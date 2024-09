SCHNEEBERG FAMILY SPA RESORT, AVVENTURA IN FAMIGLIA

La bellezza candida del paesaggio, l’adrenalina delle piste, il silenzio dei boschi. La montagna, d’inverno, è una magia senza fine e allo Schneeberg Family Spa Resort può avere mille declinazioni diverse, accontentando le esigenze di tutti, grandi e piccini. Circondato da un panorama strepitoso, pur trovandosi a pochi chilometri dall’uscita dell’autostrada di Vipiteno, lo Schneeberg riesce a catapultare i suoi ospiti, letteralmente, in un altro mondo: un mondo parallelo che invita a concentrarsi su sé stessi e sui propri desideri, che siano a base di relax totale o di adrenalina pura, dimenticandosi di notifiche, traffico e vita frenetica. Per viversi una vacanza di rigenerante leggerezza.

Incorniciato dal massiccio del monte Giovo, dalle Alpi dello Stubai e dal Monte di Neve (che ha dato il nome dell’hotel), rievoca nello stile il calore delle più accoglienti strutture di montagna: qui tutto è raggiungibile da una fitta rete di passeggiate interne, senza dover mai uscire al freddo. Grazie alla sua lunghissima tradizione family, lo Schneeberg non smette mai di stupire i propri ospiti, grazie alle novità e ai costanti restyling, che hanno interessato, di recente, le sale da pranzo e la spa, senza dimenticare le nuove 18 Family Deluxe Suite di circa 50 mq, in grado di ospitare da tre a sei persone, con una stanza separata per i bambini. E offre una miriade di servizi pensati per una vacanza ricca di esperienze per tutta la famiglia, dal mondo wellness alla gustosa offerta gastronomica con i migliori prodotti del territorio altoatesino.

Oltre al divertimento sulla neve, i più piccoli possono divertirsi nel nuovissimo zoo-fattoria, dove i bimbi possono stabilire un contatto reale con la natura e gli animali, accarezzando pony, alpaca, caprette e conigli. Infine, lo Schneeberg Family Spa Resort è un family-resort a quattro stelle e a impatto zero, dal momento che può contare su una centrale idroelettrica e a cippato che alimenta la struttura e, con l’esubero, fornisce anche energia alla valle. Lo sci è la disciplina regina della stagione bianca. Chi soggiorna allo Schneeberg può scegliere di raggiungere le piste con la nuova cabinovia a 10 posti che porta alla ski area Monte Cavallo/Rosskopf di Vipiteno, dotata anche di una pista da slitta lunga 10 km, illuminata nelle ore notturne per slittate al chiaro di luna. Oppure si può sfruttare la cabinovia panoramica Racines-Giovo (ci si arriva comodamente con il bus navetta dall’hotel) e arrivare così a 2.250 metri di altitudine. Da qui partono altri impianti che salgono ancora più in alto, per chilometri e chilometri di piste innevate. Chi ama le acrobazie può sfruttare lo Snowboard Funpark, un parco giochi a 2.150 m raggiungibile direttamente con la cabinovia Racines-Giovo, che dispone anche di 3 piste da slittino che assicurano a grandi e piccini momenti di puro divertimento. Chi predilige lo sci di fondo, invece, può godersi i 50 km di piste su 3 anelli, ben preparate già alle prime luci dell’alba.

Per quel che riguarda i più piccoli, direttamente nel parco dell’hotel i bambini possono fare i primi passi sugli sci grazie al “tappeto magico”, un nastro trasportatore lungo 45 metri che si rivela una bella comodità per i genitori che possono far fare ai propri figli le prime esperienze con gli sci ai piedi in totale libertà e senza muoversi dall’hotel. Il tappeto magico può essere sfruttato anche come “skilift” per divertenti discese con la slitta. A soli due chilometri dall’hotel, inoltre, c’è lo skilift Gasse, gratuito per gli ospiti dello Schneeberg, sulla cui pista super facile i bimbi possono fare le prime prove sugli sci in tutta tranquillità. Oltre allo sci, spazio alle escursioni nel bosco: dallo Schneeberg Family Spa Resort, infatti, si parte per infinite passeggiate e ciaspolate in un paesaggio che ricorda il magico mondo di Narnia. Ogni giorno l’hotel organizza escursioni guidate, a misura di famiglia, per andare alla scoperta delle tracce degli animali nei boschi o per raggiungere diverse malghe della zona, dove è possibile pranzare o fare una buona merenda. Per esempio, dallo ski-lift di Gasse si può partire di primo mattino per una bella ciaspolata fino a raggiungere, a 1.800 m d’altezza, la Malga Wurzer a Ridanna (dalla quale si può poi scendere, volendo, con lo slittino) o proseguire in direzione del Sasso di Mareta. Una volta alla settimana, l’hotel organizza delle suggestive camminate serali alla luce delle torce. Presso la reception è sempre disponibile una mappa dei sentieri della zona.

Allo Schneeberg il divertimento, per i bambini, è senza fine e dopo le attività sulla neve prosegue all’interno dell’hotel nello strepitoso Mini-club. I genitori possono godere il piacere della vera vacanza, potendo offrire ai figli un mondo di giochi pressoché infinito e sempre nuovo grazie al Mini-Club gratuito dell’hotel, attivo 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera. Gli animatori organizzano ogni settimana un ricco programma di attività differenziato e adatto a bambini (dai tre anni) e agli adolescenti. Qui ci si diverte nell’area soft-play, sulla mini-pista da go-kart, con il bowling, la palestra di roccia e tantissime attività e laboratori proposti ogni giorno dagli educatori. Senza dimenticare la possibilità visitare il nuovissimo zoo-fattoria, adiacente all’hotel, dove i bimbi possono interagire con gli animali, accarezzandoli o dando loro da mangiare: ci sono pony, alpaca, caprette, conigli e galline.

Il grande plus della struttura è senza dubbio l’area wellness e Spa di oltre 10.000 mq, tra le più estese dell’Alto Adige, dedicata al benessere di tutta la famiglia che vanta piscine indoor e outdoor, tutte riscaldate, davvero incredibili oltre al Family Acqua Park Bergiland con scivoli d’acqua, scivoli-tunnel, piscina per neonati e angolo avventura con castello e casette degli gnomi per il relax. Ma il “divertimento”, allo Schneeberg, non riguarda solo i più piccoli: la recente ala Adults Only è un sogno di ben 2.000 mq riservato ai grandi. Panoramica, discreta, suggestiva, è delimitata da un lago e immersa nella natura con una piscina interna a sfioro di 25 metri, lettini idromassaggio, zone relax, chaises longues per due dove rilassarsi e concedersi del tempo per la coppia, e poi zona saune (esclusivamente textile-free), sauna infrarossi, terapia inalatoria al sale, sauna alle erbe, sauna finlandese panoramica e bagno turco. Per “staccare”, letteralmente, da tutto e da tutti. Lo Schneeberg si raggiunge dal Brennero o da sud dall’autostrada A22. Si esce a Vipiteno, direzione Val Ridanna: dopo soli 15 km si arriva all’hotel.

Offerta “Sole, Neve e Wellness”: con trattamento All Inclusive Light (bevande analcoliche dal buffet comprese sia a pranzo che a cena) e tutti i servizi inclusi, per un soggiorno di 3 o 4 notti (giovedì-domenica o domenica-giovedì), comprensiva di un buono per la beauty farm da 20 euro a camera, prenotabile dal 3.11 al 22.12.24 da 380 € e dal 5.1 al 27.2.25 o dal 9.3 al 13.4.25 o dal 27.4 al 4.5.25 da 410 €. Prezzo Inverno 2024: a partire da 120 € per persona al giorno con trattamento All Inclusive Light (bevande analcoliche dal buffet comprese sia a pranzo che a cena) e tutti i servizi inclusi.