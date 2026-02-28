FESTA DELLA MAMMA: INSIEME, ALTROVE

Oggi più che mai, la vera tendenza per celebrare la donna più importante della nostra vita è regalare un’esperienza, una coccola che rigenera corpo e anima, lontana dal caos metropolitano. Una parentesi incantata, dove la natura diventa lo sfondo di momenti autentici e profondi da vivere insieme. Dimenticate le opzioni scontate e impersonali. La sorpresa che scalda il cuore è un’immersione in un’atmosfera intima e inaspettata, pensata su misura per esprimere un ringraziamento che spesso le parole faticano a esprimere. Un gesto che va oltre l’oggetto, un invito a rallentare e a riscoprire la bellezza dei legami autentici. Ecco quattro strutture in Alto Adige e Trentino, basi ideali per una minivacanza all’insegna di relax, tempo condiviso e benessere, perfette per celebrare la Festa della Mamma, che nel 2026 cade il 10 maggio.

GNOLLHOF – MYSTIC PLACE DOLOMITES

Al limitare del bosco, sopra il borgo di Gudon-Chiusa (BZ), c’è un luogo che sembra sospeso tra cielo e quiete. Il retreat Gnollhof – Mystic Place Dolomites, nel cuore della Valle Isarco, è un rifugio autentico, fatto di silenzi ovattati, luce pura e natura che entra dalle grandi vetrate per accarezzare ogni angolo. Qui, tra 54 camere e suite essenziali e luminose, si riscopre il lusso più prezioso: il tempo. Tempo da vivere lentamente, per ascoltarsi, rigenerarsi, lasciarsi coccolare. Le aree benessere del resort sono un invito costante al relax profondo: la sauna panoramica finlandese, il bagno turco (classico o salino), il Vitarium, la Spa con trattamenti firmati Comfort Zone, Pharmos Natur e Vitalis Dr Joseph. Per una sensazione di sollievo e relax intenso, particolarmente adatto per le mamme è il Bagno Benessere con oli essenziali, con proprietà rilassanti, drenanti e rigeneranti a seconda dei diversi principi attivi (50 minuto, 60 €). E poi l’incanto dell’infinity pool riscaldata, che si affaccia sulle Dolomiti come una finestra sull’infinito. Durante la primavera, questo angolo appartato dell’Alto Adige si trasforma nel palcoscenico perfetto per chi cerca la bellezza di un ritmo lento. Le giornate si dilatano tra attività slow, piscine riscaldate e momenti di pura contemplazione sulla terrazza soleggiata, con vista sulla vallata in fiore. E quando arriva il momento di sedersi a tavola, il viaggio dei sensi continua. Lo chef e proprietario Peter Verginer firma ogni piatto con cura e passione, scegliendo ingredienti freschi, stagionali e locali. La sua cucina gourmet è una dichiarazione d’amore per la terra altoatesina: ricette creative, essenziali, capaci di emozionare al primo assaggio. Una menzione speciale ai vini: si possono degustare numerosi vini dell’Alto Adige (e non solo) ma soprattutto i vini pluripremiati della tenuta di famiglia “Taschlerhof”. Un’esperienza nell’esperienza, per “mamme sommelier”.

Con l’offerta “Midweek a maggio 4=3”, valida dal 3 al 21 maggio 2026, quattro notti con pensione per buongustai da 501 euro a persona (arrivo domenica e partenza giovedì)

PINETA NATURE RESORT

Natura, silenzio e benessere profondo nel cuore del Trentino. Il Pineta Nature Resort non è un semplice luogo di villeggiatura, ma un rifugio in cui riscoprire l’essenziale, a contatto con la natura più autentica. Ai piedi del Parco Naturale Adamello Brenta, il tempo rallenta e ogni gesto si riempie di significato. Nato con l’anima di un hotel diffuso, il Pineta parla il linguaggio della sostenibilità: gli chalet in bio-architettura circondati dal bosco si fondono con il paesaggio e accolgono gli ospiti in ambienti intimi, essenziali, rispettosi dell’ambiente e ricchi di calore. Al centro di tutto, un piccolo gioiello di 1.200 mq: la Pineta Nature SPA, uno spazio in cui mente e corpo possono finalmente sciogliere ogni tensione. Dopo una camminata tra i boschi, un’escursione in e-bike o una giornata all’aria aperta, si può ritrovare l’equilibrio tra idromassaggi riscaldati, infinity pool panoramica, saune aromatiche, bagno turco, laconicum romano, percorso Kneipp, docce sensoriali e una piscina da 15 metri per il relax più totale. Ogni mattina, inoltre, una guida accompagna gli ospiti in una passeggiata nel bosco, pensata per completare l’obiettivo giornaliero dei 7.000 passi di benessere. Durante il percorso si possono sperimentare momenti unici come abbracciare gli alberi, camminare a piedi nudi e provare il percorso Kneipp nelle gelide acque del torrente San Romedio. Un soggiorno al Pineta nutre corpo e anima, da sempre. Ed è per questo che offre un percorso che unisce la natura al piacere della buona tavola. Per le mamme amanti del buon cibo e del vino, la proposta enogastronomica è uno dei pilastri storici del resort e pone l’accento sulla stagionalità, sulla territorialità e sulle materie prime a chilometro zero.

Con la proposta “Festa della mamma”, prezzi da 520 euro per due persone per due notti con pensione ¾, ogni mattina 7.000 passi di benessere con guida, percorso di barefooting nel bosco, passeggiata con le fiaccole la sera e la possibilità di partecipare ogni giorno alle escursioni accompagnati da guide esperte

ENGELS PARK – CUORE FELICE

Un tempo speciale da regalare, che rallenta, che accoglie, che rigenera. In un luogo dove la natura diventa maestra di benessere, dove ci si disintossica dallo stress e si ritrova energia tra una tisana alle erbe, una sauna rigenerante e una passeggiata tra le vetrine del borgo storico di Vipiteno. Un rifugio di quiete e leggerezza che profuma di rose e muschio, dove il tempo rallenta e il silenzio abbraccia. Engels Park – Cuore Felice è un luogo intimo e sensoriale immerso in un parco di 6.000 mq, tra laghetti, sentieri fioriti e angoli di pace, che si trova a pochi passi dal centro della cittadina altoatesina. Qui il lusso è sobrio, fatto di natura, coccole in Spa e momenti di vero relax. La Cuore Felice Spa offre oltre 1.200 mq di benessere tra piscina coperta, saune, trattamenti con erbe alpine e piante della Val Ridanna. Le 41 camere accolgono con materiali naturali, ampie vetrate e profumi di pino cembro, creando un’esperienza rigenerante. Anche la cucina è un viaggio di gusto e consapevolezza, con piatti sani e locali. Per chi ama muoversi all’aria aperta, appena fuori dal parco si apre un mondo di possibilità: infinite passeggiate nella natura, escursioni e oltre 500 km di piste ciclabili. Proprio da Vipiteno parte la Ciclovia dell’Alto Adige, che attraversa borghi e castelli fino a Glorenza, regalando un’esperienza lenta e suggestiva tra cultura, storia e paesaggi da sogno. Un invito a celebrare la Festa della Mamma tra natura e benessere.

Con l’offerta “Primaverile 3 giorni”, valida dal 1° maggio al 28 giugno 2026, tre notti in camera doppia con mezza pensione Soulfood a partire da 390 euro a persona. L’offerta comprende l’utilizzo della Spa Engel, la activeCard, una bevanda di benvenuto e un piccolo regalo

ROCCA DI LONATO DEL GARDA

Un gesto semplice, ma carico di significato: regalare una giornata fuori porta all’insegna della cultura e della bellezza. Per la Festa della Mamma, la Rocca di Lonato del Garda è una destinazione che unisce fascino storico e vivacità artistica, grazie alle esposizioni che si alternano in una cornice davvero suggestiva. La Rocca svetta sul borgo antico di Lonato del Garda: un’imponente fortezza quattrocentesca immersa in un vasto parco, facilmente raggiungibile e affacciata su uno dei panorami più affascinanti del bacino meridionale del Lago di Garda e della pianura bresciana. Tra le più grandi fortificazioni del Nord Italia, la Rocca viscontea-veneta conquista per la sua architettura possente, i camminamenti di guardia e la Rocchetta, nucleo interno del complesso, dove affiorano i resti di caserme e postazioni militari accanto alla storica Casa del Capitano. Dal 1912 è riconosciuta come Monumento Nazionale e continua a raccontare secoli di arte, memoria e bellezza grazie all’opera della Fondazione Ugo Da Como, punto di riferimento nella valorizzazione della storia bresciana e del XIX secolo, oltre che parte della Rete dell’800 lombardo. Nella Casa del Podestà, una delle case museo meglio conservate della Lombardia, si entra in una raffinata dimora quattrocentesca che custodisce arredi originali e restituisce intatto il fascino della vita nobiliare dell’epoca. Il cuore della dimora è la straordinaria collezione libraria di Da Como. I ben 52 mila volumi la rendono una delle raccolte private più importanti del Nord Italia. Un tesoro che custodisce anche un prezioso segreto letterario: 48 lettere scritte da Ugo Foscolo alla contessa bresciana Marzia Martinengo. A dimostrazione del fatto che all’interno della Rocca la cultura si esprime in forme inaspettate, basti pensare che il Museo Civico Ornitologico ospita circa 700 esemplari di avifauna, e convive con spazi espositivi e ambienti multifunzionali che rendono il complesso dinamico e attuale. Ed è proprio questa ricchezza, tra storia, mostre e percorsi immersivi, a rendere la Rocca di Lonato un’idea perfetta per celebrare la Festa della Mamma: un regalo che non resta chiuso in una scatola, ma diventa tempo condiviso alla scoperta di un luogo dove la bellezza si trasforma in esperienza da vivere fianco a fianco. La Festa della Mamma può essere l’occasione per visitare insieme la mostra “Italia del Miracolo. Arte, design e pubblicità 1948-1968”, a cura della Fondazione Cirulli, in programma fino al 7 giugno 2026. La mostra racconta il “boom economico” che avvenne in Italia a cavallo tra la metà degli anni Quaranta e i primi anni Sessanta, periodo di profondo cambiamento nei costumi e nelle abitudini degli italiani.

Prezzi: visita libera solo Castello a partire da 6 euro – per persona, 5 euro – per il ridotto oltre 65 anni, 4 euro – per il ridotto fino a 14 anni. Per il biglietto combinato Museo “Casa del Podestà” + Castello da 12 euro – per persona, 10 euro – per il ridotto oltre 65 anni, 7 euro – per il ridotto fino a 14 anni. I biglietti sono acquistabili singolarmente, solo per il Museo o solo per la Rocca, oppure in abbinamento con il vantaggio del risparmio. La visita al Museo è sempre guidata, mentre la visita alla Rocca è libera. Viene consegnato alla biglietteria un piccolo libricino in tre lingue che permette al visitatore di muoversi secondo una logica di percorso