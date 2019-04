HOUDA BAKKALI. DONNE E ARTE DIGITALE, ROMPENDO GLI STEREOTIPI

La mostra “Women and Digital Art, Breaking stereotypes” cerca di abbattere i cliché e portare al pubblico una visione trasgressiva, dirompente e moderna delle donne arabe, anche attraverso le tecniche, gli strumenti e i supporti di arte digitale.

Una doppia rivendicazione firmata dall’artista internazionale Houda Bakkali. La serie “Beautiful African Woman”, che sarà esposta dal 4 al 31 maggio 2019 al National Tourism Parador di Lorca, è un omaggio alla donna araba la cui ispirazione è la madre dell’artista. Bakkali intende con questo lavoro “lasciare l’eredità di fare le cose normalmente, in totale uguaglianza, sentirsi liberi. È una visione colorata, entusiasta e ottimista, con due pilastri chiave, la tecnica e l’anima del lavoro, con cui cerco anche di confutare gli stereotipi sulla cultura araba. È giusto e necessario che le persone sappiano che non tutto è estremo, per dare visibilità a una donna libera ed esigente, proprietaria delle proprie decisioni e padrona della propria vita”.

L’artista ricorda come la protagonista di questo lavoro vestì i trikini nella spiaggia di Tangeri negli anni ’50 e ’60, un comportamento anomalo a quei tempi. Rompere gli stereotipi, l’involuzionismo e rivendicare il diritto delle donne a decidere sul loro futuro, sono i messaggi che animano questa serie di illustrazioni digitali. L’opera “Beautiful African Woman” ha ottenuto diversi riconoscimenti dai svariati media e istituzioni internazionali, avendo ottenuto il New Talent Award degli artisti del World International Festival di Cannes (2018), il Silver Award della prestigiosa casa editrice Graphis in New York (2018) o la Circle Foundation for the Arts Award di Lione (2019), tra le altre distinzioni. D’altra parte, il lavoro di Bakkali cerca anche di rompere con i cliché che ancora condizionano l’arte digitale che, come l’artista ha ricordato nella sua conferenza all’Antonio López Arts College lo scorso marzo, “è ancora molto sospetta e questo è stato un handicap importante con cui ho avuto a che fare durante tutta la mia carriera”. Tuttavia, e secondo Bakkali, “gli strumenti digitali sono un altro mezzo per costruire ponti, per esprimere le preoccupazioni dell’anima e per descrivere il mondo che ci circonda”.

Houda Bakkali

Houda è un’artista visiva spagnola di origine marocchina. È esperta in comunicazione digitale e marketing online, con oltre dieci anni di esperienza nel settore. Allo stesso modo, ha lavorato nella stampa e nella pubblicazione grafica, una delle sue grandi passioni. La sua prima opera visiva risale al 2008, quando pubblicò la serie “Africa sweet and pop”, un tributo colorato, ottimista e pieno di speranza alle sue origini. Houda è cresciuta nel quartiere di Lavapiés, una delle comunità più cosmopolite e multiculturali di Madrid, un luogo che l’artista associa sempre con la sua passione e motivazione per l’arte. Houda Bakkali ha esposto a Parigi, Madrid, Cannes, Barcellon e il suo lavoro, le sue tecniche e il suo processo creativo sono stati riconosciuti da diverse istituzioni come il Consolato Generale Spagnolo a New York. Attualmente, ha il suo studio creativo a Barcellona.

LA MOSTRA

La mostra “Women and Digital Art, Breaking stereotypes”, ospiterà l’opera “Beautiful African Woman”, il lavoro più rappresentativo dell’artista, così come i suoi ultimi progetti artistici digitali: “Don Chisciotte Time” presentato lo scorso aprile a New York; “The three age”, serie premiata con the Distinguished Artist dall’International Magazine Art Ascent in Canada, 2019; e “I fiori della fortuna”, una delle opere più simboliche di Bakkali e parte della sua prima opera grafica.

PARADOR DE TURISMO DI LORCA

Costruito sul sito del Castello di Lorca, Parador de Turismo è uno dei gioielli architettonici di Lorca, una città unica che vanta una ricca eredità di culture, da quella cristiana a quelle ebraica e musulmana, che oggi le ricorda grazie alle sue strade in cui svettano la sinagoga del XV secolo, il muro almohade, la cisterna islamica, la cittadella del castello, mura medievali, quartieri ebraici, aranceti e vigneti. Il Parador de Turismo è stato inaugurato dalla Regina Sofia nel 2012.

Paradores Nacionales de Turismo ha una delle più importanti collezioni d’arte in Spagna. Dalle incisioni gotiche del 14 ° secolo, un rilievo in pietra firmato da Juan de Juni, dipinti ad olio del 16 ° secolo, arazzi fiamminghi realizzati con illustrazioni di Rubens o mobili del XVI e XVII secolo di valore incalcolabile fanno parte di questa collezione esclusiva. Dall’apertura nel 1928, questa catena alberghiera ha nutrito le pareti dei suoi edifici monumentali con la migliore arte. Infatti, nel mondo, nessuna struttura alberghiera conosciuta ha più di 9.000 opere d’arte,

