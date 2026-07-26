STAR CLIPPERS, L’ARTE DI NAVIGARE

Un viaggio con Star Clippers non è una semplice crociera, ma un’esperienza unica, che ti fa vivere a stretto contatto con il mare. La piccola compagnia di navigazione è stata fondata nel 1989 da Mikael Krafft, imprenditore svedese ed esperto e appassionato di imbarcazioni storiche. Il progetto prende forma con due velieri gemelli a quattro alberi. Il primo, Star Flyer, lungo 115,5 metri, largo 15 metri, viene varato nel 1991. L’anno successivo arriva il suo gemello, Star Clipper, con le stesse caratteristiche. Nel 2000 Krafft compie il passo decisivo: aggiunge alla flotta Royal Clipper, un veliero di 134 metri, cinque alberi e 42 vele quadre. È il più grande al mondo nel suo genere, una nave che unisce la maestosità dei grandi velieri del passato alla precisione della tecnologia contemporanea.

I tre velieri sono la reinterpretazione contemporanea dei grandi clippers che solcavano gli oceani nell’Ottocento. Star Flyer e Star Clipper sono in realtà molto più grandi di quello che erano le storiche navi clipper. Tecnicamente infatti sono brigantini armati a vele quadre sull’albero maestro e a vele auriche nei rimanenti alberi di prua e poppa. Mentre Royal Clipper, rappresenta una rivisitazione del leggendario Preussen – veliero costruito nel 1902 in Germania- e detiene il Guinness World Record per essere il cinque alberi a vele quadre più grande al mondo. Non imitazioni, ma repliche fedeli nello spirito e nell’estetica, riportate alla vita con materiali moderni e una tecnologia che permette di navigare a vela con la stessa grazia di allora, ma con standard di sicurezza e comfort attuali.

Star Clipper e Star Flyer possono ospitare ciascuno fino a 166 passeggeri in 85 cabine, suddivise in sette categorie, con arredi in legno e ottone e dotate di tutti i comfort. Il top è rappresentato dalla lussuosa Cabina dell’Armatore con salottino privato e bagno con vasca. Su ogni veliero ci sono spazi generosi, sui ponti in teak, in cui distendersi al sole, due piscine, un bar esterno, un piano bar interno e una serie di servizi che includono massaggi Thai, attività acquatiche e una sala ristorante senza assegnazione dei posti.

Le due navi hanno recentemente attraversato un intervento di rinnovamento: nuovi tessuti, interni aggiornati, un restyling che ha restituito freschezza e continuità allo stile di bordo. L’ammiraglia Royal Clipper può accogliere fino a 227 ospiti, che possono scegliere fra due Cabine dell’Armatore, 14 suite con balcone, due cabine con accesso diretto al ponte e 90 cabine esterne e sei interne. Gli interni in stile edoardiano sono stati disegnati dal designer britannico Donald Starkey, famoso per gli arredi di numerosi mega yacht rinomati nel mondo.

Il veliero offre 1.760 mq di ponte all’aperto e tre piscine, una delle quali con fondo in vetro: la luce filtra verso un atrio scenografico su tre livelli, al cui piano inferiore si trova la sala ristorante. A bordo i passeggeri trovano diversi ambienti dedicati al relax e alla vita di mare: un Tropical Bar sia interno sia esterno, un raffinato Piano Lounge, una biblioteca con accesso a internet e una piattaforma marina che viene aperta durante le soste all’ancora per consentire attività in acqua. Il Royal Clipper ospita anche la Captain Nemo Spa and Lounge, dove vengono effettuati massaggi e trattamenti estetici ammirando il mondo sottomarino attraverso gli oblò. Se durante la primavera e l’estate i tre velieri navigano nel mar Mediterraneo, dalla Spagna alla Grecia, toccando naturalmente anche l’Italia, d’inverno attraversano l’Oceano Atlantico e si spostano ai Caraibi e in Costarica con crociere che prevedono anche l’attraversamento del Canale di Panama.

Star Clippers propone anche crociere tematiche come quella dedicata allo yoga e alla meditazione, con insegnanti internazionali; oppure quella incentrata sulla fotografia con workshop e uscite dedicate come il Safari Fotografico; o gastronomica con focus culinario e cooking show. Le attività che si possono svolgere durante la navigazione spaziano dall’imparare a fare dei nodi da perfetto marinaio a issare le vele, e, se il tempo lo permette, salire sull’albero fino alla piattaforma di osservazione o rilassarsi sulla rete del bompresso, cullati dalle onde.

Cover: Royal Clipper

Photo credits: Emily Tyler