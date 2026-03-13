HOTEL VIOZ, NEL CUORE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Offrire un’esperienza autentica e accogliente di “casa lontano da casa” in perfetta armonia con la natura circostante e la storia che lo ha reso celebre, per permettere ai propri ospiti di rigenerarsi e di staccare, letteralmente, dalla solita routine. Cercando magari di lasciarsi guidare dai suggerimenti e dalle dritte delle padrone di case, Elisabetta, Michela e Martina Fava, impegnate a prendersi cura di tutte le esigenze degli ospiti dell’hotel e a portare avanti un interessante lavoro di rinnovamento e di restyling della struttura. Questa, in sintesi, la precisa volontà nonché la filosofia dell’Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments, accogliente struttura a conduzione familiare collocata in posizione privilegiata a Peio Fonti, a 1.400 metri d’altezza, circondata da un parco di 30mila mq, che dal 1925 rappresenta un’icona dell’ospitalità familiare. Immerso nella maestosità del Parco Nazionale dello Stelvio, il parco naturale più esteso delle Alpi, il Vioz sorge in Val di Pejo, una valle laterale della Val di Sole, nel Trentino Occidentale: una vallata nascosta, che offre uno scenario naturale unico per chi desidera trascorrere del tempo di qualità all’aria aperta, praticare sport e muoversi tra boschi secolari e laghi circondati dall’imponenza delle catene alpine. Sorto nel 1914 come caserma militare e riadattato poi ad albergo, attraverso un’attenta ristrutturazione che ha interessato gran parte della struttura, l’Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments si presenta oggi in una veste contemporanea, pur conservando l’anima e il fascino della sua tradizione.

Dopo aver rinnovato la reception, la hall, l’elegante bar-bistrot e alcune stanze, il progetto di riqualificazione ha posto l’accento sul benessere dell’intera famiglia, creando spazi dedicati al relax, allo sport e al divertimento, sempre in armonia con il paesaggio circostante. Le iconiche apart-suites dal design raffinato, in profonda sintonia con l’identità del luogo, insieme all’elegante area wellness con vista panoramica, rappresentano i più recenti punti di forza di questa trasformazione, promettendo un’esperienza di soggiorno unica e rigenerante. Nei suoi spazi fluidi e luminosi, il comfort moderno si fonde armoniosamente con la bellezza senza tempo del paesaggio alpino. Ogni dettaglio è stato curato per offrire un rifugio di pace e serenità, dove il relax e il divertimento si intrecciano con la scoperta della natura incontaminata del Parco Nazionale dello Stelvio, che accarezza l’hotel con la sua magnificenza. Tutto intorno, ecco la Val di Sole, il silenzio della natura e il profilo di alcune delle vette più alte del Trentino, dal Cevedale al Palon de la Mare, dal Vioz al San Matteo. È questo lo scenario potente che fa da corollario all’Hotel Vioz, luogo perfetto per trascorrere una vacanza rigenerante, dove rifugiarsi e trascorrere del tempo avvolti dallo charme autentico di una struttura densa di storia. All’Hotel Vioz, l’ospitalità per le famiglie è un’arte coltivata con passione, che si rinnova di generazione in generazione. Orgoglioso membro di My Family Hotel, offre servizi su misura per chi viaggia con bambini, trasformando ogni soggiorno in un’avventura condivisa. Dal grande parco giochi privato al Mini Club (per bambini dai tre anni e mezzo in su), attivo dalla domenica al venerdì, al mattino, al pomeriggio e dopo cena, con attività ogni giorno diverse e sempre coinvolgenti. E per i più grandi? Tornei, laboratori creativi, giochi di società e molto altro. Tra le attività organizzate nella bella stagione, riscuote sempre molto successo la Notte in tenda, con la divertente opportunità, per bimbi dagli otto anni, di dormire in una tenda da 10 posti: ci si ritrova la sera dopo cena, si trascorre la notte all’aperto nel parco di fronte all’hotel e al mattino si torna tutti insieme nella struttura per fare colazione.

Inaugurata a dicembre 2024, la nuova ed elegante area wellness dell’Hotel Vioz offre ora 700 mq di grande raffinatezza con vista sulle montagne della Val di Sole, uno scenario unico che contribuisce a quel benessere totale di corpo, anima e mente tanto ricercato dagli ospiti, in particolare dopo una giornata trascorsa a esplorare i boschi. Cuore del progetto sono le due piscine interne riscaldate per i bambini, una profonda 30 cm per i più piccoli e l’altra profonda 70 cm e dotata di scivolo, e la bellissima piscina riscaldata, interna ed esterna, di 100 mq e adatta a tutta la famiglia, che permette di ammirare a 360 gradi il magnifico panorama. Non mancano le aree relax, compresa una stanza con favolosi materassi ad acqua, la tea-room, la Family Sauna panoramica con temperatura adatta anche ai bambini, la vasca fredda esterna per completare il percorso sauna e aumentare le difese immunitarie e la splendida terrazza solarium che sovrasta la struttura. Con l’apertura di questa nuova area wellness la spa Aphrodite è ora dedicata solo agli adulti, che possono concedersi trattamenti, bagni aromatizzati, sauna, bagno turco e infinito relax in un ambiente intimo. Non manca un idromassaggio riscaldato all’aperto.

L’Hotel Vioz mette a disposizione degli ospiti 35 camere e 10 nuovissime Family Apartsuite per famiglie, caratterizzate da arredi in legno di design, in grado di ospitare da due fino a sei persone, con cucina e spazi ampi e ben attrezzati: è possibile scegliere tra la formula hotel con la mezza pensione e tutti i servizi forniti dall’hotel oppure la formula residence, senza pasti inclusi e con meno servizi, soluzione ideale per chi desidera una vacanza all’insegna della piena libertà e autonomia. Il plus? Tutte le camere e gli appartamenti permettono di godere di una vista meravigliosa sulle montagne del gruppo Ortles-Cevedale. La primavera e l’estate trasformano i dintorni del Vioz in una palestra a cielo aperto. È pressoché infinita la varietà di sentieri escursionistici di diverse difficoltà, che permettono di esplorare ogni giorno una parte diversa delle bellezze naturali della zona. Per esempio, il Lago di Covel o il Lago di Pian Palù, la passeggiata per osservare i larici secolari o tra i masi della Val di Pejo o verso il Forte austro-ungarico Barba di Fior. Ogni mattina si parte dall’hotel per passeggiate di bassa o media difficoltà adatte a tutta la famiglia, spostandosi comodamente con i mezzi pubblici o gli impianti di risalita, aperti da metà giugno a settembre. Chi desidera mettersi alla prova con escursioni più impegnative può affidarsi a Federico, accompagnatore di media montagna. Lo stesso Federico è anche trainer di mountain bike e propone agli ospiti del Vioz, sia adulti che bambini (dai 6 anni), dei corsi base di mountain bike per imparare a scendere in sicurezza dai sentieri di montagna. Il corso si tiene nel Bike Park del Vioz: l’hotel è infatti una delle poche strutture in Trentino a disporre di un proprio bike park interno, dove ci si muove in tranquillità tra curve e salti e si imparano le tecniche di discesa. Vengono anche organizzati tour con mountain bike o con bici elettrica per esplorare i dintorni e le bellezze della valle: le MTB e le E-MTB si possono noleggiare comodamente nei pressi dell’hotel.

Facile e perfetta da percorrere anche insieme ai bambini, la pista ciclabile di 35 km della Val di Sole: inizia sotto il ghiacciaio del gruppo Ortles – Cevedale in un percorso che si sviluppa lungo la vallata fino ad arrivare alla Val di Non, tra meleti e paesaggi boschivi meravigliosi, da Cogolo a Mostizzolo. La particolarità? La strada è adatta proprio a tutti perché può essere percorsa anche solo in discesa: una volta scesi lungo le rive del fiume Noce, infatti, è possibile risalire grazie ai servizi di BikeTrain e BikeBus. Per chi ama le discipline avventurose, in Val di Sole ci sono numerose opportunità per praticare rafting e canoa ma anche equitazione e arrampicata. Perfette per i bambini, invece, le escursioni nei boschi per poter osservare cervi, scoiattoli e altri animali della montagna, mentre per i più piccoli, c’è la possibilità di partecipare a divertenti visite alle fattorie didattiche della zona, con l’opportunità di assistere alla mungitura degli animali. Il respiro che si espande, il corpo che ritrova la sua giusta postura, la mente che diventa leggera nella bellezza dei panorami. Praticare yoga in armonia con i ritmi della montagna? Al Vioz è possibile: guidati dall’istruttrice di yoga Edi si può provare l’esperienza di fare yoga all’aperto, nella vitale natura del Parco Nazionale dello Stelvio, nel prato del percorso sensoriale dell’hotel. L’insegnante di yoga del Vioz, attraverso la saggezza di una disciplina antica, da millenni alla ricerca degli “ingredienti” per una vita armonica, accompagna gli ospiti all’interno di un viaggio interiore. Diverse pratiche di rilassamento consentiranno di entrare in sintonia con i ritmi naturali della montagna, esplorare le potenzialità delle tecniche respiratorie, dalle più semplici alle più impegnative, e attivare il proprio potenziale energetico per vivere al massimo le giornate in movimento all’aria aperta. Lo yoga è utile per migliorare la forma psicofisica e aumentare la resistenza allo stress, preservare e migliorare il benessere di corpo, mente e spirito. Il Vioz organizza tre lezioni di yoga a settimana di un’ora ciascuna. Da non perdere la passeggiata nel parco dell’hotel con l’insegnante Edi per imparare a riconoscere le erbe spontanee del territorio, da utilizzare per preparare tisane e cucinare all’insegna del benessere, accompagnata da una piccola introduzione alle basi dello yoga.

Voglia di un’esperienza che unisca attività fisica e buon cibo tradizionale trentino? L’hotel organizza ogni settimana una Grigliata in baita: in telecabina da Peio Fonti si raggiunge il Rifugio Scoiattolo e si prosegue fino alla Malga Saline a 2.089 m.s.l.m. Da qui, attraverso un bosco di pini e abeti, con la possibilità, se si è fortunati, di avvistare scoiattoli e caprioli, si scende alla Baita dell’Hotel Vioz (1.800 m.s.l.m.) per pranzare, con vista unica sulla Val di Pejo, e gustare una grigliata trentina tradizionale, con polenta, carne, formaggi e altri prodotti tipici della zona. Nei pressi del Vioz ci sono anche le Terme di Pejo, tra le più famose terme di montagna, celebri per l’acqua termale. Qui, infatti, le sorgenti della Antica Fonte, della Nuova Fonte e della Fonte Alpina curano in modo naturale, tra gli altri, alcuni disturbi delle articolazioni, della circolazione venosa e linfatica, della pelle, delle vie respiratorie e urinarie. Le fonti minerali della Val di Pejo hanno origine nelle viscere del massiccio montuoso dell’Ortles-Cevedale, che raggruppa le cime più alte delle Alpi Orientali. Alle Terme di Pejo è possibile usufruire delle cure termali anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Tra i servizi proposti, anche la fangoterapia a base di fanghi maturati con l’acqua minerale bicarbonato-ferruginosa della Nuova Fonte e le cure inalatorie. Sul fronte benessere, non manca una piscina riscaldata a 29 gradi, una palestra, l’area wellness (con sauna finlandese, biosauna, bagno romano, docce scozzesi ed emozionali) e una zona riservata ai trattamenti estetici e ai massaggi, da quello sportivo all’ayurveda. I clienti dell’Hotel Vioz possono beneficiare di sconti esclusivi sugli ingressi alle Terme. Come arrivare: in auto, percorrendo l’Autostrada A22, uscire a Trento Nord se si arriva da sud oppure a S. Michele all’Adige se si arriva da nord. Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione Passo del Tonale, Val di Sole. Superato Cusiano di Ossana, prendere la SP87 sulla destra in direzione di Peio fino a raggiungere Peio Fonti. Suggerimento green – in treno: la stazione principale è quella di Trento. A circa 200 m dalla stazione, si raggiunge facilmente la Stazione Trento-Malè-Mezzana, dove prendere il trenino che collega Trento alla Val di Sole. Giunti a Mezzana, un servizio di pullman collega poi la stazione con Peio Fonti.

Tariffe: da 100 euro a persona a notte in mezza pensione in Camera Classic, da 130 euro a persona a notte in mezza pensione in Apart-suite