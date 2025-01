SETTIMANE BIANCHE, LA MAGIA DELLA NEVE

Con l’inverno al massimo, la neve perfetta e le temperature più miti, è tempo di pianificare la settimana bianca, vera e propria delizia stagionale da vivere con famiglia e amici all’insegna di discese mozzafiato sulla neve. Dalla mitica pista “Olympia” di Cortina d’Ampezzo (in Veneto) alla “Oberholz” di Obereggen (in Alto Adige) fino all’adrenalinica “Pista Val della Mite” (a Pejo 3000, in Trentino): la stagione sciistica è al suo apice, e le località sono ottimamente attrezzate per offrire esperienze indimenticabili. I pendii brillano, le giornate si fanno più lunghe, il sole più caldo.

E le montagne innevate si confondono con il cielo. Solo gli alberi carichi di neve disegnano il confine di un mondo da favola. L’adrenalina di una discesa sugli sci o sullo snowboard si mescola alla magia dei paesaggi innevati, regalando emozioni indimenticabili a chiunque ami la velocità e il contatto con la natura. Dall’Alto Adige, con il Maria Adventure Family Hotel & Lodge di Obereggen, un rifugio per famiglie dove l’avventura incontra il calore dell’ospitalità, all’Hotel Vioz, immerso nella suggestiva Val di Sole, un’oasi di benessere e sport, fino al Grand Hotel Savoia Cortina d’Ampezzo – A Radisson Collection, nella perla delle Dolomiti, per chi cerca l’eccellenza: ecco gli indirizzi da scegliere per un soggiorno speciale, fatto su misura.

MARIA ADVENTURE FAMILY HOTEL & LODGE

Lo Ski Center Latemar a Obereggen, nel cuore delle Dolomiti, è una meta amatissima, soprattutto dalle famiglie. Il comprensorio, che fa parte del Dolomiti Superski, è anche uno dei più ricchi di neve: vanta ben 50 km di piste, 18 impianti di risalita, 300 ore di sole all’anno, piste illuminate, snowparks, parchi per i bambini e accoglienti ristori, fra malghe e rifugi. E un tracciato iconico: la pista “Oberholz” di Obereggen, teatro della Coppa Europa di sci. Con oltre 500 metri di dislivello e 2.750 metri di lunghezza, la “Oberholz” è ritenuta dagli esperti, non a caso, la pista più completa dello Ski Center Latemar. Proprio a pochi passi dal Maria Adventure Family Hotel & Lodge parte l’omonima seggiovia panoramica e la cabinovia Ochsenweide che porta direttamente sulle piste. Tra le proposte offerte dall’hotel ci sono: la giornata sugli sci con il maestro Christoph; il tour di scialpinismo fino a 2.500 metri con discesa libera o il corso di sci per i più piccoli. Il quattro stelle si trova nel paese di Nova Ponente, in Val d’Ega, a pochi chilometri da Bolzano – un luogo perfetto per la coppia che ha figli e che non vuole rinunciare a qualche momento romantico o a una discesa. Tra giochi e attività all’aperto, l’hotel, infatti, ha un servizio di assistenza per bambini che è molto più di un miniclub. Il Maria Adventure Family Hotel & Lodge conta 22 camere moderne e spaziose. La novità dell’inverno 2024/25 è il Maria Lodges, grandi appartamenti di lusso per le famiglie che sorgono in mezzo a un prato innevato a due passi dalla struttura principale.

HOTEL VIOZ – FAMILY HOTEL & APARTMENTS

Per chi ama la montagna, l’Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments nella Val di Sole, in provincia di Trento, è una destinazione da appuntare per un prossimo viaggio. Si trova nel Parco Nazionale dello Stelvio, a pochi passi dagli impianti di risalita della ski area Pejo 3000. Pejo 3000 è la nuova funivia per tutti gli amanti dell’alta quota che, grazie alle due cabine da 100 posti, trasporta in pochi minuti fino ai 3.000 metri di altitudine, nel cuore dell’Ortles-Cevedale, dove gli appassionati di sci e snowboard possono imboccare una delle piste più spettacolari ed emozionanti delle Dolomiti, la “Pista Val della Mite”. Otto chilometri da percorrere in mezzo alla natura fino ad arrivare a Peio Fonti, un tracciato suggestivo nel fantastico scenario del Parco Nazionale dello Stelvio. Gli ospiti possono raggiungere la ski area di Pejo, lo Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, Marilleva-Madonna di Campiglio e Passo del Tonale con un bus navetta gratuito. Inoltre, ci sono sconti esclusivi per skipass, scuola di sci, noleggio dell’attrezzatura e per ingressi alle vicine Terme di Pejo. L’Hotel Vioz rappresenta, dal 1925, un’icona dell’ospitalità familiare, offrendo un’esperienza accogliente di “casa lontano da casa”. Attraverso un’attenta ristrutturazione che ha interessato in questi anni gran parte della struttura, l’Hotel Vioz si presenta oggi in una veste contemporanea, pur conservando l’anima e il fascino della sua tradizione. L’ultima novità dell’Hotel Vioz è l’apertura della nuova area wellness con vista sulle montagne della Val di Sole: uno spettacolo nello spettacolo.

Offerta: Settimana Bianca All-Inclusive. Per chi cerca la combinazione perfetta di sport, benessere e momenti indimenticabili in montagna, dal 23 al 30 marzo 2025 si può approfittare del pacchetto “Settimana Bianca All-Inclusive”, che garantisce una settimana di puro svago sulle piste della ski area Pejo 3000. Per 930 € a persona, l’ospite avrà a disposizione: soggiorno di sette notti in mezza pensione; un ricco programma di animazione, che include attività per tutti i membri della famiglia; skipass di sei giorni. Inoltre: 16 ore di corso collettivo di sci o snowboard, accompagnato da istruttori esperti; noleggio attrezzatura sci o snowboard per sei giorni. I bambini e ragazzi fino ai 16 anni possono usufruire di sconti speciali.

GRAND HOTEL SAVOIA CORTINA D’AMPEZZO – A RADISSON COLLECTION

Sci e sci alpinismo, sci di fondo, ski safari, slow trekking con le ciaspole. E, poi, discese con lo slittino, freeride, snowboard e freestyle. Snow wing e sleddog, le avventure con la slitta trainata da husky o da cavalli. Non si contano gli sport e le esperienze sulla neve che si possono praticare sulle vette ampezzane. Tuttavia, non si può dire di aver vissuto la neve nella Regina delle Dolomiti se non si è scesi dalla leggendaria pista “Olympia”, teatro delle Olimpiadi Invernali del 1956. La “rossa” ha una lunghezza di circa 3,2 km e un dislivello di circa 800 metri e offre una discesa lunga e spettacolare che permette di godere appieno dei Monti Pallidi. Cortina vanta 120 km di piste da sci, sia per principianti che per sciatori esperti. Ed è sede di numerosi eventi sportivi, tra cui la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile sulla pista delle Tofane o quella di Coppa del Mondo di snowboard in notturna sul Faloria. Cortina fa parte del Dolomiti Superski, comprensorio sciistico con 12 aree sciistiche, 450 impianti di risalita e 1.200 km di piste, tutte percorribili con un unico skipass. Proprio nel cuore della località ampezzana sorge il Grand Hotel Savoia Cortina d’Ampezzo – A Radisson Collection. E a pochi passi c’è la funivia Cortina-Mandres-Faloria, poco distante gli impianti di risalita del comprensorio Lagazuoi-5 Torri. Icona di eleganza e stile dal 1922, questo hotel unisce il fascino della tradizione alpina con il lusso contemporaneo. Gioiello architettonico in stile Liberty e omaggio all’arte del vivere bene, qui, il lusso è implicito, intessuto nella trama stessa del luogo, e si manifesta in ogni dettaglio. A due passi da Corso Italia, il cinque stelle dispone di 130 stanze, suddivise in diverse tipologie, e soddisfa le specifiche necessità degli ospiti più esigenti: dal servizio di Ski Concierge alla moderna skiroom con scalda-scarponi, dal servizio navetta che accompagna gli ospiti a qualsiasi impianto di risalita, in qualsiasi momento, fino alla Savoia Spa con trattamenti Comfort Zone. E ancora: la “1224 Terrazza & Bar Lounge”, l’hotspot più glamour di Cortina, fino all’eccellente offerta fine dining del “1224 Restaurant”, inaugurato a dicembre 2024 e aperto agli ospiti esterni.