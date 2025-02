DISCONNETTERSI PER RICONNETTERSI: UN SOGGIORNO DEDICATO AL SILENZIO

Rinunciare: sembra impossibile farlo nella società contemporanea dove i social (e non solo) ci chiedono di vedere e, quando possibile, sperimentare ogni cosa. Anche in vacanza ci si ritrova a correre da un posto all’altro. In un’epoca dominata da notifiche incessanti e connessioni digitali, c’è una tendenza che sta prendendo piede sempre di più: disconnettersi dal mondo, soprattutto dallo smartphone, per riconnettersi con sé stessi e con la natura. Un’idea di vacanza che non riguarda solo il relax, ma anche un ritorno alle radici, al silenzio e alla tranquillità, lontano dal caos quotidiano. Se la digitalizzazione ha semplificato molte attività quotidiane, al contempo ha sottratto spazio e tempo alla nostra serenità. Abbracciare il potere terapeutico dell’ozio e lasciarsi sfiorare dalla noia può rivelarsi estremamente benefico. Dall’Alto Adige al Trentino ci sono strutture dove fuggire dal rumore del mondo: per un weekend o per un periodo più lungo, lontano dalle e-mail, dalle chat di gruppo e dai social network, per una vera e propria esperienza di isolamento salutare.

Ecco tre hotel bellissimi, immersi nel verde, dove si va oltre il semplice riposo fisico e dove si può ricaricare anche la testa con il mental wellness ovvero il disintossicarsi dalla fatica digitale. Con camminate in silenzio, meditazione, yoga e momenti di introspezione: il vero lusso qui sta nella possibilità di staccare dalla routine e ristabilire finalmente l’equilibrio psicofisico.

PINETA NATURE RESORT

Un autentico lusso è quello di poter soggiornare in uno degli chalet del Pineta Nature Resort, situato a Predaia, in Val di Non, circondato dalle maestose Dolomiti di Brenta e dal Gruppo montuoso delle Maddalene: la base perfetta per vivere la quiete e la bellezza della montagna. Il Pineta Nature Resort è una piccola oasi di tranquillità dove, da generazioni, la famiglia Sicher ha trasformato l’accoglienza in una vera e propria arte. L’hotel diffuso ha tutte le caratteristiche del tipico borgo di montagna, basato sulla bio-architettura e pensato per immergersi nell’energia vitale della natura grazie alla Pineta Nature Therapy, che permette di ritrovare l’equilibrio con efficaci percorsi antistress e la cucina Vital Pineta, riconosciuta Slow Food. Un piccolo villaggio alpino dove lasciarsi alle spalle trambusto, traffico, frenesia e godersi lo scenario in tutte le sue infinite sfumature. Una volta arrivati al Pineta, il tempo, letteralmente, sembra fermarsi e la struttura diventa il punto di partenza strategico per una vacanza a tutto tondo, fatta di lunghe camminate in montagna, nei prati e alpeggi, nel bosco. Collocato proprio nel cuore di una delle vallate più ampie e panoramiche del Trentino, a circa 900 metri sul livello del ‌mare, il Pineta Nature Resort soddisfa anche l’attenzione di una domanda turistica sensibile ai contenuti di sostenibilità, rispetto dell’ambiente e in cerca dell’ospitalità sussurrata, quella più legata alla tradizione. Al Pineta si può sperimentare l’ebbrezza di soggiornare in un’autentica baita di montagna “privata” in mezzo al bosco o in una delle suite in uno degli chalet, costruiti seguendo i dettami della filosofia della bio-architettura per garantire una vacanza a “impatto 0”. E poi: si possono trascorrere giorni senza mai uscire dal resort, tra un bagno nella piscina a sfioro con vista sui monti, oppure rigenerandosi nella beauty farm immersa nella natura. Il Pineta Natura Resort si prepara a svelare alcune novità il 14 aprile 2025, dopo un facelift che ha interessato l’anfiteatro, il cuore pulsante del benessere del resort. L’intervento ha previsto anche la realizzazione di nuovi collegamenti interni tra camere e suite, per un’esperienza ancora più confortevole e rilassante. Gli ospiti potranno immergersi ancora più comodamente nella splendida piscina a sfioro, ammirando il panorama mozzafiato delle Dolomiti di Brenta, patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il resort offrirà anche trattamenti benessere unici nel loro genere, eseguiti all’aperto, al limitare del bosco privato, per un’esperienza sensoriale indimenticabile a stretto contatto con la natura.

HOTEL PLUNHOF

All’Hotel Plunhof, a Vipiteno, le parole d’ordine sono silenzio e connessione con la natura. Un luogo studiato su misura per disconnettersi e ricaricarsi. L’invito è quello di investire il tempo passeggiando nel verde, praticando meditazione, leggendo un bel libro o abbracciando un albero. L’Eco-Hotel certificato, che persegue una filosofia attenta all’utilizzo delle risorse, sa regalare una “pausa rigenerante”, un biglietto verso un luogo magico in cui lasciarsi andare a un trattamento immersivo o un’esperienza meravigliosa. La Val Ridanna, infatti, è un posto ideale per potersi dedicare alle attività legate allo sport. La mattina, prima di iniziare la giornata, si può partecipare alle sessioni di yoga e meditazione e al pomeriggio esplorare le vette maestose e le verdi vallate nella splendida cornice delle Alpi Breonie Occidentali e delle montagne della Val Sarentino. Di ritorno al quattro stelle superior, il wellness e il relax giocano a fondersi con la bellezza circostante, creando un tutt’uno che fa bene al corpo, alla mente e all’anima. “Vincitore globale” ai World Luxury Hotel & Spa Awards, il Plunhof è attrezzato non solo per offrire il classico massaggio corpo o il facial anti age, ma anche trattamenti esclusivi come il Rituale Primordiale con quarzite argentea che unisce il potere della quarzite d’argento a erbe selezionate, resine e fiori della Valle Aurina, che aiuta a calmare il sistema nervoso. Con l’arrivo dell’estate il Plunhof riaprirà le sue porte dopo un’importante opera di restyling e ampliamento. L’hotel offrirà ai suoi ospiti 28 nuove suite di lusso, tutte dotate di vasca idromassaggio privata sulla terrazza, per un’esperienza di relax e benessere senza precedenti. Gli ospiti potranno inoltre usufruire di una piscina di 25 metri riservata agli adulti in cerca di relax e silenzio, una nuova area benessere, anch’essa riservata agli adulti, uno Skybar con vista panoramica a 360°, un nuovissimo ristorante e tanto altro. L’apertura della struttura completamente rinnovata è prevista per il 19 giugno 2025 e si preannuncia come un evento di grande richiamo per gli amanti del turismo di lusso e alla ricerca di esperienze uniche ed esclusive.

NIEDERMAIRHOF UNIQUE SUITES & JOY

Niente rumori, ma solo pace e silenzio ad accogliere i sensi e l’aroma fresco degli alberi: quello che rende speciale il Niedermairhof, nel cuore della Val Pusteria, alle porte di Brunico, è il suo connubio perfetto tra passato e presente. La struttura è infatti un antico maso che affonda le radici nel XIV secolo, testimone di oltre sette secoli di storia. Ogni pietra racconta epoche lontane, vita contadina, trasformazioni. Dopo un meticoloso restauro che ha saputo preservare l’anima antica, l’edificio oggi si presenta con un fascino senza tempo, arricchito da tocchi di eleganza moderna. Al Niedermairhof, il lusso è discreto, fatto di piccole cose che trasmettono serenità. Le otto suite, ognuna arredata con un design unico e in perfetta armonia con l’ambiente circostante, offrono un’esperienza esclusiva. Lontano dal caos e dalle preoccupazioni quotidiane, gli ospiti possono rifugiarsi nell’antico fienile del maso, trasformato in un’area wellness privata, la “Stodl SPA”: qui ci sono una sauna con vista panoramica, una doccia extra-large, una terrazza privata e una zona relax con camino. Un’esperienza unica è offerta dalla possibilità di accedere a uno dei silo tramite una passerella sospesa su un letto di fieno. Raggiunta una piccola piattaforma, l’ospite si trova immerso nel silenzio assoluto, con la possibilità di ammirare l’imponenza del silo e di entrare in profonda connessione con sé stesso in un’atmosfera quasi surreale. Nel grande prato verde attorno alla struttura, poi, non è necessario fare altro che sedersi su una panchina, respirare profondamente e lasciarsi avvolgere dalla quiete terapeutica della natura.