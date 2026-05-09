IN VAL D’ORCIA PER UN’ESTATE DALLE SFUMATURE DORATE

Sotto il bel sole dell’estate, la Val d’Orcia si veste d’oro e di silenzio, diventando un invito irresistibile a rallentare e lasciarsi andare. Le colline si accendono di sfumature dorate, i borghi si riempiono di luce e l’aria si trasforma in un paradiso aromatico, grazie al sole che accentua i profumi intensi delle erbe selvatiche, dal timo all’origano, dalla lavanda all’elicriso, dal rosmarino alla nepitella. Il silenzio, interrotto solo dal fruscio del vento e dal canto lontano delle cicale, amplifica la magia di un paesaggio che sembra dipinto, immortalato dai grandi maestri senesi tra Medioevo e Rinascimento, che hanno reso la Toscana celebre nel mondo. È la stagione ideale per chi desidera ritrovare il ritmo autentico delle cose: passeggiando tra i vicoli di pietra, concedendosi ottimi pranzi con i sapori della tradizione, magari con un calice di vino locale tra le mani, a raccontare la Toscana. A fare da cornice a questo scenario, due rifugi di charme che sanno far emergere l’anima più pura della Val d’Orcia: Rocca d’Orcia Suites & Villas, un albergo diffuso che riporta in vita il fascino delle antiche dimore aristocratiche toscane, e Locanda in Tuscany Luxury Country Resort, antico casale trasformato in un’elegante oasi di pace e lusso discreto, nel rispetto della sua profonda anima rurale. Entrambi i luoghi rappresentano la base ideale per esplorare la Toscana in estate, in tutto il suo splendore: degustare vini e formaggi, concedersi il relax delle terme o passeggiare tra borghi medievali. A Pienza, per esempio, la “città ideale” del Rinascimento, con il suo centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e le colline che circondano il borgo. Oppure a Radicofani, uno dei borghi più suggestivi della zona, adagiato su un colle che domina la vallata sottostante, noto per la sua torre di guardia medievale, simbolo di resistenza e bellezza. Gli amanti del benessere troveranno il loro angolo di paradiso rilassandosi nelle rinomate terme di Bagno Vignoni, Bagni San Filippo e San Casciano dei Bagni. Gli appassionati di vino non potranno farsi mancare visite alle cantine di Montalcino o di Montepulciano così come i food lovers apprezzeranno la possibilità di degustare il rinomato pecorino di Pienza direttamente nelle fattorie. Chi desidera praticare un po’ di attività fisica può concedersi piacevoli passeggiate, uscite in mountain bike, trekking ed escursioni in tutto il territorio toscano, a cominciare dal vicino Monte Amiata, inserito nella Via Francigena, che offre boschi di castagni e querce secolari, seguendo il corso dei torrenti che, a valle, si immettono nel fiume Orcia.

ROCCA D’ORCIA SUITES & VILLAS

Un’esperienza immersiva nella vera essenza della Val d’Orcia, tra orizzonti sconfinati, panorami indimenticabili e la scoperta di genuine delizie gastronomiche. È la promessa di Rocca d’Orcia Suites & Villas, affascinante progetto di ospitalità diffusa che si estende a Rocca d’Orcia, un borgo che ha saputo custodire la sua anima d’altri tempi: conta appena 34 abitanti e si caratterizza per l’iconica Rocca di Tentennano, una fortificazione medievale in pietra calcarea costruita per scopi militari. Tra mura antiche e scorci unici, in un contesto dove gli attimi scorrono lenti e un senso di pace e di pacatezza pervade ogni angolo, basta passeggiare tra le stradine strette del borgo, rimaste pressoché intatte fin dal Medioevo, per ritrovarsi. Suite, appartamenti e ville, profondamente immersi nel borgo medievale e avvolti dal suo charme, offrono un rifugio autentico dove l’eleganza si fonde con la tradizione toscana e ogni dettaglio racconta un legame profondo con il territorio. Con una vista panoramica incomparabile sulla Val d’Orcia, da Montalcino a Pienza, Rocca d’Orcia Suites & Villas rappresenta il set perfetto per immergersi nella vita della valle. Accanto alla chiesa sconsacrata di San Simeone, nell’antica dimora e nei due caratteristici edifici in pietra adiacenti, sono state ricavate 12 suite (Deluxe, Junior Suite e Prestige Junior Suite) che dominano la valle e regalano una vista incredibilmente sconfinata. Arredate con pezzi di fine Ottocento, evocano l’atmosfera delle aristocratiche abitazioni toscane: la scelta è stata quella di “far parlare” il luogo, con la sua storia e la sua innata eleganza. Nel cuore di Rocca d’Orcia, tra le antiche mura, alcune case del villaggio sono state sapientemente restaurate e trasformate in ville, loft e appartamenti, per un totale di sei unità abitative indipendenti. Dislocate e accessibili direttamente dalle vie del borgo, rappresentano una proposta di soggiorno incomparabile, che permette di respirare a fondo l’atmosfera del luogo. Offrono tutto quello che serve per vivere un’esperienza toscana autentica, immersi nella bellezza e nella dolcezza di questa terra unica.

ROCCA D’ORCIA GRILL

Per il pranzo o la cena c’è Rocca d’Orcia Grill, in via Borgo Maestro 74, nei pressi della piazzetta centrale del paese. In questa originale braceria è possibile gustare l’autentico sapore della “ciccia” toscana in un ambiente che invita alla convivialità. Tra i piatti imperdibili spiccano la succulenta bistecca alla fiorentina, il filetto alla griglia, la tagliata di Chianina e la grigliata mista, ma in menù sono presenti anche hamburger, panini gourmet di Cinta Senese, formaggi grigliati. Tutto in perfetto stile Amore Toscano, progetto nato per valorizzare la straordinarietà dei prodotti tipici del territorio: ogni creazione nasce dalla collaborazione con fidati fornitori locali, accuratamente selezionati, per garantire materie prime di eccellenza con un’offerta di prodotti (salumi, formaggi, farine, vini, pasta, cantucci…) a km zero o quasi. Per prenotazioni: info@dolcevitavaldorcia.com oppure Tel. 0577 1794961.

LOCANDA IN TUSCANY LUXURY COUNTRY RESORT

Nella campagna senese, tra Pienza e Bagno Vignoni, un antico casolare è stato sapientemente trasformato in un incantevole country resort, rispettandone l’anima rurale: Locanda in Tuscany. Qui il lusso si esprime nella sua forma più pura: essenziale, raffinato, autentico. L’atmosfera è volutamente discreta, pensata per far risaltare la bellezza della tradizione. La scelta perfetta per una fuga country-life, lontano da tutto e da tutti, per connettersi con il territorio in una delle aree più belle d’Italia, dove ci si può rilassare nei pressi della bellissima piscina panoramica e lasciare vagare lo sguardo sulla natura circostante. Le nove camere (divise in cinque categorie: Deluxe, Superior Deluxe, Grand Deluxe, Superior Grand Deluxe e Suite), tutte diverse tra loro, fondono comfort moderno e fascino d’epoca, con arredi ricercati, pavimenti in cotto originali e dettagli scelti con cura. Alcune dispongono di camino, altre di vasche freestanding e tutte offrono una vista spettacolare sulla natura magnifica di questo iconico territorio. Ogni elemento d’arredo racconta una storia: dalle porte d’epoca alla rubinetteria d’altri tempi, dalle magnifiche vasche in ghisa con piedini, protagoniste delle camere, ai settimini trasformati in eleganti angoli bar. Le camere si trovano nella casa principale o nella caratteristica dépendance, che un tempo era il deposito delle caratteristiche “balle di fieno”.

RISTORANTE “TAVERNA DI MOZART”

“Taverna di Mozart” è il ristorante di Locanda in Tuscany: offre una cucina profondamente legata al territorio toscano, orchestrata dalla cuoca Tina Aigbovo Pinzi, che delizia gli ospiti con piatti ispirati alla tradizione. “Taverna di Mozart” lega il proprio messaggio al lusso dei sapori genuini di una volta, in uno spazio dinamico dove pranzare, cenare e sorseggiare un aperitivo. Il ristorante è stato ricavato nella vecchia stalla, rimasta intatta. I piatti proposti rispecchiano la filosofia di Locanda in Tuscany, privilegiando proprio la territorialità: pasta e farro toscani, pici fatti in casa con farine locali, carni bio e praticamente a km zero, olio extra vergine di oliva prodotto direttamente dai proprietari della struttura. La carta dei vini è una selezione di etichette toscane naturali da viticoltori che non si affidano alla grande distribuzione. Un’esperienza autentica del territorio, una riscoperta della straordinarietà del quotidiano nei colori e nei profumi del paesaggio ma soprattutto nei sapori dei prodotti tipici toscani. Il ristorante “Taverna di Mozart” è aperto, su prenotazione, anche agli ospiti esterni e l’intero locale può essere affittato per feste private (può accogliere fino a 60 persone).

La Val d’Orcia è una terra che si vive anche attraverso il gusto: l’olio extravergine di oliva è il simbolo di una tradizione secolare che si rinnova ogni anno. Locanda in Tuscany propone interessanti degustazioni (su prenotazione) al costo di 35 € a persona. Viene effettuata la comparazione tra le ultime due annate di olio, con l’assaggio di due bruschette, una al fagiolo bianco e una al paté di fegatini, preparate con pane differente (con farina bianca e farina nera), per far comprendere come il prodotto venga esaltato dall’olio. Gli uliveti della struttura, prossimi a diventare secolari, si sviluppano per circa otto ettari e ospitano circa 600 piante nei comuni di Castiglione d’Orcia e San Quirico d’Orcia. Il terreno e le piante non sono sottoposti ad alcuna concimazione o trattamento chimico. Le tipologie di olivo sono Frantoio, Leccino, Moraiolo, Olivastra Seggianese. Per produrre l’olio extravergine di altissima qualità di Locanda in Tuscany, che nasce da selezionati frantoi locali, la raccolta delle olive viene fatta manualmente. È in vendita a 49 € (750 ml). Il vino come mezzo per scoprire la valle e la sua storia, tra arte, segreti e curiosità. È questo il fine delle degustazioni “Storia&Vino”, guidate da Serena Tarquini, una storica dell’arte appassionata di vino divenuta poi sommelier. Attraverso un percorso che intreccia la storia della Val d’Orcia ai suoi vini, gli ospiti di Rocca d’Orcia Suites & Villas e di Locanda in Tuscany potranno vivere un’esperienza unica: degustare tre etichette selezionate e scoprire i segreti del territorio. Attività imperdibile per chi desidera immergersi nelle radici culturali ed enogastronomiche della Toscana. Questa originale degustazione, della durata di circa un’ora e 45 minuti, si effettua su prenotazione al costo di 95 € a persona. Per prenotazioni: 378 3045255.

IL PROGETTO DOLCEVITA VALDORCIA

Dolcevita Valdorcia è un cluster nato con l’obiettivo primario di valorizzare e sostenere l’iconico territorio che lo ospita, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2004. È un progetto che porta la firma di Claudia Giuliani e Luca Bernetti, già proprietari di Locanda in Tuscany, insieme a Elisa Colli, nome noto nella ricezione alberghiera. Appartengono al cluster Dolcevita Valdorcia sia Rocca d’Orcia Suites & Villas che Locanda in Tuscany Luxury Country Resort, oltre alla Cappella di Vitaleta, Vitaleta Ristoro e Vitaleta Gourmet.