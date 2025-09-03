HOTEL PLUNHOF, ESPERIENZA DI RELAX CHE ACCENDE I SENSI

Tra distese alpine colorate di rosso e arcobaleni di foglie, circondato da panorami resi ancora più strabilianti dal foliage, il Plunhof Hotel in Val Ridanna è il rifugio perfetto per un autunno all’insegna del relax più profondo, da viversi con tutti i sensi. Per staccare, respirare, immergersi nella natura, disconnettersi. Escursioni spettacolari, tour in e-bike e l’abbraccio dell’aria fresca di montagna rendono una pausa autunnale in questa valle incantata dell’Alto Adige un’esperienza che rigenera corpo e mente. Un perfetto equilibrio tra esperienze all’aperto e benessere totale, che crea i presupposti per un soggiorno indimenticabile. Con tante novità, a cominciare dalla favolosa Sky Pool panoramica di 25 metri, dalla quale godersi una vista incredibile sulla vallata: cieli tersi, boschi a perdita d’occhio e vette imponenti da ammirare davvero con il naso all’insù. L’autunno 2025 al Plunhof – hotel quattro stelle superior – è un’esperienza che conquista tutti i sensi. Perché questo hotelnon è solo una destinazione: è un luogo dell’anima. Unrifugio esclusivo nel cuore della Val Ridanna, tra le meraviglie dell’Alto Adige, dove ogni dettaglio è pensato per regalare agli ospiti profondo relax, tra ospitalità autentica sudtirolese, cucina gourmet a km zero e la rinomata Spa & Acqua Minera, santuario di pace premiato a livello internazionale. E per chi ama le tradizioni, l’hotel si trova a pochi chilometri da Vipiteno, un borgo dal fascino senza tempo. Il Plunhof, inoltre, è un eco-hotel certificato Klimahaus che unisce lusso e sostenibilità in un perfetto equilibrio. Qui il legno locale si fonde con la pietra, l’energia proviene da fonti rinnovabili e tutto – dai materiali utilizzati alle materie prime in cucina – è selezionato con un’attenzione particolare al territorio. Ciò che un tempo era un antico maso di famiglia, oggi è un’oasi di pace che invita a rallentare i ritmi e riconnettersi con la natura. Gli ospiti possono lasciarsi coccolare nelle piscine panoramiche o rilassarsi nelle saune con vista sulle cime delle Alpi dello Stubai.

Il Plunhof accoglie la stagione autunnale con novità esclusive, pensate per rendere l’esperienza ancora più avvolgente e memorabile. A iniziare dalle 28 nuove camere, ognuna con uno splendido whirlpool privato sulla terrazza, per un’esperienza di soggiorno ancora più esclusiva. Nuova è anche la strepitosa Sky Pool panoramica di 25 metri al terzo piano, “Fonte Celeste”, riservata agli adulti (+16), per viversi quella magica sensazione di ritrovarsi sospesi tra le nuvole. E poi: l’oasi di tranquillità “Silenzio delle Vette” nel nuovo spazio relax al secondo piano, perfettamente integrato con la piscina esistente. La nuova event sauna “Cortile di Luce” è un ambiente suggestivo, con vista sul cortile interno, che lascia entrare la luce naturale fondendosi con il bagno turco rigenerante “Lembi di Montagna”, ispirato alla purezza dell’aria alpina. Tutto studiato per un benessere che va oltre i soliti schemi.

Non basta: si rinnova anche il ristorante, con interni moderni, tonalità rilassanti e un’atmosfera più intima, grazie a nicchie accoglienti, e la zona buffet, con una disposizione ottimizzata e una selezione ancora più ricca. Il bar con terrazza è ora collocato al primo piano dell’hotel, con un bellissimo spazio esterno ideale per sorseggiare un drink. Inoltre, nel garage sotterraneo c’è un posto riservato per ogni camera, per un’accoglienza ancora più comoda e raffinata. E c’è poi la nuova GlückAuf Lounge per adulti, un ambiente che unisce design e divertimento, dove giocare, leggere, gustare un bicchiere di vino. Complessivamente il Plunhof arriva ora a 95 camere e suite contraddistinte dal calore del legno locale unito all’energia della pietra, per un soggiorno dove privacy, spazi e cura dei dettagli fanno la differenza.

Dopo una giornata all’aria aperta, tra trekking, bike tour e passeggiate, nulla è più rigenerante di una sosta nella Spa. Se poi la Spa in questione è una delle più premiate a livello internazionale, allora il rilassamento si trasforma in un’esperienza senza pari. La Minera Acqua & Spa, oasi di benessere di 4.000 mq, profuma di pino mugo, abete rosso e larice. È ispirata agli 800 anni di tradizione mineraria della valle. Qui, le pietre antiche delle montagne vicine diventano protagoniste di un percorso sensoriale unico. Il viaggio nell’armonia fisica e mentale si snoda tra saune minerarie (fino a 100°C), bagno turco, biosauna, sauna a infrarossi e un’area relax panoramica sul roof. L’esperienza continua con vasche Kneipp, un suggestivo mondo delle grotte con laghetto minerario e una spettacolare area acquatica con una piscina interna di 20 metri e una vasca relax che si apre verso l’esterno. Per completare il percorso wellness ci sono i trattamenti che si basano sul potere energetico delle Alpi e utilizzano i prodotti Biocosmetics Dottor Spiller e QMS! Medicosmetics. Per un’esperienza di totale armonia con la natura, l’area outdoor del Plunhof è un vero angolo di paradiso con il laghetto naturale balneabile, la piscina salata con idromassaggio, la piscina di acqua di fonte riscaldata e le ampie zone dedicate al relax, con una prospettiva mozzafiato sui monti e sulla chiesetta dei minatori di S. Maddalena. Oasi alpina fatta di acqua, vetro e materiali dal profondo della terra, il Plunhof è una struttura da scoprire con i cinque sensi per immergersi a tutto tondo nel benessere. Il viaggio sensoriale continua anche a tavola: al Plunhof, la cucina è infatti un’arte che esalta la qualità dei prodotti regionali. Ingredienti freschissimi, ricette che raccontano la tradizione altoatesina con un tocco di creatività e una cantina d’eccellenza che ospita etichette pregiate dell’Alto Adige, dell’Italia e del mondo, accuratamente custodite nella Cantina di Bacco.

La Val Ridanna, che si trova a soli 16 km da Vipiteno, nel cuore delle Alpi Breonie, è una piccola e tranquilla vallata, un vero scrigno di tesori, perfetta non solo per gli appassionati di sport e trekking, ma anche chi desidera godere della pace della natura. E regala esperienze uniche: sentieri per tutti i livelli, e-bike a noleggio, passeggiate originali.Un’escursione da non perdere? L’ascesa al Rifugio Biasi al Bicchiere, il più alto dell’Alto Adige (a 3.195 metri), un’impresa che, con le sue sette ore di cammino dal fondo valle di Ridanna, offre panorami incredibili e una sfida entusiasmante per gli alpinisti più esperti. Le altre esperienze imperdibili nella zona? Il Mondo delle Miniere a Ridanna Monteneve (a cinque km dall’hotel): qui si può fare un viaggio nel tempo, scoprendo le gallerie minerarie dove per secoli è stato estratto l’argento. Un’affascinante visita guidata porta l’ospite a conoscere la storia mineraria di questa zona, che ha quasi 800 anni. Tra i sentieri consigliati c’è quello panoramico della Gola Burkhard, che parte da Masseria (a 1,8 km dall’hotel) e regala una vista spettacolare sulle acque impetuose del Rio Ferner e le cime delle Alpi dello Stubai. Ci sono poi le famose cascate di Stanghe, a Racines (a 6,5 km dal Plunhof), un vero capolavoro della natura che attraversa una stretta gola, regalando uno spettacolo di rumori, spruzzi e acqua che scorre tra pareti di marmo bianco. Un’esperienza immersiva, con passerelle e ponti di legno che accompagnano lungo il percorso. Per restare in tema, la passeggiata alla Malga Bergalm, facile e adatta alle famiglie, con una piccola deviazione permette di raggiungere la cascata Gurgl.

Per chi non vuole faticare troppo, la cabina panoramica Racines-Giovo (dalle 8.30 alle 17:00) porta fino alla stazione a monte del comprensorio escursionistico a 1.800 m s.l.m. Qui si gode di una vista panoramica unica e si può partire per innumerevoli sentieri. Molte altre cime rendono Racines un paradiso escursionistico: il Monte Tallone Grande (2.669 m), la Punta Altacroce (2.743 m) oppure il Corno Bianco (2.705 m) sono solo alcuni dei più famosi nomi che incantano il cuore degli escursionisti. Coloro che vogliono intraprendere un tour meno impegnativo, possono scegliere tra diverse passeggiate, come l’Alta Via di Ridanna, la salita al Lago del Forno oppure il giro dei Setti Laghi. Anche la Malga Plunhof è una splendida meta molto amata. Gli appassionati di mountain bike e di e-bike (che si possono noleggiare direttamente all’Hotel Plunhof) troveranno numerosi sentieri di tutti i livelli. Per chi invece sogna di volare, la Val Ridanna è anche una meta ideale per il parapendio, con opportunità per fare un volo biposto con un esperto. Per un’esperienza più rilassante, la zona offre anche laghi montani e torrenti ideali per la pesca, con oltre 30 specie di pesci. Erwin, esperto pescatore e cacciatore, accompagna, su richiesta, gli ospiti del Plunhof nei posti migliori e nella natura più pura. Il mezzo più comodo per arrivare in Val Ridanna è in macchina. Da Milano il viaggio dura circa 3 ore e mezza (300 km). Si prende l’A22 (autostrada del Brennero), in direzione Bolzano; si esce a Vipiteno (Sterzing); si prosegue seguendo le indicazioni per Val Ridanna/Val Racines. Al paese di Stange si prosegue in direzione Val Ridanna/Masseria fino a Gasse dove l’Hotel Plunhof si trova all’ingresso del paese, sulla sinistra. Suggerimento green – in treno: da Milano c’è un diretto per Bolzano o Bressanone. Entrambi i treni fermano alla stazione di Vipiteno. Una volta arrivati alla stazione di Vipiteno, l’hotel organizza per gli ospiti un servizio di navetta.

Tariffe: da 170 euro a notte a persona in camera doppia, con colazione e cena con menù di quattro-cinque portate