FOUR SEASONS MILANO, DOVE IL NATALE SI FA INCANTO

A Milano, il Natale ha il profumo del sogno. Al Four Seasons Hotel, l’immaginazione di Vincenzo Dascanio plasma un universo sospeso tra incanto e tradizione: il Sentiero dei Balocchi. Non è un semplice allestimento, ma un viaggio immersivo che trasforma gli spazi dell’hotel in una fiaba contemporanea, dove la meraviglia si riscopre attraverso gli occhi dell’infanzia.

Dal Stilla Bar al Ristorante Zelo, si attraversa una foresta magica: alberi dalle sfumature sofisticate di verde e oro, elfi giganti in velluto, casette retro illuminate e stelle che sembrano trattenere la luce. Ogni ambiente racconta un frammento di Natale, fino al Camino, che diventa la Stanza delle Stelle, luogo sospeso dove il tempo si ferma. La magia si completa con i sapori. L’executive chef Fabrizio Borraccino, il pastry chef Stefano Trovisi e il bartender Alejandro Pellejero firmano un percorso gastronomico che celebra la festa con piatti, dolci, cioccolate e cocktail pensati per ogni momento di condivisione.

Il momento più atteso è la Merenda delle Feste, che anima lo Stilla Bar e il Sentiero dei Balocchi. Protagonista assoluto è il cioccolato, con un menu dedicato ideato da Stefano Trovisi insieme a quattro brand internazionali, dove ogni cioccolata è accompagnata da un dolce abbinato: Fondente 100% Sur Del Lago – cioccolato venezuelano dalle note di mandorla, caramello e caffè, servito con biscotto Pan di Zenzero, panna montata e cacao; Fondente Criollo 75% – rarissimo cacao del Chuao, con aromi di banana, vaniglia e nocciole tostate, abbinato a una Florentine con arancia candita e mandorla. Infine Al latte Akan 38% – blend africano di Ghana e Liberia, dal gusto intenso e terroso, accompagnato da pralinato alle nocciole piemontesi e pop-corn caramellati; e Bianco AlmondCoa 36% – vegano, a base di mandorla e burro di cacao, servito con pralinato al pistacchio di Sicilia e marshmallow vegano al lampone.

Il menù si arricchisce con due cocktail, il Mandarin Punch e l’immancabile Vin Brulé, mentre il profumo del Panettone – nella versione Classica e Limited Edition Mango e Albicocca – accompagna ogni momento. Inoltre le cucine del Four Seasons si preparano ai grandi appuntamenti: dalla Vigilia al pranzo di Natale, fino al Cenone di Capodanno, quando il Ristorante Zelo diventa palcoscenico di un’esperienza gastronomica indimenticabile.