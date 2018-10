GAVI X GENOVA

Il 4 ottobre 2018 il Consorzio Tutela del Gavi ripresenta TUTTO IL GAVI A GENOVA, la seconda edizione dell’evento che nel 2017 ha proposto istituzionalmente il Gavi DOCG al territorio cui il Grande Bianco Piemontese è più fortemente legato. E il ‘ponte’ storico, culturale, ambientale ed enogastronomico tra il Gavi e Genova viene rafforzato da un segno di amicizia e solidarietà a favore degli sfollati del Ponte Morandi.

GAVI & GENOVA

Storicamente entroterra di Genova, il Gavi è una terra ricca e fertile, anticamente attraversata dalla Via del Sale e dalla Via Postumia, le strade del commercio. In tempi più recenti i Doria, gli Spinola, gli Adorno, i Malaspina, i Grimaldi, i Lomellini si insediano in questo Oltregiogo, trapiantando nel Basso Piemonte quella ‘genovesità’ che ancora oggi si riscontra ovunque.

Dalla disposizione a carruggi dei borghi all’identità territoriale dei comuni, molti dei quali seguiti dall’appellativo Ligure, dalla lingua parlata alla cucina, a base di verdure e pesce. Ed ecco spiegata, in Piemonte terra di rossi, la presenza di un grande Bianco, il Cortese, GAVI DOCG.

AMICIZIA E SOLIDARIETÀ

In occasione di questo nuovo incontro in città, il Consorzio Tutela del Gavi e i suoi Produttori non potevano rimanere indifferenti al dramma che ha colpito Genova. Hanno quindi istituito un progetto di raccolta fondi a favore degli sfollati del Ponte Morandi, un piccolo ma significativo segnale di solidarietà che il mondo del vino tributa a Genova, destinando la cifra raccolta a beni di prima necessità indicati dagli stessi cittadini colpiti, attraverso una onlus del territorio.

La bottiglia istituzionale “Ventanni” (creata nel 2018 per l’anniversario della DOCG) verrà proposta in vendita ad offerta minima di 20 € in tre occasioni: lo stesso incontro del 4 ottobre, il 10 ottobre durante la Milano Wine Week e la manifestazione “Rolli Days” ancora a Genova, il 13 e 14 ottobre, a Palazzo Nicolosio Lomellino.

I Produttori del Gavi Docg, a loro volta, doneranno 1 € per ogni bottiglia venduta fino al 30 dicembre 2018 vestendo le proprie bottiglie con il collarino “GAVI PER GENOVA”.

PROGRAMMA

A partire dalle 18.00 nella Sala Orefici, Top Floor dell’Hotel Savoia, la serata si avvia con il Talk GAVI & GENOVA a cui partecipano Roberto Ghio, Presidente del Consorzio Tutela del Gavi; Davide Ferrarese, Agrotecnico del Consorzio; Luigi Pagliantini, dell’Associazione Amici del Forte di Gavi, narratore e storico del territorio; lo chef Matteo Costa de “Le Cicale in Città”, ristorante a Genova. Modera l’incontro Francesco Moneta, per il Laboratorio Gavi. E’ l’occasione inedita per una conversazione a più voci percorrendo e approfondendo i legami storici e ambientali e le influenze culturali ed enogastronomiche tra Genova e Gavi, con l’obiettivo di ritornare a ‘fare sistema’ tra i due territori.

Segue la presentazione dell’iniziativa di fundraising GAVI PER GENOVA, alla presenza degli interessati, invitate le autorità cittadine. Infine il Vino è protagonista, con il BANCO DI ASSAGGIO DEI GAVI DOCG, a cura di AIS Liguria.

In degustazione anche la Bottiglia istituzionale “Ventanni”, l’etichetta che celebra i 20 anni di Gavi DOCG, 1998-2018, i cui festeggiamenti si chiudono proprio a Genova, in questa occasione.

VENDEMMIA 2018

TUTTO IL GAVI A GENOVA accompagna anche le ultime giornate della Vendemmia 2018: un’annata decisamente più nella norma e positiva rispetto alla precedente. Il periodo di raccolta, infatti, si è riconfermato nella media del Cortese intorno alla terza settimana di settembre, mentre nel 2017 era stato precoce, intorno ai primi giorni del mese. Grazie all’andamento climatico di quest’anno, meno siccitoso, la vendemmia si preannuncia prodiga nella quantità e il Gavi più equilibrato nel calice, tra alcol e freschezza, valorizzando ed esaltando le note organolettiche tipiche del Grande Bianco Piemontese

GAVI PER GENOVA

Il Consorzio Tutela del Gavi e i Produttori della denominazione

sono accanto alla città con una raccolta fondi

a favore degli sfollati del Ponte Morandi

Gran Hotel Savoia

Via Arsenale di Terra 5

Genova

dalle ore 18.00