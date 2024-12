THE ROME EDITION, LUSSO CONTEMPORANEO

A pochi passi da Via Veneto, la via più famosa d’Italia, icona del fascino italiano e simbolo della Dolce Vita, si trova The Rome Edition, la prima proprietà in Italia del Gruppo Statuto, concepito, ideato e progettato dal visionario imprenditore Ian Schrager. Circondato da Piazza Barberini, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi e gli incantevoli giardini di Villa Borghese, The Rome Edition stabilisce nuovi standard dell’arte alberghiera, dall’attenzione ai dettagli, alla ricercatezza a l’alto design. Ian Schrager è un imprenditore statunitense, ideatore del concetto di boutique hotel, che negli anni ’80 insieme al suo socio Steve Rubell decise di investire nel settore alberghiero, dando vita al Morgans Hotel Group. Dopo la morte di Rubell, Schrager ha venduto la società per crearne un’altra che oggi possiede, sviluppa e gestisce hotel e progetti residenziali.

Costruito negli anni Quaranta e precedentemente occupato da una delle principali banche italiane, l’edificio dove sorge The Rome Edition, è un perfetto esempio di stile razionalista realizzato da Cesare Pascoletti in collaborazione con il rinomato architetto Marcello Piacentini. Testimonianza della cura e della bellezza è il magnifico scalone centrale in pregiato marmo cipollino proveniente dalle cave delle Alpi Apuane. Le caratteristiche originali dell’epoca sono state mantenute in tutto: dai cortili centrali, alle lampade, alle statue.

Le 93 camere, di cui 17 suite e due penthouse, vantano un arredamento moderno ed elegante; i dettagli raffinati curati da Ian Schrager, presentando tutti gli elementi di design per cui Edition è rinomato: le tonalità tenui, il legno chiaro di noce e gli arredi progettati su misura. I comodi letti con la coperta in pelliccia, le opere d’arte italiane che adornano le pareti, le sedie in pelle beige, i pavimenti a spina di pesce in legno di noce e il marmo di Carrara nel bagno, completano l’estetica del design. Molte delle 17 ampie suite, sempre dal design moderno e sofisticato, offrono una vista panoramica sulla vicina chiesa di San Nicola da Tolentino e sui tetti di Roma.

L’attenzione è rivolta anche alla parte gastronomica, grazie al ristorante Anima, che omaggia la cucina italiana arricchita da influenze internazionali. La cucina a vista, il regno dello chef Antonio Gentile, si affaccia sulla sala in legno di noce, arredata con divanetti e poltroncine in velluto color chartreuse. Una seconda sala, sempre in legno, vanta arredamenti di colore blu acceso. Entrambi gli ambienti sono semplici, essenziali e molto eleganti, perfetti per godere di un’esperienza unica ed immersiva nelle tradizioni gastronomiche italiane. Lo chef pone al centro della sua filosofia l’uso di ingredienti freschi e di stagione, fondamentali per creare piatti dai sapori straordinari. I Carciofi cotti alla brace e affumicati e la Battuta di razza piemontese con le nocciole e il tartufo nero, intriganti proposte del Lazio e del Piemonte; i Risoni di frumento alla zucca e il tartufo e le Tagliatelle al ragout bianco e carciofi fritti, sono due esempi di primi piatti semplici e saporiti della stagione invernale. Indimenticabile il Filetto di agnello con i carciofi, omaggio alla cucina romana, mentre fa molto “comfort food” l’Uovo in camicia con spinacini freschi e tartufo nero. E come non gustare il raffinato Mont Blanc, simbolo della sofisticata cucina francese, proposto con un fresco sorbetto e un croccantissimo crumble? Grande attenzione è riservata anche ai vini, sia italiani che internazionali. Oltre alle due sale, Anima vanta un ampio e lussureggiante cortile privato con uno spazio dedicato alla ristorazione, una sorta di giungla con oltre 400 piante e una cascata di gelsomino rampicante sulla facciata. È The Garden, un luogo pieno di verde con divani in teak e comode sedute con i cuscini, illuminato da mille lanterne che danno la sensazione di un tradizionale giardino romano.

Ma come per tutti gli Edition, cuore pulsante dell’hotel è The Lobby. Scenografici soffitti alti sette metri, pareti e pavimenti in travertino poroso, è uno spazio che riesce a impressionare chiunque. Due sedute simmetriche, i divani su misura in tessuto bianco e i tavolini ispirati a Manuel Coltri sono accostati ai tavoli in legno fossile e alle lampade da terra. The Lobby è il luogo dove rilassarsi, incontrare le persone, osservare ed essere visti o – perché no? – concedersi una partita a biliardo al tavolo in travertino creato su misura.

Sempre al piano terra, l’hotel dispone di due esclusivi bar, Punch Room e Gade Bar. Entrambi sono importanti riferimenti per la mixology a Roma. Punch Room, Signature di Edition, è un concept pluripremiato ispirato agli speakeasy, che segue fedelmente lo standard definito dal brand. Prendendo ispirazione dalle ricette tradizionali, Punch Room aggiunge un tocco contemporaneo ai suoi drink.

Gade Bar è un luogo intimo, realizzato in marmo verde antico dal pavimento al soffitto. I divanetti in velluto color smeraldo e le sculture ispirate a Jeff Koons promettono un’esperienza unica tra cocktails, sakè, bollicine e bites, i golosi bocconcini da accompagnare ai drink. The Rome Edition is the place to be.