CESARINI SFORZA AL CASTELLO SFORZESCO: IL TRENTODOC “EN PLEIN AIR”

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile. Potrebbe essere il claim della Linea 1673 del Trentodoc di Cesarini Sforza, eccellenza spumantistica trentina oggi pienamente definita nelle sue quattro referenze, Riserva, Noir Nature, Rosé e Millesimato. Un metodo classico, anzi quattro, che celebrano l’estate con bollicine che racchiudono storia, territorio, e quattro diverse sfaccettature di uve d’alta quota, in una zona trentina ad altissima vocazione: la Valle di Cembra. Una collezione che rappresenta il culmine di una ricerca qualitativa mirata a esaltare il metodo classico e il genius loci trentino.

A far da sfondo alla presentazione nel cuore di Milano, le imponenti mura del Castello Sforzesco, simbolo della città che durante i mesi estivi si trasforma in un palcoscenico di cultura, storia e divertimento, offrendo un’esperienza unica per milanesi e visitatori. Il fascino delle merlate è l’esperienza che Cesarini Sforza, fondata a Trento nel 1974 da Lamberto Cesarini Sforza e una delle aziende che hanno contribuito alla nascita e all’affermazione di TrentoDoc, ha scelto per cogliere l’esperienza di un brindisi “en plein air”. Per ammirare Milano da una prospettiva inedita, il tour delle merlate è un percorso affascinante lungo i camminamenti di ronda, gli stessi percorsi calpestati da soldati e signori nei secoli passati. Ogni passo lungo le mura, ogni apertura nelle merlature, offre una visuale mozzafiato sul Parco Sempione, sull’Arco della Pace e sulla città che si estende a perdita d’occhio. È un viaggio indietro nel tempo grazie al quale entrare nella storia di Milano, mentre l’aria fresca serale estiva, introduce il desiderio di un calice di bollicine di montagna.

In degustazione in un Castello a porte chiuse, nell’atmosfera suggestiva del Bar Calicantus, con il prezioso racconto dell’enologo Andrea Bucella, le quattro etichette Linea 1673.

DEGUSTAZIONE

CESARINI SFORZA 1673 Riserva

Prodotto con le migliori uve Chardonnay in purezza e oltre 70 mesi di riposo in bottiglia, è senza dubbio un vino di grande espressività con una bollicina finissima, cremosa, sapida e ricca al palato, in un delicato equilibrio di armonie gustative che si completano con una persistente mineralità.

CESARINI SFORZA 1673 Noir Nature

È il Trentodoc che esalta e valorizza l’unicità del terroir di origine, vocato alla produzione di uve per base spumante. Realizzato con sole uve di Pinot Nero vinificate in bianco, è proposto nella versione non dosata per viverne l’essenza più pura.

CESARINI SFORZA 1673 Rosé

È la versatilità per eccellenza: un vino che colpisce per il suo colore rosa antico delicato e un perlage finissimo e persistente. Uno spumante raffinato che si ottiene dalla lavorazione di piccolissime partite di Pinot Nero e una permanenza sui lieviti di 60 mesi.

CESARINI SFORZA 1673 Millesimato

È ottenuto dall’attenta selezione delle migliori uve Chardonnay e Pinot Nero, sapientemente vinificate e assemblate nel pieno rispetto del Metodo Classico. Di tipologia Brut con soli cinque grammi litro di zucchero, è l’unica referenza della linea frutto di un uvaggio 85% Chardonnay e 15% Pinot Nero. Il tutto in una cuvée che rappresenta la sintesi perfetta tra tradizione e modernità tipica dell’arte spumantistica Cesarini Sforza.