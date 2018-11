HELLY HANSEN LIFALOFT™ INSULATION, “CALORE LEGGERO”

In Norvegia si dice che Helly Hansen sia guidata da mani divine per arrivare a produrre isolamenti così leggeri, sottili e caldi. La verità è che il marchio di abbigliamento sportivo di Oslo, dopo quattro anni di sviluppo con PrimaLoft®, ha davvero infranto ogni regola precedente per riuscire a creare Lifaloft™, disponibile dall’autunno 2018.

Il concetto è nato grazie al rapporto di Helly Hansen con la squadra nazionale di sci svedese che aveva la necessità di indossare capi che garantissero più calore e versatilità, con ingombro e peso minimo, adatti alla neve, richiudibili e pratici per viaggiare.

La risposta è stata trovata nelle fibre Lifa® di Helly Hansen che hanno dimostrato di essere uno dei materiali più efficaci, performanti e intramontabili nell’outdoor, per il controllo della temperatura corporea in condizioni fredde e polari, fin da quando nel 1970 il marchio norvegese introdusse i primi base layer tecnici al mondo.

Il sistema d’isolamento Helly Hansen, sviluppato in esclusiva da Primaloft, è costituito dal 75% di fibre Lifa® e dal 25% di fibre sintetiche, è meno ingombrante nella sua costruzione e pesa il 20% in meno rispetto ai capi presenti sul mercato in poliestere. Inoltre questa nuova fibra offre più calore grazie a un numero maggiore di microscopiche sacche d’aria che catturano e trattengono il calore.

Lifaloft™ è anche una scelta più sostenibile grazie in termini di acqua e carbonio. Le fibre Lifa® di Helly Hansen non assorbono l’umidità, rendendo l’isolamento ideale per chi indossa il prodotto in condizioni variabili. Attraverso la gestione dell’umidità, i capi Lifaloft™ si possono utilizzare durante le attività quotidiane ad alta intensità, in ambito urbano o in viaggio. Ogni giacca della nuova collezione contiene 80 grammi di isolamento Lifaloft™ Primaloft e un tessuto esterno impermeabile e antivento con PFC-free DWR certificato da Bluesign®.

“Così come con tutti i nostri prodotti, siamo ispirati e guidati dai nostri atleti e dai professionisti che li indossano ogni giorno” ci racconta Philip Tavell, Helly Hansen Category Managing Director Ski. “La squadra nazionale svedese di sci sponsorizzata da Helly Hansen è costantemente in movimento e ha bisogno di prodotti e strati che possano reggere l’allenamento sulle piste e possano essere sistemati in un piccolo spazio, che rimangano asciutti sia per il viaggio che per la gara del giorno successivo. La versatilità è il punto focale per gli atleti che viaggiano ed è proprio questa la chiave del progetto Lifaloft™”.

I prodotti icona della collezione comprendeno le giacche Lifaloft Hybrid Insulator da uomo e da donna con tessuto felpato liscio nelle braccia e nelle parti laterali. Questa costruzione a zone rende l’isolamento adatto a essere indossato come strato intermedio o da solo a seconda delle diverse circostanze tutto l’anno e verrà indossata dalla squadra olimpica svedese di sci nei giorni di allenamento e in viaggio fino ai Campionati del Mondo 2019.

I primi prodotti Lifaloft saranno disponibili nell’autunno 2018 con 11 diversi stili per tutte le stagioni, pensati per lo sport, i viaggi e l’abbigliamento casual di tutti i giorni.

Lifaloft Hybrid InsulatorJacket

Il tessuto leggero ed elasticizzato esterno contribuisce a creare un fantastico strato intermedio e da viaggio. Realizzato in collaborazione con PrimaLoft®, Lifaloft™ è stato sviluppato in quattro anni utilizzando la fibra Lifa® di qualità superiore e l’ampia conoscenza di PrimaLoft® nell’isolamento sintetico per creare un isolamento più leggero ma comunque caldo, con meno ingombro. Il tessuto esterno liscio in felpa è utilizzato per creare una vestibilità più confortevole attorno ai fianchi e alle braccia, un ulteriore isolamento sulla parte superiore delle braccia e un cappuccio per aggiungere ancora più comfort.

Caratteristiche:

– Isolamento Lifaloft® di PrimaLoft®

– Tessuto resistente all’acqua e antivento

– Tessuto in fibra a oriva du caduta PFC Free DWR

– Lifaloft™ Unique Quilt Design

– Tessuto elasticizzato con superficie liscia per un comfort ottimale sui fianchi

-2 tasche laterali riscaldanti con rivestimento in tessuto spazzolato

– Fascia in lycra intorno al collo e ai polsini per una finitura pulita

– Logo HH Lifaloft™ sulla parte anteriore sinistra

in vendita a € 180

Helly Hansen

Fondata in Norvegia nel 1877, Helly Hansen continua a sviluppare abbigliamento tecnico che aiuta a stare e sentirsi vivi. Grazie alle sue expertise negli ambienti più avversi del mondo, il brand ha sviluppato una lunga serie di innovazioni esclusive sul mercato, compresi i primi indumenti da lavoro impermeabili creati quasi 140 anni fa. Altre innovazioni includono il primo tessuto in pile nel 1960 e il primo intimo tecnico nel 1970, con la Lifa® Stay Dry Technology™ e oggi, la brevettata e premiata tecnologia H2Flow per la regolazione della temperatura. Helly Hansen è leader nel settore dell’abbigliamento tecnico da vela e da sci. Le sue uniformi da sci sono indossate e consigliate da più di 50.000 professionisti, così come dalle nazionali di sci, squadre olimpioniche e in oltre 200 ski resort nel mondo. L’abbigliamento protettivo, l’intimo tecnico, lo sportswear e il footwear di Helly Hansen sono venduti in oltre 40 nazioni e utilizzati sia da professionisti che da entusiasti dell’outdoor.