CASA CARMEN, FREGENE/SPAGNA COAST TO COAST

Anche se Casa Carmen si definisce modestamente “osteria di mare”, in realtà è un grazioso locale con una spaziosa veranda bianca che si trova sul litorale romano, a Fregene. Aperta esattamente un anno fa, Casa Carmen è un luogo dove si parla spagnolo perché riporta i colori, i profumi e l’immaginario delle Isole Baleari.

Questo progetto nasce dall’incontro di tre imprenditori romani, tutti provenienti dal mondo della ristorazione, Lorenzo Biancolella, Roberto Tomasini e Annalisa Polo. Tutto è partito dal grande amore di Lorenzo, la Spagna. Nel 2016 ha aperto il suo primo locale a Formentera, El Marino Tapas Bar, ed è qui che trascorre almeno otto mesi all’anno, pur avendo diverse attività come La Dispensa dei Mellini o Genever Gin Bar a Roma, e altri a Porto Rotondo in Sardegna. Invece Roberto Tomasini e Annalisa Polo gestiscono insieme da dodici anni Fattoincasa by la Danesina Hosteria, un piccolo angolo di vera romanità nel cuore della Città Eterna.

A Casa Carmen si respira un’aria di vacanza, lasciandosi andare tra i colori tenui, il vento tra i capelli e i sapori del Mediterraneo. Qui ci si lascia alle spalle anche il tran-tran quotidiano per ritrovare la voglia di partire verso lidi lontani e di tuffarsi nei veraci sapori spagnoli.

Casa Carmen propone la cucina che diventa un vero viaggio in Spagna a partire dal menu scritto in lingua spagnola con sotto la traduzione in italiano. Qui si possono gustare ottimi crudi tra tartare, carpacci, ceviche e selecciòn de mariscos. E poi pulpo alla gallega, croquetas de bacalao, camarones fritos e gazpacho. Intoccabile, invece, la sezione dei primi: la pasta italiana non può mancare, che siano tonnarelli alle vongole o risotto ai crostacei o gnocchi e baccalà pil-pil. Grande orgoglio dei proprietari è la griglia esterna dove pulpo a la plancha, pescado del dia o parillada de mariscos la fanno da padroni. Nella lista di vini spiccano le caraffe con la sangria, blanca e roja, perfetta per accompagnare il pranzo dai sapori iberici, ma non mancano i vini nostrani e i più classici cocktail.

Oggi più che mai a Casa Carmen c’è tanta voglia di rimettersi in gioco e di coccolare i clienti a pranzo, a cena e all’aperitivo, trasportandoli in un viaggio Fregene-Formentera-Fregene attraverso i sapori, i profumi e i colori delle Isole Baleari.

Casa Carmen

Lungomare di Ponente 103

Fregene

Tel. 06 6934 1945