HOTEL ADRIA, VIVERE LA MAGIA DEL NATALE

D’inverno Merano si veste di magia: l’aria si fa frizzantina, le strade si illuminano di mille luci e il profumo delle caldarroste e del vin brulè ci avverte che è iniziato il periodo dell’anno che trasforma la città in un luogo incantato. Il Mercatino di Natale accende i riflettori sulle tradizionali casette di legno che riempiono la passeggiata sul Lungo Passirio di allegria e colori e invita tutti a vivere il momento magico con spensieratezza e in compagnia.

Passeggiare tra le bancarelle è un viaggio divertente e affascinante fra tradizioni e novità alla ricerca del regalo perfetto: decorazioni natalizie, pantofole in feltro, plaid di lana, bijoux originali, oggetti in legno di cirmolo, ceramiche e palline di vetro dipinte a mano, panpepato e golosi Lebkuchen (spiedini di frutta ricoperti di cioccolato) e tante prelibatezze gastronomiche. Anche sotto i Portici, lungo la via dello shopping, c’è aria di festa. E non lontano da qui, nei giardini di Castel Trauttmansdorff, l’evento “Lumagica” – per la prima volta a Merano – accende i sogni di grandi e piccini con magiche installazioni natalizie che regalano ai visitatori la possibilità di ammirare i meravigliosi giardini sotto una luce del tutta nuova.

L’Hotel Adria, quattro stelle esclusivo incastonato nel verde di un parco secolare nel quartiere delle ville secessioniste, invita a vivere la magia dell’Avvento con un pacchetto molto speciale: “Mid-Week Special Mercatini di Natale” è l’occasione per visitare il Mercatino in tutta tranquillità, senza la folla dei weekend. Dall’1 al 20 dicembre prenotando almeno 3 notti infrasettimanali (da domenica a venerdì) si ha diritto a uno sconto del 15% sul soggiorno in una delle eleganti stanze, con colazione gourmet servita fino alle 12:00 con ricco buffet a Km zero, l’AltoadigeGuestPass incluso per viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici, il parcheggio in hotel. E naturalmente l’accesso alla meravigliosa spa, un padiglione termale che, oltre alla piscina riscaldata indoor con vasca di marmo originale degli anni ‘60, la hot whirpool all’aperto, le vasche Kneipp, il bagno di vapore Thalasso, l’Aromarium, le saune e i bagni turchi, propone un’infinita gamma di trattamenti personalizzati e soin di bellezza, dai più tradizionali a quelli più avanzati. A partire da 264 € a persona.

L’Hotel Adria è un gioiello architettonico in perfetto stile Liberty che rimanda ai fantastici anni della Belle Époque dove tutto era divertimento, cultura, lusso e bon vivre. Recentemente rinnovato nel suo stile raffinato e di un’eleganza d’altri tempi, questo Historic Style Hotel, inserito nei circuiti Locali Storici d’Italia e Historic Southtyrol, è riuscito a conservare tutta la magia e il fascino architettonico del passato senza per questo rinunciare ai più moderni comfort: elementi storici come il pavimento alla veneziana nel foyer, il suggestivo ascensore del 1914, gli arredi d’epoca, il salone che rimanda alle grandiose dimore tipiche dell’era Regency e le bellissime stanze piene di charme convivono con elementi e dettagli molto contemporanei.

Una chicca esclusiva? La Sissi Suite, stanza regale finemente decorata e restaurata, dedicata all’Imperatrice Sissi che qui a Merano passò lunghi periodi di villeggiatura: un luogo che emana il fascino dei tempi passati con lussuosi dettagli e tessuti ricercati. Non solo un luogo dove pernottare, ma un’esperienza che trasporta nel mondo affascinante che fu di nobili e aristocratici.

Per chi invece preferisce l’indipendenza di un appartamento e la vacanza costruita secondo i propri ritmi, il Residence Désirée (sempre della famiglia Amort-Ellmenreich) è sicuramente un’ottima scelta. Il lusso esclusivo degli appartamenti, distribuiti tra una villa storica e un nuovissimo edificio di design, concilia l’esigenza di sentirsi come a casa con la possibilità di usufruire di tutti i plus di un soggiorno di benessere in hotel: entrate indipendenti, privacy, e un bellissimo giardino mediterraneo con piscina.