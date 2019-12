Per la prima volta in assoluto in Italia Van Cleef & Arpels presenta il suo universo dell’alta gioielleria attraverso oltre 400 gioielli, orologi e oggetti preziosi che la Maison ha realizzato fin dalla sua fondazione nel 1906.

“ Van Cleef & Arpels: il Tempo, la Natura, l’Amore”, in mostra a Palazzo Reale a Milano dal 30 novembre 2019 al 23 febbraio 2020, si articola intorno a tre concetti: il Tempo, la Natura e l’Amore, considerati come i valori più rappresentativi della Maison.

Per la curatrice Alba Cappellieri, “il gioiello è sempre in bilico tra eternità ed effimero, tradizione e moda, amore e investimento, bellezza e concetto e il rapporto con il tempo è controverso mentre qui vogliamo dimostrare la capacità della Maison francese di rappresentare pienamente sia il tempo frammentato del XX secolo che la capacità di incarnare gli eterni valori della bellezza e, allo stesso tempo, il potere effimero della seduzione.”

Prendendo spunto dall’opera di Italo Calvino “Lezioni Americane. Sei proposte per il prossimo millennio”, Alba Cappellieri ha selezionato i concetti chiave attraverso i quali decodificare le creazioni di Van Cleef & Arpels e la loro relazione con il tempo.

La sezione iniziale sul Tempo si snoda in dieci sale: la prima è consacrata a Parigi, seguono l’Esotismo e i cinque valori di Calvino: Leggerezza, Rapidità, Visibilità, Esattezza, Molteplicità. Le ultime sale della sezione pongono l’accento sulle intersezioni con altre discipline quali la danza, la moda e l’architettura.

Nel cuore dell’esposizione, la sezione sull’Amore presenta creazioni, testimonianze e pegni d’amore, che sono stati l’espressione della forza dei sentimenti e che hanno accompagnato alcune grandi passioni del XX secolo ormai entrate nel mito.

Le ultime tre sale della mostra sono infine dedicate alla Natura con la botanica, la flora e la fauna. Esse svelano un mondo incantato in cui l’eccellenza artigianale di Van Cleef & Arpels e la sua ricerca di armonia si fondono in un’arte assoluta.

In esposizione creazioni di minuziosa maestria e pregiata fattura, in cui la ricercatezza e la sofisticata eleganza dell’artigianato si accompagnano all’arte, mostrano l’evoluzione di forme e di utilizzo di preziosi materiali, rispecchiando i cambiamenti dello scorrere del tempo di quasi un secolo di alta creatività di design del gioiello.

Documenti d’archivio e disegni accompagnano le opere nella descrizione di un processo creativo, che ha contraddistinto e continua a contraddistinguere lo stile e il gusto di Van Cleef & Arpels nell’unire l’eccellenza artigianale alla ricerca di un’armonia e bellezza senza età.