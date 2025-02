L’OSPITALITÀ CHE RIDEFINISCE IL RIPOSO IN VACANZA

Il viaggio non è solo una scoperta, ma anche voglia di rigenerazione. Negli ultimi anni, il sonno è diventato una parte sempre più centrale dell’esperienza di soggiorno, tanto che le strutture più innovative stanno ripensando gli spazi e i servizi per garantire un riposo assoluto e trasformare la notte in un’esperienza tanto preziosa quanto la vacanza stessa. Perché dormire bene non è un lusso, ma un’esigenza primaria e vitale. E, se fatta nel modo giusto, permette di tornare con la voglia di ripartire. Se viaggiare è una scoperta, riposare è un superpotere. E allora perché non unire le due esperienze? “Il sonno di qualità è un elemento chiave per il benessere fisico e mentale, e la scienza lo conferma. Studi dimostrano che trattamenti spa mirati, il silenzio e il contatto con la natura e il comfort delle stanze possono migliorare sensibilmente la qualità del riposo”, afferma Simona Cortopassi, giornalista e sleep influencer del progetto The Good Nighter. “Pensiamo soltanto a come una stanza dalle pareti in legno di cirmolo può ridurre la frequenza cardiaca fino a 3.500 battiti al giorno, regalando un’ora di sonno profondo in più e facilitando un riposo più profondo e rigenerante”. Ecco tre hotel d’eccellenza che hanno fatto del sonno il cuore della loro esperienza, che propongono soluzioni all’avanguardia per garantire detox nights di vero recupero.

GNOLLHOF – MYSTIC PLACE DOLOMITES

Avvolto da un bosco secolare nel cuore dell’Alto Adige, a Gudon (a 1.160 metri), a un quarto d’ora di macchina da Chiusa, il Gnollhof – Mystic Place Dolomites è un rifugio di pace dove il sonno si trasforma in un rito di rigenerazione. Nelle 54 camere e Suite puristiche con vetrate in grado di permettere alla natura di permeare l’ambiente della stanza e dove dedicarsi alla cura del sé, il benessere si instaura in maniera naturale. Qui, il silenzio diventa protagonista assoluto, permettendo agli ospiti di staccare completamente dal ritmo frenetico della quotidianità. Il cuore della struttura è la sua spa panoramica, dove gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore delle saune alpine, dal vapore dei bagni di fieno e dall’energia purificante della piscina a sfioro con vista sulle cime dolomitiche. Tra un’immersione nelle acque rigeneranti e un momento di pace nella zona relax con vetrate a tutta altezza, la sensazione è quella di essere sospesi tra cielo e terra. Chi desidera dedicare un po’ di tempo alla cura di sé e del proprio riposo può scegliere il massaggio ideale tra i tanti disponibili, realizzati con oli essenziali naturali, che aiutano a ridurre lo stress e preparare il corpo al sonno, sciogliendo tensioni fisiche e mentali. Tra questi, perfetto il Rituale del Sonno (50 min, 90 euro), che aiuta a recuperare la serenità e alleviare le tensioni dei ritmi frenetici, coniugando l’Ayurvedica, il Sea Malay indonesiano e l’aromaterapia. “Studi scientifici dimostrano che il massaggio riduce significativamente i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e aumenta la produzione di serotonina e dopamina, neurotrasmettitori legati alla sensazione di benessere. Questo effetto favorisce il rilassamento del sistema nervoso, contribuendo a un sonno più profondo e rigenerante. Al Gnollhof, ogni dettaglio invita a rallentare e a lasciarsi cullare dal ritmo naturale del riposo, trasformando la notte in un’esperienza di puro benessere“. Al Gnollhof, tutto è pensato per favorire il riposo: dagli arredi in legno naturale, che diffondono essenze rilassanti, ai materassi ergonomici e ai tessuti ipoallergenici. Qui il sonno non è un semplice momento della giornata, ma un’esperienza da vivere in armonia con la natura.

NIEDERMAIRHOF – UNIQUE SUITES & JOY

In Val Pusteria, il Niedermairhof porta il concetto di ospitalità a un livello superiore, grazie a un’architettura pensata per il silenzio e la meditazione. Le otto lussuose suite – una delle quali priva di barriere architettoniche – sono state arredate individualmente, progettate per riflettere gli elementi della vita contadina e arricchite da tocchi di design moderno. Ogni suite è insonorizzata per garantire un riposo assoluto, mentre la Private Spa offre un’esperienza esclusiva nel “Silo dell’introspezione”, uno spazio immersivo dove il silenzio diventa protagonista. Qui gli ospiti hanno la possibilità di accedere a una piccola piattaforma, dove ci si trova immersi nel silenzio assoluto, con la possibilità di entrare in profonda connessione con sé stessi in un’atmosfera quasi surreale. L’intero spazio può essere prenotato insieme alle camere per un massimo di sei ospiti, garantendo un’esperienza esclusiva. “Un’esposizione continua al rumore ambientale può mantenere il corpo in uno stato di allerta, ostacolando un sonno davvero ristoratore. Il livello di rumore ottimale per un sonno indisturbato dovrebbe essere inferiore ai 30 decibel. Quando i suoni superano questa soglia, specialmente in modo discontinuo, possono interferire con le fasi del sonno e portare a risvegli notturni“, continua la sleep influencer. “Per chi vuole recuperare momenti di relax al Niedermairhof, il silenzio è un lusso che avvolge gli ospiti e li accompagna in un viaggio interiore di rigenerazione“. Al Niedermairhof ci si può immergere in un’atmosfera informale, di tranquillità e calore familiare, nonostante l’ambiente raffinato. E al risveglio, la colazione è un vero e proprio rito che celebra i sapori genuini dell’Alto Adige e che cambia ogni giorno. La padrona di casa Kathrin, sempre sorridente, delizia gli ospiti con i dolci freschi, le marmellate, il miele, i succhi di frutta, le spremute fatte in casa. E con i migliori suggerimenti per le escursioni a piedi o in bici che partono dal Niedermairhof. Chi volesse semplicemente concedersi qualche momento di relax e un buon libro può immergersi nel grande prato verde tutto intorno al maso.

GRADONNA MOUNTAIN RESORT CHÂLETS & HOTEL

Il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel, a un’altitudine di 1.350 metri nel Tirolo Orientale, in Austria, è la destinazione perfetta per riconnettersi con una versione più equilibrata di se stessi. A cominciare dal riposo: qui è stata persino introdotta la figura della Sleeping Sommelier, professionista del sonno che, in seguito a una anamnesi comportamentale e a un colloquio individuale, indica soluzioni naturali, meditazione specifica e tanti accorgimenti per garantire agli ospiti soggetti a insonnia notti di riposo assoluto. Al Gradonna i tessuti utilizzati sono in fibre naturali: creano un ambiente avvolgente e privo di agenti irritanti. Le camere sono in legno di cirmolo, che sprigiona un caratteristico profumo il cui influsso calmante, conosciuto già dall’antichità, aumenta la qualità del sonno, favorendo il recupero psicofisico. “Il legno di cirmolo può ridurre la frequenza cardiaca fino a 3.500 battiti al giorno, regalando un’ora di sonno profondo in più e facilitando un riposo più profondo e rigenerante“, sottolinea Simona Cortopassi. “Un dettaglio che fa la differenza per chi cerca un’esperienza di sonno ottimale“. Per agevolare il relax, la spa del Gradonna, di 3.000 mq, utilizza trattamenti a base di materie prime locali come arnica, pino mugo, miele, cera d’api e foglie di betulla. Il marmo di Kals, il legno e l’acqua fresca di sorgente rendono poi l’ampia area benessere con piscina interna ed esterna, laghetto naturale e sauna un luogo magico per il riposo e il benessere. Tra le proposte da sperimentare, i rituali realizzati con la linea cosmetica 100% vegan, bio e cruelty free “Magdalena’s – Made in Tyrol” creata, sviluppata e prodotta consapevolmente in Tirolo. I boschi circostanti sprigionano infine pace e armonia, invitano alla meditazione e a un approccio spirituale alla vita. E ispirano a fare escursioni in alta montagna, giri in mountain bike, suggestive sessioni di yoga all’aperto, camminate a piedi nudi per osservare la fauna a ridosso delle cime che svettano fino a tremila metri. Il Gradonna è un hotel futuristico, composto da un corpo centrale, affiancato da una torre specchiata di 12 piani, dove sono collocate dodici suite esclusive. Chi invece predilige la privacy più assoluta e un’esperienza ancor più immersiva con la natura, può scegliere tra 36 chalet distribuiti nel bosco, dotati di un’area wellness privata.