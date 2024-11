SANTOPECCATORE: INCUBATORE D’ARTE

Creati da malelingue e buone mani: quanta bellezza può esistere nel contrasto, e quanta anima ci vuole per creare qualcosa in cui luce e oscurità si fondono in maniera armonica ed irresistibile? In questa frase, irriverente ma densa di un significato profondo e autentico, risiede tutta l’anima di Santopeccatore, progetto artistico nato in Puglia che ha esordito con delle opere di design che racchiudono tutta la magia del Made in Italy. Ceramiche artigianali che conquistano per l’amore verso la tradizione e per il loro carattere intenso. Un progetto ambizioso che nasce per celebrare la nostra umanità e santificare i nostri peccati attraverso gli archetipi di un mondo rurale che è tutto Paese, elevandoli a oggetti di design, manufatti unici e dalla straordinaria eccellenza creativa.

LA DUALITÀ DEL’ESSERE UMANO: LA NASCITA DI UN’ISPIRAZIONE

Santopeccatore nasce nel 2020, tra le ombre dell’incertezza e i sospiri di speranza, frutto di una passione condivisa e di una visione comune. L’unione di due anime affini, insieme nella vita e nel sogno, che hanno deciso di non esporsi per far sì che “siano le opere a parlare” e raccontare Santopeccatore, permettendo alle creazioni di essere apprezzate per la loro qualità e bellezza intrinseca. Un’azienda che non è solo un marchio, ma un viaggio sensoriale tra cultura, bellezza e arte, un ponte che collega il passato con il presente, e guarda con occhi sognanti al futuro.

Santopeccatore vuole essere un incubatore d’arte contemporanea e design e amplificatore di eccellenza creativa italiana, un ambiente protetto e stimolante che mira a coltivare il talento artistico e facilitare l’innovazione culturale, e dove confluiscono risorse e opportunità per i talenti emergenti.

Il nome Santopeccatore affonda le sue origini nelle storie comuni dei contadini pugliesi che, stanchi delle fatiche quotidiane nei campi, “peccavano” imprecando ad un Dio che poi, puntualmente, pregavano in chiesa ogni domenica: perché questo è l’uomo, due facce della stessa medaglia, santo e peccatore. Un nome che racchiude la profonda dualità dell’animo umano, unendo la purezza della santità con l’irresistibile richiamo del peccato.

Santopeccatore si rivolge ai “cultori del bello” nelle sue varie forme, attratti dall’unicità e dalla manualità delle opere, e dalla qualità del Made in Italy che ambisce a spingere le collezioni verso i mercati internazionali, in particolare Stati Uniti e Oriente.

IL DEBUTTO CON LA CERAMICA



Santopeccatore esordisce nel mercato artistico con ceramiche artigianali frutto di una venerazione per le forme iconiche della tradizione pugliese, reinterpretate in una chiave moderna. Ogni manufatto è una fusione di design contemporaneo e antiche tecniche artigianali italiane, create in collaborazione con Domenico De Palo, il primo artista ad aver curato una collezione Santopeccatore, talentuoso designer pugliese alla costante ricerca di stili innovativi.

Pezzi unici di design che rappresentano il passaggio generazionale tra i vecchi maestri ceramisti e le nuove generazioni di artigiani, con l’obiettivo di mantenere viva la ricca tradizione italiana. La ceramica, materiale della prima collezione, richiede una lavorazione lunga e delicata: la fragilità del processo produttivo è una sfida costante, superata con passione e dedizione dai maestri ceramisti con quali Santopeccatore collabora e che hanno sposato con entusiasmo la filosofia di combinare la tradizione artigianale con il design contemporaneo.

LA PRIMA COLLEZIONE: LE CERAMICHE COME ESPERIENZA UMANA

La Quartara – con la sua forma sinuosa e i manici scultorei simbolo della bellezza femminile – la Giara, con la sua grande bocca e i manici tagliati evoca una figura materna, simbolo di protezione – Do&Da, un’esplorazione della sessualità e dell’identità: questi i primi manufatti realizzati da Santopeccatore, oggetti di design non solo funzionali ma vere e proprie espressioni artistiche che richiamano contrasti culturali e spirituali. Infine, la Mela del Peccato, che incarna il piacere proibito e i desideri più nascosti.

QUARTARA

Fianchi per prenderti, braccia per scappare

Formosa come una bella donna, segnata dalla vita e aperta sui fianchi, rispecchia la storia, non lineare e imperfetta, dell’amore a tempo, offerto in Paese. I tagli sotto l’ansa sono la porta di accesso al suo peccato, quello originale. Un’anfora in ceramica con manici che incarna lo stile esclusivo del Made in Italy e racconta una storia fatta di design e bellezza.

GIARA

Ho un ventre per crearti e gli occhi per lasciarti andare

Capace e accogliente, si lascia guardar dentro dall’alto o da piccole aperture, finestre sulla sua divinità creatrice e su un peccato, quello di hybris, che la condanna a piangere per sempre il dolore dell’abbandono. Linee sinuose e morbide: è quello che contraddistingue questa giara di design in ceramica, espressione dell’essenza di una passione intensa e senza confini.

DO&DA

Dall’anima la passione, dalla bocca il peccato

Rappresentano la libertà, l’avventatezza, la passionalità e la trasgressione dell’amor carnale. Come amanti, si aprono gli uni agli altri, offrendoci, sicuramente senza intenzione, uno spioncino sul peccato di lussuria che racchiudono. Pezzi in ceramica per un arredo di design ricercato, riflessi di un legame appassionato, si elevano a simboli del piacere. Prendono ispirazione dalla leggenda del “pupo e la pupa baffuta”, leggenda che racconta di un contadino che si travestiva da donna per evitare di mandare sua moglie al sovrano come tributo.

Santopeccatore ha presentato la sua prima collezione a Parigi all’interno della fiera Maison&Objet, la kermesse parigina di riferimento per la decorazione d’interni, l’arredamento e il lifestyle, dove tornerà nell’edizione autunnale prevista per settembre 2024. Il futuro del brand è costellato da nuove collezioni e collaborazioni esplorando, oltre alla ceramica, nuovi stili e materiali come pietra, ferro, vetro e altre leghe nobili, espandendo così il suo repertorio artistico e confermandosi sempre di più come grande incubatore italiano di arte e innovazione.