TEELING DISTILLERY, IL VOLTO GIOVANE E SPERIMENTALE DEL WHISKEY DI DUBLINO

Teeling Distillery è la distilleria più giovane di Dublino, ma la sua breve storia è già sinonimo di eccellenza. Nonostante la giovane età rispetto ai marchi più consolidati, ha saputo imporsi come un attore dinamico nel mondo dei distillati, dimostrando che la voglia di innovare e sperimentare può competere con decenni di tradizione. La linea Teeling Distillery Exclusive Single Pot Still ne è la più chiara dimostrazione: la distilleria prende il classico Single Pot Still Whiskey (tipico metodo tradizionale di produzione del whiskey irlandese, che prevede l’utilizzo di una miscela di orzo maltato e non maltato, con una percentuale minima del 30% per ciascuna tipologia, distillata in tradizionali alambicchi discontinui in rame) e lo reinterpreta attraverso invecchiamenti del tutto nuovi e, spesso, anche audaci.

La particolarità di questa linea risiede nel fatto che ogni ciclo di produzione mantiene lo stile Single Pot Still, ma cambiano le botti utilizzate per l’invecchiamento (fase cruciale nella definizione del gusto del whiskey) includendo, ad esempio, affinamenti in botti ex vino o in legni non convenzionali. Per mantenere i prodotti quanto più genuini possibile, li imbottiglia come Single Cask (provengono da una singola botte e non da una miscela di più botti) e Cask Strength, ovvero senza diluizione durante l’imbottigliamento, mantenendo quindi la gradazione naturale di affinamento, generalmente più elevata.

Teeling Distillery Exclusive Single Pot Still è pensato per chi desidera un prodotto diverso dagli standard e vuole degustare un whiskey che sia sì di qualità, ma soprattutto stimolante e originale. Con un costo medio di circa 100 €, che oscilla in base all’invecchiamento e alla versione scelta, queste bottiglie vantano una distribuzione limitata: si possono trovare esclusivamente presso la sede della distilleria a Dublino o sul sito ufficiale del brand. In distilleria è possibile, inoltre, degustarlo presso l’angolo bar accessibile al termine della visita, con disponibilità variabile a seconda delle bottiglie presenti in quel momento.

DEGUSTAZIONE

TEELING DISTILLERY EXCLUSIVE SINGLE POT STILL

Whiskey invecchiato in legno di faggio della Patagonia (60.5 gradi) dal colore ambrato, tipico dei distillati invecchiati. Al naso presenta sentori di legno, vaniglia, cannella e caffè, dati dall’invecchiamento, e particolari note fruttate, nello specifico frutti rossi. In bocca ritorna con decisione il caffè, seguito da vaniglia e biscotto, mentre si ritrovano le peculiarità della fragola e della ciliegia.