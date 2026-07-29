URBAN ASSASSINERIA, COMFORT FOOD BARESE

Maggio 2023: il celebre attore Stanley Tucci, di lontane origini italiane, sta registrando per l’emittente televisiva CNN il suo programma Searching for Italy; il titolo del format ne svela contenuti e focus. È a Bari, incontra e conosce Urban Assassineria, dal 2021 icona gastronomica cittadina, e il suo chef Celso Laforgia che, insieme a Michele Salvati, ne è proprietario e mente. Chi scrive è strato ospite, nei giorni scorsi, nel suo nuovo ristorante milenese, l’apertura è davvero recente, in corso di Porta Romana.

Ma perché questo nome, così “forte”, che di certo non lascia indifferenti e cattura l’attenzione? Si vada alla fine degli anni ’60: gli Spaghetti all’Assassina sono una ricetta unica di quei tempi, sono genialità, gusto, recupero e volontà di non sprecare nulla, per un’idea al palato di identità particolare che rimanda alla cultura gastronomica del capoluogo pugliese.

Crudi e cotti in una padella di ferro nero, risottati in un brodo di pomodoro concentrato e peperoncino, si distinguono per la loro consistenza, croccante e bruciacchiata e per ciò che restituiscono al palato. Stanley Tucci li assaggia ed è amore al primo boccone. L’idea funziona (di qui ecco giustificato il nome), ne sia prova la recente apertura milanese (di forte impatto visivo e personalità identificativa anche il locale, dominato dal colore rosso, che rimanda direttamente al fuoco, alla passione e all’iconico piatto, e da “veloci” neon, ben visibili dalla strada, della stessa cromia) di Urban Assassineria.

Diverse le varianti proposte, per sensazioni intense ed equilibrate, mai invadenti e indovinate e che comunque lasciano intatta la riconoscibilità del piatto originale senza mai tradirlo. Alla città di Milano il locale rende omaggio con due versioni, dai nomi cinematograficamente evocativi, degli Spaghetti all’Assassina: Milano Calibro 9 (datterino giallo, pane abbrustolito in burro chiarificato al profumo di limone, erbette e salvia in pastella) e Milano Rovente (cime di rape, stracotto di ossobuco cotto otto ore con fonduta di taleggio allo zafferano).

Ma il menù non si limita al suo piatto principe: è un viaggio nella cultura enogastronomica pugliese (da provare anche antipasti e dolci, decisamente originali e in linea con l’identità del locale); in compagnia di piccoli e selezionati produttori locali, dall’olio ai vini naturali e biologici, dagli amari fino alla birra tutto sa di mare, di terra, di Puglia e di accoglienza tipicamente italiana.

Decisamente l’idea è unica, ben pensata e indovinata, per una cifra identitaria di originalità e qualità, anche nel servizio e nella cura dell’idea di esperienza che qui è totale, profumando di Bari e di Spaghetti all’Assassina.

Photo credits: Agenzia Straordinaria S.R.L