naturali e profumo di legno di cirmolo, noto per i suoi benefici sul sonno e la frequenza cardiaca, TV satellitare, Wi-Fi e terrazza solarium con vista sul Großglockner, la montagna più alta dell’Austria. Qui tutti gli ospiti sono i benvenuti, compresi quelli a quattro zampe: ogni chalet può ospitarne al massimo due. Chi non vuole rinunciare ai servizi dell’hotel ha a disposizione il bar, il market dove acquistare gli ingredienti per preparare pranzi e cene o i pasti già pronti, cucinati dagli chef dell’hotel e, ancora, il “servizio chalet”: una volta che si è scelta la ricetta da preparare, gli ingredienti, vino e birra compresi, arrivano direttamente a domicilio. E ancora, a disposizione degli ospiti degli chalet ci sono un negozio di articoli sportivi, l’assistenza per i bambini dai 3 anni, la possibilità di cenare e fare colazione in hotel e la leggendaria Gradonna Mountain Spa, con le piscine esterne e interne esclusive (tra cui la nuovissima piscina a sfioro riscaldata di ben 21 metri dedicata agli adulti), saune, massaggi e trattamenti a base di erbe officinali e piante medicali.

MARIA ADVENTURE FAMILY HOTEL & LODGE

Nella magia della Val d’Ega, in Alto Adige, sorge il Maria Adventure Family Hotel & Lodge, situato proprio nel cuore di Nova Ponente, davanti alla stazione a valle dell’area sciistica di Obereggen, a pochi metri dalle piste. Qui grandi e piccini lo sanno: al Maria, coccolati dai proprietari dell’hotel, Beatrix e Christoph Kofler, ci si sente come a casa. Ma chi desiderasse una privacy e una flessibilità davvero completa, può scegliere di alloggiare in uno dei 10 nuovissimi Eco-Lodge, eco-appartamenti di pregio, situati in posizione panoramica e isolata a pochi passi dall’hotel. Gli appartamenti, realizzati in legno massiccio e con materiali di provenienza locale, studiati ad hoc sulle esigenze delle famiglie, sono di diverse tipologie e sono in grado di ospitare da 2 a 6 persone. Ogni appartamento è super luminoso, grazie alle vetrate a tutta altezza che regalano una vista da sogno sulle montagne di Nova Ponente, ed è dotato di una cucina completamente attrezzata. La colazione, preparata con ingredienti genuini, si prenota la sera prima e viene servita direttamente in camera. Gratuitamente, gli ospiti hanno a disposizione gli asciugamani per piscina e sauna, il servizio di pulizia e l’utilizzo del deposito biciclette dell’Hotel Maria. A pagamento, e su richiesta, si può invece usufruire dei servizi di ristorazione (compreso il cuoco privato) e benessere (massaggi, biosauna, bagno di vapore salino e aromatico, sauna finlandese), della piscina panoramica indoor dell’hotel, del servizio di lavanderia, stireria, noleggio bici, babysitting, deposito sci presso la stazione degli impianti di risalita oltre a un ricchissimo programma di animazione creativo per bambini e ragazzi dal pomeriggio alla sera.