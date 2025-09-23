PINETA NATURE RESORT, L’ARTE DEL FREDDO

L’inverno in montagna è una stagione magica, che si trasforma in palcoscenico per un benessere autentico. Al Pineta Nature Resort, il freddo non è solo un elemento, ma un’arte che diventa il cuore di un percorso di longevità, semplice e straordinario. Lontano dalle affollate aree sciistiche, questo rifugio si trova ai piedi del Parco Naturale Adamello Brenta, nel centro della Val di Non. L’assenza di traffico e la natura incontaminata sono i veri lussi che aspettano l’ospite. Qui i ritmi rallentano, allineandosi a quelli dell’anima, e aumenta il desiderio di benessere e di contatto profondo con l’aria pura e frizzante della montagna. Il Pineta Nature Resort, con i suoi chalet immersi nel bosco, è un hotel diffuso e base perfetta per una pausa rigenerante, circondati dalle maestose Dolomiti di Brenta e dal Gruppo montuoso delle Maddalene.

Il Pineta ha celebrato un autunno di successi, festeggiando l’ingresso nell’élite dell’hotellerie mondiale. In occasione del 25° anniversario dei Tripadvisor Travellers’ Choice Awards Best of the Best, l’hotel si è posizionato tra i migliori in assoluto, conquistando un posto nella Top 5 a livello globale e nella Top 3 in Europa. Questo prestigioso riconoscimento, conferito a meno dell’1% degli 8 milioni di profili presenti sulla piattaforma, è la prova dell’impegno del Pineta nel curare ogni dettaglio per offrire un’ospitalità autentica, apprezzata da una clientela internazionale. L’hotel ha inoltre ottenuto il secondo posto in Italia nella categoria Pet-Friendly. “Questo risultato va dritto al cuore” commenta Nicola Sicher, co-proprietario della struttura. “È la conferma che la nostra filosofia, fatta di amore e attenzioni, viene apprezzata in tutto il mondo. Non si tratta solo di accogliere, ma di abbracciare ogni ospite, inclusi i loro amici a quattro zampe che da noi sono davvero benvenuti”.

Invero, negli ultimi anni, il concetto di vacanza si è evoluto: sempre più viaggiatori cercano di trasformare le proprie ferie in un’occasione per prendersi cura di sé, dei propri cari, dei propri compagni a quattro zampe e, nel contempo migliorare la propria salute. In questo contesto, sono nati i pacchetti benessere, proposte innovative che combinano relax, trattamenti mirati, riposo di qualità e attività all’aria aperta per migliorare il benessere fisico e mentale. Con la sua decennale esperienza nel wellness, il Pineta Nature Resort presenta per l’inverno 2025-2026 un’evoluzione del suo storico programma: la Pineta Winter Therapy. Un’esperienza olistica che trasforma il freddo in una vera e propria arte del benessere per nutrire e rigenerare corpo e mente, in un connubio perfetto tra relax e natura incontaminata. L’approccio è diretto e privo di artifici: niente cabine criogeniche, ma il contatto immediato e puro. Gli ospiti, guidati da esperti, imparano a sfruttare il potere rigenerante delle basse temperature attraverso il contatto con gli elementi: la neve, l’acqua fredda e l’aria frizzante della montagna. Questo programma si basa sul richiamo ancestrale che spinge l’essere umano a cercare un legame profondo e istintivo con l’ambiente naturale. Non si tratta solo di ammirare un paesaggio, ma di assecondare un bisogno radicato: sentire il suono del vento tra gli alberi, il profumo della terra, il tepore del sole sulla pelle e l’energia tonificante del freddo.

Il percorso della Winter Therapy, prenotabile dal 09 novembre 2025 al 18 gennaio 2026, si snoda attraverso una serie di attività pensate per rafforzare il corpo e stimolare uno stile di vita più sano e vitale. Tra queste, esperienze di “barefoot” sulla neve, percorsi Kneipp nel torrente San Romedio e sessioni di meditazione e respirazione all’aperto. L’esperienza non è un semplice trattamento, ma un percorso di riconnessione e rigenerazione. Il freddo naturale agisce su più livelli. Oltre agli effetti fisiologici come il rafforzamento del sistema immunitario, la stimolazione della circolazione e il miglioramento della termoregolazione, offre un profondo beneficio psicologico. L’immersione nella natura, il silenzio, l’aria pulita e l’assenza di distrazioni tecnologiche contribuiscono a ridurre lo stress e a migliorare l’umore. Nella scienza dello sport, il freddo è già molto apprezzato per i suoi benefici: riduce le infiammazioni, allevia il dolore muscolare, diminuisce il gonfiore, aiuta a bruciare più calorie e migliora la concentrazione. Al Pineta, questi benefici si fondono con il calore accogliente della SPA, dove una nuovissima Infinity Pool riscaldata con vista sulle Dolomiti offre un contrasto rigenerante. Con i suoi 1.200 mq, il centro benessere è il luogo ideale per scollegare la mente e far riposare i muscoli dopo le attività all’aperto. Un programma quotidiano su misura, che include yoga, pilates, campane tibetane e gettate di vapore in sauna, permette di alternare i momenti all’aperto con il relax.

Altra novità dell’autunno-inverno 2025-2026 è l’esperienza dedicata al benessere e all’attività fisica: “Pineta Active Living“. Si rivolge a chiunque voglia rigenerarsi, dai neofiti della corsa agli aspiranti maratoneti, attraverso un programma settimanale che combina sport, natura e ottima cucina. La prima edizione di “Pineta Active Living” si terrà dal 2 al 9 novembre 2025, mentre un’edizione avanzata è prevista dal 3 al 10 maggio 2026. Il programma di sette giorni è pensato per offrire una rigenerazione completa e guidata. Gli ospiti parteciperanno a sessioni di corsa, camminate consapevoli nel bosco e allenamenti specifici per la forza e la postura. Il tutto sarà affiancato da momenti di riflessione e crescita personale, come laboratori di respirazione e incontri con un mental coach.

Per chi desidera un’esperienza autentica e a stretto contatto con la natura, il Pineta Nature Resort offre diverse soluzioni abitative, tutte costruite secondo i principi della bio-architettura per garantire una vacanza a “impatto 0”. È possibile scegliere tra un soggiorno in un’autentica baita di montagna, immersa nel parco del Pineta, oppure in una delle suite (a scelta tra Junior Suite, Family Suite e Suite) all’interno degli chalet in stile trentino. Le strutture si integrano perfettamente nel paesaggio circostante, offrendo anche soluzioni indipendenti come le romantiche baite in legno. Una delle novità più recenti sono le nuove Junior Suite all’interno dello Chalet Ginepro, realizzate in legno di rovere. Queste suite sono il rifugio ideale per le coppie, con giardino privato o balcone panoramico, un nido sospeso in soggiorno e una vasca da bagno freestanding per momenti di puro relax e intimità. Le montagne incontaminate che circondano il Pineta Nature Resort sono un’attrazione irresistibile per gli amanti delle attività all’aria aperta. Le proposte sono pensate per ogni tipo di viaggiatore, e si integrano perfettamente con il programma di benessere olistico offerto dal resort. Ogni mattina, una guida accompagna gli ospiti in una passeggiata nel bosco, pensata per completare l’obiettivo giornaliero dei 7.000 passi di benessere. Durante il percorso si possono sperimentare momenti unici come abbracciare gli alberi, camminare a piedi nudi e provare il percorso Kneipp nelle gelide acque del torrente San Romedio. Per chi cerca altre sfide, sono disponibili attività come il nordic walking, il running e la bicicletta, con percorsi che si snodano attraverso i paesaggi mozzafiato della Val di Non. Ogni settimana, inoltre, vengono organizzate gite guidate in mountain bike o e-bike.

Un soggiorno al Pineta nutre corpo e anima, da sempre. Ed è per questo che offre un percorso che unisce la natura al piacere della buona tavola. Per gli amanti del cibo e del vino, la proposta enogastronomica è uno dei pilastri storici del resort, che pone l’accento sulla stagionalità, sulla territorialità e sulle materie prime a chilometro zero. Il Ristorante “Alla Pineta” è un’Osteria Tipica Trentina, segnalata anche tra le Osterie d’Italia Slow Food. Questo riconoscimento certifica la qualità dell’offerta, l’origine trentina degli ingredienti e la provenienza locale dei vini. Questi ultimi sono veri e propri protagonisti al Pineta: la ricca carta dei vini è curata dal sommelier e co-proprietario Andreas Sicher, un grande appassionato che seleziona etichette nazionali, tedesche, francesi e austriache. Il resort collabora attivamente con le cantine della zona e organizza serate di degustazione nella Cantina del Pineta.

La cucina del Pineta non è solo gusto, ma anche benessere. Per chi sceglie i programmi “Pineta Active Living” o “Pineta Winter Therapy”, i pasti sono studiati da uno chef e da un nutrizionista sportivo, con ingredienti locali e biologici per garantire un’alimentazione equilibrata e di alta qualità. Il Pineta si raggiunge in auto con l’Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita di Trento Nord o Bolzano Sud. In treno con la linea ferroviaria Bologna-Brennero, alla stazione di Trento si cambia e si prosegue con la Ferrovia Elettrica Trento Malè fino a Dermulo e da qui c’è la navetta gratuita del Resort (su prenotazione).

Prezzi: a partire da 120 € a notte a persona in camera doppia con pensione 3/4