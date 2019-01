ALMERITA ROSÈ 2014, METODO CLASSICO “MADE IN SICILY”

L’espressione extra brut del Pinot Nero in purezza a Regaleali, la tenuta madre della famiglia Tasca d’Almerita nel cuore della Sicilia, è un Metodo Classico millesimato dal colore rosa antico che ha fatto da poco il suo debutto sul mercato con la vendemmia 2014.

Il Pinot Nero proviene dalla vigna “Piana Case Vecchie” a Regaleali: 6 ettari impiantato da Lucio Tasca nel 1984 su una collina a 480 metri di altezza su un terreno di argille fini, leggermente calcaree. Una sperimentazione (parole d’ordine che guida tutta la filosofia di Tasca d’Almerita) en rose che ha visto fin dal suo inizio, dieci anni fa, la sua migliore espressione nella versione extra brut. Grazie alle condizioni pedoclimatiche “continentali” della Tenuta Regaleali, questo vino rivela tutta la tensione tra freschezza e acidità mostrando un perlage fine e continuo con sentori tipici del vitigno e delicata frutta rossa.

Il procedimento di Almerita Rosè avviene in maniera artigianale, senza fretta, alla ricerca di complessità, sfumature, finezza e longevità. L’annata 2014 è stata fresca e ha permesso un buon sviluppo della vite e un buon inizio di maturazione, con un’estate mite e assenza di piogge. Il Pinot Nero è stato raccolto il 14 agosto, una tra le prime vigne della tenuta ad essere vendemmiate. Una permanenza sui lieviti di 36 mesi con rifermentazione in bottiglia per un vino complesso, fresco, e discretamente sapido e persistente. Sboccato a luglio 2018. Disponibile in formato 750 ml e 1,5 ml per un totale di 7.000 bottiglie.

Almerita è la famiglia delle bollicine Tasca d’Almerita, oggi rappresentata da una gamma di 3 Metodo Classico – Contessa Franca, Almerita Rosé e Almerita Brut – nati da una filosofia produttiva, che ha cercato la sua strada guardando alle caratteristiche del territorio e ai vitigni che lo interpretano, lo Chardonnay ed il Pinot Nero di Regaleali. Dal 1987 ad oggi, la famiglia dei Brut Almerita è rappresentata dalla vetrata Liberty realizzata i primi del Novecento dal Bevilacqua, per la villa di Tasca d’Almerita a Mondello.