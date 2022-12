BREITLING, “TOP TIME DEUS” TORNA CON UNA NUOVA EDIZIONE LIMITATA

Breitling e Deus Ex Machina, il marchio australiano di abbigliamento per moto custom e surf, hanno unito le proprie forze ancora una volta per creare un cronografo Top Time Deus in edizione limitata. È la seconda collaborazione tra i due brand, dopo il loro primo orologio uscito nel 2021 che ha registrato il tutto esaurito.

Limitato a 2000 esemplari, il nuovo Top Time Deus è creato per avventurarsi sulla strada con indici luminescenti e un quadrante laccato bianco in contrasto con l’azzurro dei contatori e la scala tachimetrica per la misurazione della velocità. Mentre lo schema cromatico è nuovo, sono tornati i dettagli che hanno reso un successo la prima collaborazione, tra cui la lancetta del cronografo a forma di fulmine, i pulsanti a fungo, il cinturino in pelle di vitello ispirato alle corse e l’incisione sul fondocassa di una moto Deus con pilota disegnata da Carby Tuckwell, direttore creativo dell’omonima casa. Ogni fondello reca l’indicazione di edizione limitata One of 2000.

Georges Kern, CEO di Breitling, dichiara: “Top Time Deus è un orologio semplice, robusto e, contemporaneamente, di stile, proprio come la persona per cui è stato creato. Il look modern- retrò si abbina splendidamente al modo in cui Deus disegna le sue tavole e le sue moto”.

Lanciato per la prima volta negli anni ’60, il cronografo non convenzionale Top Time di Breitling è diventato subito uno dei modelli preferiti da numerosi café racer eleganti e appassionati di auto sportive. Uomini e donne erano parimenti attratti dalle proporzioni audaci e dai quadranti grafici. Oggi, il Top Time rimane l’orologio di Breitling per motociclisti, boarder, surfisti e nomadi digitali e, con i suoi 41 mm, si adatta a ogni polso.

BREITLING X DEUS: LA COLLEZIONE PER UN NUOVO STILE DI VITA

Ogni nuovo Top Time Deus è dotato di una borsa tote da viaggio in tela cerata co-branded. Breitling e Deus hanno, inoltre, collaborato a una nuova linea di abbigliamento e accessori, che i fan dei brand possono acquistare solo presso le sei boutique flagship Breitling in tutto il mondo (Seoul Hannam, New York Madison Avenue, Milano, Londra New Bond Street, Londra Regent Street e Sidney).

Simbolo di espressione personale per chi ama l’avventura, il nuovo Top Time Deus è disponibile su Breitling.com, nelle boutique Breitling e presso rivenditori selezionati, fino a esaurimento scorte.

BREITLING

Fondato nel 1884, Breitling è uno dei principali produttori svizzeri di orologi. L’innovativa società ha inventato il moderno cronografo e il pionieristico orologio multifunzione da navigazione. Ancora oggi continua ad uscire dagli schemi come produttore casual, inclusivo e dal lusso sostenibile con oltre 200 punti vendita in tutto il mondo, il cui design si ispira ai loft industriali. Le collezioni Breitling ruotano attorno ai punti cardinali di aria, terra e acqua, catturati nell’inconfondibile stile modern-retro della casa. L’eccezionale qualità di ogni movimento dell’orologio è confermata dal suo stato di cronometro certificato COSC e Breitling continua ad essere uno dei pochissimi produttori di orologi indipendenti a realizzare i propri calibri di manifattura. Coniugando la tradizionale artigianalità classica con le innovazioni di ultima tendenza, Breitling si distingue tanto per le sue solide radici storiche, quanto per il suo spirito visionario.

DEUS EX MACHINA

Deus Ex Machina fece irruzione nella coscienza culturale australiana nel 2006 con alcune moto splendidamente customizzate e la peculiare idea che fare qualcosa è più divertente che possederla soltanto. Deus Ex Machina è più di un marchio: è una cultura. La nostra apertura e il nostro entusiasmo hanno una grande risonanza nelle persone, ovunque si trovino.

Deus (“day-us”) non è nato solo per vendere motociclette fabbricate a mano e abbigliamento di qualità per spiriti liberi, ma anche per celebrare una cultura basata sulla creatività. Sono tutti benvenuti sotto la sua egida, dove vige il rispetto per l’onestà e il piacere di godersi la macchina. Inclusione, autenticità, entusiasmo: valori semplici e sinceri che hanno messo le ali a Deus Ex Machina in tutto il mondo. Deus Ex Machina dice semplicemente che non esiste “un modo giusto” di essere individualisti, siamo tutti fatti della stessa pasta.